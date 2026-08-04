Гери Кейхилл Максенс Лакруанинг Челсеидаги истиқболини юқори баҳолади

·32·Спорт
Гери Кейхилл Максенс Лакруанинг Челсеидаги истиқболини юқори баҳолади
Қисқача

Челси Криштал Пелас сафида тўп сурган 26 ёшли франсиялик марказий ҳимоячи Максенс Лакруани 52 миллион фунт стерлинг евазига трансфер қилди ва у билан 2032-йилгача шартнома имзолади. Клуб собиқ сардори Гери Кейхилл бу харидни оқилона қадам деб баҳолаб, Лакруа янги босқичга чиқиш учун мукаммал ёш ва етарли тажрибага ега еканини таъкидлади.

Лондоннинг Челси клуби таркибини кучайтириш йўлидаги трансфер кампаниясини муваффақиятли давом эттирмоқда. Жамоа Криштал Пелас сафида тўп сурган 26 ёшли франциялик марказий ҳимоячи Максенс Лакруани ўз сафига қўшиб олди. Мазкур трансфер суммаси 52 миллион фунт стерлингни ташкил этиб, футболчи Стамфорд Бридж жамоаси билан 2032-йилгача мўлжалланган узоқ муддатли олти йиллик шартномага имзо чекди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Клуб расмий веб-сайтига берган интервюсида Челси собиқ сардори Гери Кейхилл ушбу харидни юқори баҳолаб, уни жамоа учун ўта оқилона қадам деб атади. Кейхиллнинг фикрича, Франция терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионатида тўртинчи ўринни эгаллаган ва турнирда муносиб ҳаракат қилган ҳимоячи янги босқичга чиқиш учун мукаммал ёшда ва етарли тажрибага эга.

Хаби Алонсо бошчилигидаги янги давр

Максенс Лакруанинг трансфери бош мураббий Хаби Алонсо томонидан ёзги трансфер ойнасида амалга оширилаётган муҳим таркибий ўзгаришлар доирасига киради. Франциялик футболчи билан бир қаторда ёзда жамоага Морган Рожерс, Денни Велбек ва Жордан Хендерсон каби тажрибали ўйинчилар ҳам келиб қўшилган эди. Бу эса Челси бош мураббийининг келгуси мавсумда юқори натижалар учун курашиш ниятида жиддий эканидан далолат беради.

Гери Кейхиллнинг таъкидлашича, Лакруанинг Премер-лига ва халқаро майдонлардаги тажрибаси унга янги жамоада тезда мослашиб кетишига ёрдам беради. Ҳимоячи ўз вақтида Криштал Пелас сафида барқарор ўйин кўрсатиб, Англия чемпионатининг талабларига тўлиқ кўниккан. Эндиликда у ўз фаолиятини янада юқори савияга кўтариш ҳамда гранд клублар сафида совринлар учун курашиш имкониятига эга бўлмоқда.

Франция терма жамоасининг Жаҳон чемпионатидаги иштироки ҳам ҳимоячининг обрўсини янада ошириб, уни дунёнинг энг яхши футболчилари қаторига олиб чиқди. Кейхиллнинг сўзларига кўра, ўзи ҳам бир вақтлар Челсеига ўтган даврдаги каби, Максенс учун ҳам бу трансфер карьерасида янги саҳифа очади ва уни янада кучлироқ ўйинчига айлантиради.

Янги мавсум олдидан Челси таркибининг бундай кучайтирилиши мухлислар ва мутахассислар томонидан ижобий кутиб олинмоқда. Хаби Алонсо қўл остида ўз салоҳиятини тўла намоён этишга интилаётган Максенс Лакруа Лондон клубининг ҳимоя чизиғидаги ишончлиликни таъминловчи асосий фигуралардан бирига айланиши кутилмоқда.

Максенс ЛакруаЧелсиГери КейхиллХаби АлонсоПремер-лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ханси Флик Барселона футболчиларининг жаҳон чемпионатидаги ғалабасидан кейинги ҳолати ҳақида гапирдиХанси Флик Барселона футболчиларининг жаҳон чемпионатидаги ғалабасидан кейинги ҳолати ҳақида гапирдиБугун, 16:18Неймар фаолиятини якунлаши мумкинлигига ишора қилдиНеймар фаолиятини якунлаши мумкинлигига ишора қилдиБугун, 16:12Бубишта «Беркан»га ўтди: Кабо-Вердеда янги давр бошланадими?Бубишта «Беркан»га ўтди: Кабо-Вердеда янги давр бошланадими?Бугун, 15:25Ислам Махачев пенсия миш-мишига нуқта қўйди: мақсад — рекордИслам Махачев пенсия миш-мишига нуқта қўйди: мақсад — рекордБугун, 15:20Рандал Коло Муани Париждан кетиб, Ювентус билан 2031 йилгача шартнома имзоладиРандал Коло Муани Париждан кетиб, Ювентус билан 2031 йилгача шартнома имзоладиБугун, 15:15Мики ван де Вен трансфери нега тўхтаб қолди?Мики ван де Вен трансфери нега тўхтаб қолди?Бугун, 14:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда