Шерзод Аъзамов: «Ўзбек клублари Дориев каби ўйинчиларни олиб келишса, мухлислар стадионга қайтади»
«90minutuz» подкастининг навбатдаги сонида ўзбек футболида ўз ўрнига эга бўлган собиқ футболчи Шерзод Аъзамов «Сўғдиёна» клубининг ҳужумчиси Люпчо Дориев ва Ўзбекистон жамоаларининг легионер танлаш сиёсати ҳақида ўз фикрларини билдирди.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Аъзамов «Пахтакор» ҳужумчиси Драган Черан билан ўзаро суҳбатлашганини эслаб ўтди ва шу орқали бир қанча қизиқ маълумотларни ҳам ошкор қилди:
«Черан билан гаплашганимда, у менга "Сўғдиёна" жамоасининг жуда юқори савиядаги легионерлар билан шартнома имзолаганини айтган эди. Ўша пайтда бу футболчилар ҳали Ўзбекистонга келиб ҳам улгурмаганди. Драган уларнинг юқори сифатли ва яхши футболчилар эканлигини, аммо жуда қимматга тушаётганини ҳам алоҳида таъкидлаганди», – деди собиқ футболчи.
Аъзамовнинг таъкидлашича, македониялик ҳужумчи Люпчо Дориевнинг «Сўғдиёна»даги маоши Ўзбекистон футболи учун катта миқдорни ташкил этган:
«Маълум бўлишича, Дориев "Сўғдиёна" билан шартнома имзолаган пайтида ойига 30 минг доллар маош олган экан. Бу жуда катта сумма. Ўша пайтда "Сўғдиёна" клуби Драган Черанни ҳам ўз сафида кўришни хоҳлаган ва унга ҳам шунга яқин сумма таклиф қилган экан», – дея тушунтирди Шерзод Аъзамов.
Шунингдек, собиқ футболчи жиззахликлар томонидан танланган легионерларни юқори баҳолар экан, ўзбек футболидаги айрим клубларнинг кучсиз легионерларга ортиқча маблағ сарфлаётганидан норози эканлигини билдирди:
«"Сўғдиёна"ни ўртача клубдан бир поғона юқорироқ деб қабул қилсак, улар легионер танлашда ажойиб иш қилди. Бу каби легионерлар ҳақиқатан ҳам шунга арзийдиган даражада футболчилардир. Ўзбекистон клублари беш нафар ўртача савиядаги легионерни олиб келиш ўрнига, битта Дориев каби юқори даражали ўйинчини таклиф қилгани яхшироқ эмасми? Агар шундай бўлса, мухлислар албатта стадионга қайтади», – деб таъкидлади у.
Аъзамов бу борада «Насаф» клуби мисолида Артур Геворкяннинг фаолиятини ҳам эслаб ўтди:
«Масалан, ўз вақтида Артур Геворкян "Шўртан" ва "Пахтакор" жамоаларида ўз ўрнини топа олмаган эди. Лекин у "Насаф"га келганидан кейин Каршидаги стадионга юзлаб, ҳатто минглаб мухлислар фақат унинг ўйинини томоша қилиш учун кела бошлади. Бу – сифатли легионерларнинг муҳимлигини кўрсатувчи ёрқин мисолдир», – деди Шерзод Аъзамов.
Ҳақиқатан ҳам, юқори даражали легионерларнинг келиши Ўзбекистон футболига қизиқишни оширади ва мухлисларни яна стадионларга қайтаради. Бу эса мамлакат футболи учун ижобий ўзгаришларнинг бошланиши бўлиши мумкин.
Аъзамов «Пахтакор» ҳужумчиси Драган Черан билан ўзаро суҳбатлашганини эслаб ўтди ва шу орқали бир қанча қизиқ маълумотларни ҳам ошкор қилди:
«Черан билан гаплашганимда, у менга "Сўғдиёна" жамоасининг жуда юқори савиядаги легионерлар билан шартнома имзолаганини айтган эди. Ўша пайтда бу футболчилар ҳали Ўзбекистонга келиб ҳам улгурмаганди. Драган уларнинг юқори сифатли ва яхши футболчилар эканлигини, аммо жуда қимматга тушаётганини ҳам алоҳида таъкидлаганди», – деди собиқ футболчи.
Аъзамовнинг таъкидлашича, македониялик ҳужумчи Люпчо Дориевнинг «Сўғдиёна»даги маоши Ўзбекистон футболи учун катта миқдорни ташкил этган:
«Маълум бўлишича, Дориев "Сўғдиёна" билан шартнома имзолаган пайтида ойига 30 минг доллар маош олган экан. Бу жуда катта сумма. Ўша пайтда "Сўғдиёна" клуби Драган Черанни ҳам ўз сафида кўришни хоҳлаган ва унга ҳам шунга яқин сумма таклиф қилган экан», – дея тушунтирди Шерзод Аъзамов.
Шунингдек, собиқ футболчи жиззахликлар томонидан танланган легионерларни юқори баҳолар экан, ўзбек футболидаги айрим клубларнинг кучсиз легионерларга ортиқча маблағ сарфлаётганидан норози эканлигини билдирди:
«"Сўғдиёна"ни ўртача клубдан бир поғона юқорироқ деб қабул қилсак, улар легионер танлашда ажойиб иш қилди. Бу каби легионерлар ҳақиқатан ҳам шунга арзийдиган даражада футболчилардир. Ўзбекистон клублари беш нафар ўртача савиядаги легионерни олиб келиш ўрнига, битта Дориев каби юқори даражали ўйинчини таклиф қилгани яхшироқ эмасми? Агар шундай бўлса, мухлислар албатта стадионга қайтади», – деб таъкидлади у.
Аъзамов бу борада «Насаф» клуби мисолида Артур Геворкяннинг фаолиятини ҳам эслаб ўтди:
«Масалан, ўз вақтида Артур Геворкян "Шўртан" ва "Пахтакор" жамоаларида ўз ўрнини топа олмаган эди. Лекин у "Насаф"га келганидан кейин Каршидаги стадионга юзлаб, ҳатто минглаб мухлислар фақат унинг ўйинини томоша қилиш учун кела бошлади. Бу – сифатли легионерларнинг муҳимлигини кўрсатувчи ёрқин мисолдир», – деди Шерзод Аъзамов.
Ҳақиқатан ҳам, юқори даражали легионерларнинг келиши Ўзбекистон футболига қизиқишни оширади ва мухлисларни яна стадионларга қайтаради. Бу эса мамлакат футболи учун ижобий ўзгаришларнинг бошланиши бўлиши мумкин.
…