Цены на рецептурные препараты снизились: какие лекарства подешевели?

·55·Узбекистан
Цены на рецептурные препараты снизились: какие лекарства подешевели?

С 1 июля 2026 года в Узбекистане введены новые предельные цены на 2,5 тысячи наименований рецептурных лекарственных средств. В результате стоимость ряда препаратов значительно снизилась.

По данным Агентства по развитию фармацевтической отрасли, на основе новых референтных цен стоимость некоторых лекарств была снижена до 50 процентов.

В частности:

  • антибиотики и противомикробные препараты — до 50,1 процента;

  • препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний — до 37 процентов;

  • препараты для нервной системы — до 40 процентов;

  • противовоспалительные и обезболивающие средства — до 42 процентов.

Пресс-секретарь агентства Анвархон Акабиров отметил, что в связи с вступлением в силу новых референтных цен продажа данных лекарств по прежним ценам не допускается. Информационные системы Налогового комитета автоматически выявляют электронные счета-фактуры, оформленные по цене выше референтной, и ограничивают возможность их регистрации.

Отмечается, что практика государственного регулирования цен на лекарственные средства последовательно продолжается. Система референтного ценообразования внедрена для предотвращения необоснованного завышения цен, а также обеспечения открытости и прозрачности фармацевтического рынка.

При формировании новых цен за основу берется международный опыт. При этом учитываются средние цены в референтных странах, стоимость препарата в стране-производителе, а также цены по контрактам на импорт лекарств в Узбекистан за последний год.

Согласно данным агентства, предельные цены на рецептурные лекарственные средства опубликованы на сайте фарм.гов.уз . Также граждане могут самостоятельно сравнивать установленные максимальные цены на лекарства с действующими розничными ценами в аптеках через мобильное приложение ФармУз.

УзбекистанАнвархон Акабировpharm.gov.uz
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Charos
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