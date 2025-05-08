Антонио Кассано: “Гюлер ва Ямал — келажак футбол оламини титратувчи юлдузлар”

·487·Спорт
Антонио Кассано: “Гюлер ва Ямал — келажак футбол оламини титратувчи юлдузлар”
Замонавий футбол оламида ёш истеъдодлар мавжуд “афсона”лар қаторига кириб бораётгани бор гап. Шу сафига Италия футболининг бетакрор ва таҳлилчан шахсларидан бири — Антонио Кассано ҳам ўз қарашини билдирди. Унинг таъкидлашича, Арда Гюлер ва Ламин Ямал келажакнинг энг йирик юлдузларидан бирига айланиши тайин.

“Гюлер ҳам, Ямал ҳам тенг даражада феномен. Бу ерда на ‘лекин’, на ‘агар’ каби шубҳаларга ўрин йўқ. Ламин бор-йўғи 17 ёшда бўлишига қарамай, аллақачон дунё футболининг ёрқин юлдузига айланди. Арда эса ҳозирда Карло Анчелотти қўл остида доимий ўйин амалиётига эга эмас, чунки Анчелотти жамоада ҳар ким ўзини эркин ҳис қилишини хоҳлайди,” — деди Кассано “Viva el Futbol” дастурида.

Бироқ шу билан бирга, Кассано Арда Гюлерни ҳам алоҳида эътироф этди. Унинг фикрича, Гюлернинг техник маҳорати ва индивидуал қобилиятлари уни Ямал билан тенглаштиради. “У ҳар қандай позицияда фойдаланилиши мумкин. Ди Мария каби ҳужумкор ярим ҳимоячи сифатида ҳам майдонда ҳал қилувчи роль ўйнай олади,” — деб таъкидлади у.

Кассано фикрига кўра, келаси 15 йилда айнан шу икки ёш талант — Арда ва Ламин футбол дунёсида муҳим воқеаларга сабабчи бўлади. Уларнинг кучли техникаси, саҳнадаги хираси ва тактик интеллектлари ҳар қандай мураббий учун тилга арзигулик хазина.

Унинг сўзларига кўра, "Реал Мадрид" клубининг кейинги бош мураббийи (Анчелоттидан кейин) Ардани мунтазам тарзда асосий таркибда кўриш имконини яратиши лозим. Чунки бу ёш футболчидаги салоҳият ва иқтидорни чўққига олиб чиқиш жуда муҳим.

Кассано сингари собиқ юлдузларнинг бундай фикрлари нафақат футбол оламидаги кузатувчилар учун, балки ёш футболчиларнинг мотивацияси учун ҳам катта аҳамиятга эга. Гюлер ва Ямал — бугунги куннинг умиди, эртанги куннинг юлдузлари!
Антонио КассаноАрда ГюлерЛамин ЯмалЁш ТалантларФутбол ОламиТехник Маҳорат
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Морган Рогерц Реал Мадрид ёки Барселона сафига ўтиши кутилмоқдаБугун, 21:53Рикарду: Криштиано Роналдо ҳамон гол уриш машинаси бўлиб қолмоқдаБугун, 21:32Лионель Месси қачон фаолиятини якунлайди? Скалони барчасига ойдинлик киритдиБугун, 21:14Реал Мадрид Трент Александер-Арнолд учун рақобатчи топдиБугун, 20:34Ливерпул нишонидаги Ян Диоманде ўзининг янги кумири кимлигини айтдиБугун, 19:59Габриелнинг футболкалари савдоси пеналтидаги хатодан сўнг 350 фоизга ошдиБугун, 19:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)