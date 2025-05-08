Шерзод Аъзамов: «Ўзбек клублари Дориев каби ўйинчиларни олиб келишса, мухлислар стадионга қайтади»

·3.8K·Спорт
Шерзод Аъзамов: «Ўзбек клублари Дориев каби ўйинчиларни олиб келишса, мухлислар стадионга қайтади»
«90minutuz» подкастининг навбатдаги сонида ўзбек футболида ўз ўрнига эга бўлган собиқ футболчи Шерзод Аъзамов «Сўғдиёна» клубининг ҳужумчиси Люпчо Дориев ва Ўзбекистон жамоаларининг легионер танлаш сиёсати ҳақида ўз фикрларини билдирди.

Аъзамов «Пахтакор» ҳужумчиси Драган Черан билан ўзаро суҳбатлашганини эслаб ўтди ва шу орқали бир қанча қизиқ маълумотларни ҳам ошкор қилди:

«Черан билан гаплашганимда, у менга "Сўғдиёна" жамоасининг жуда юқори савиядаги легионерлар билан шартнома имзолаганини айтган эди. Ўша пайтда бу футболчилар ҳали Ўзбекистонга келиб ҳам улгурмаганди. Драган уларнинг юқори сифатли ва яхши футболчилар эканлигини, аммо жуда қимматга тушаётганини ҳам алоҳида таъкидлаганди», – деди собиқ футболчи.

Аъзамовнинг таъкидлашича, македониялик ҳужумчи Люпчо Дориевнинг «Сўғдиёна»даги маоши Ўзбекистон футболи учун катта миқдорни ташкил этган:

«Маълум бўлишича, Дориев "Сўғдиёна" билан шартнома имзолаган пайтида ойига 30 минг доллар маош олган экан. Бу жуда катта сумма. Ўша пайтда "Сўғдиёна" клуби Драган Черанни ҳам ўз сафида кўришни хоҳлаган ва унга ҳам шунга яқин сумма таклиф қилган экан», – дея тушунтирди Шерзод Аъзамов.

Шунингдек, собиқ футболчи жиззахликлар томонидан танланган легионерларни юқори баҳолар экан, ўзбек футболидаги айрим клубларнинг кучсиз легионерларга ортиқча маблағ сарфлаётганидан норози эканлигини билдирди:

«"Сўғдиёна"ни ўртача клубдан бир поғона юқорироқ деб қабул қилсак, улар легионер танлашда ажойиб иш қилди. Бу каби легионерлар ҳақиқатан ҳам шунга арзийдиган даражада футболчилардир. Ўзбекистон клублари беш нафар ўртача савиядаги легионерни олиб келиш ўрнига, битта Дориев каби юқори даражали ўйинчини таклиф қилгани яхшироқ эмасми? Агар шундай бўлса, мухлислар албатта стадионга қайтади», – деб таъкидлади у.

Аъзамов бу борада «Насаф» клуби мисолида Артур Геворкяннинг фаолиятини ҳам эслаб ўтди:

«Масалан, ўз вақтида Артур Геворкян "Шўртан" ва "Пахтакор" жамоаларида ўз ўрнини топа олмаган эди. Лекин у "Насаф"га келганидан кейин Каршидаги стадионга юзлаб, ҳатто минглаб мухлислар фақат унинг ўйинини томоша қилиш учун кела бошлади. Бу – сифатли легионерларнинг муҳимлигини кўрсатувчи ёрқин мисолдир», – деди Шерзод Аъзамов.

Ҳақиқатан ҳам, юқори даражали легионерларнинг келиши Ўзбекистон футболига қизиқишни оширади ва мухлисларни яна стадионларга қайтаради. Бу эса мамлакат футболи учун ижобий ўзгаришларнинг бошланиши бўлиши мумкин.
Шерзод АъзамовЎзбекистон ФутболиЛегионер ТанловиСўғдиёна КлубиДраган ЧеранМухлисларнинг Қайтиши
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Морган Рогерц Реал Мадрид ёки Барселона сафига ўтиши кутилмоқдаБугун, 21:53Рикарду: Криштиано Роналдо ҳамон гол уриш машинаси бўлиб қолмоқдаБугун, 21:32Лионель Месси қачон фаолиятини якунлайди? Скалони барчасига ойдинлик киритдиБугун, 21:14Реал Мадрид Трент Александер-Арнолд учун рақобатчи топдиБугун, 20:34Ливерпул нишонидаги Ян Диоманде ўзининг янги кумири кимлигини айтдиБугун, 19:59Габриелнинг футболкалари савдоси пеналтидаги хатодан сўнг 350 фоизга ошдиБугун, 19:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)