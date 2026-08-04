Гери Кейхилл Максенс Лакруанинг Челсеидаги истиқболини юқори баҳолади
Челси Криштал Пелас сафида тўп сурган 26 ёшли франсиялик марказий ҳимоячи Максенс Лакруани 52 миллион фунт стерлинг евазига трансфер қилди ва у билан 2032-йилгача шартнома имзолади. Клуб собиқ сардори Гери Кейхилл бу харидни оқилона қадам деб баҳолаб, Лакруа янги босқичга чиқиш учун мукаммал ёш ва етарли тажрибага ега еканини таъкидлади.
Лондоннинг Челси клуби таркибини кучайтириш йўлидаги трансфер кампаниясини муваффақиятли давом эттирмоқда. Жамоа Криштал Пелас сафида тўп сурган 26 ёшли франциялик марказий ҳимоячи Максенс Лакруани ўз сафига қўшиб олди. Мазкур трансфер суммаси 52 миллион фунт стерлингни ташкил этиб, футболчи Стамфорд Бридж жамоаси билан 2032-йилгача мўлжалланган узоқ муддатли олти йиллик шартномага имзо чекди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Клуб расмий веб-сайтига берган интервюсида Челси собиқ сардори Гери Кейхилл ушбу харидни юқори баҳолаб, уни жамоа учун ўта оқилона қадам деб атади. Кейхиллнинг фикрича, Франция терма жамоаси сафида Жаҳон чемпионатида тўртинчи ўринни эгаллаган ва турнирда муносиб ҳаракат қилган ҳимоячи янги босқичга чиқиш учун мукаммал ёшда ва етарли тажрибага эга.
Хаби Алонсо бошчилигидаги янги даврМаксенс Лакруанинг трансфери бош мураббий Хаби Алонсо томонидан ёзги трансфер ойнасида амалга оширилаётган муҳим таркибий ўзгаришлар доирасига киради. Франциялик футболчи билан бир қаторда ёзда жамоага Морган Рожерс, Денни Велбек ва Жордан Хендерсон каби тажрибали ўйинчилар ҳам келиб қўшилган эди. Бу эса Челси бош мураббийининг келгуси мавсумда юқори натижалар учун курашиш ниятида жиддий эканидан далолат беради.
Гери Кейхиллнинг таъкидлашича, Лакруанинг Премер-лига ва халқаро майдонлардаги тажрибаси унга янги жамоада тезда мослашиб кетишига ёрдам беради. Ҳимоячи ўз вақтида Криштал Пелас сафида барқарор ўйин кўрсатиб, Англия чемпионатининг талабларига тўлиқ кўниккан. Эндиликда у ўз фаолиятини янада юқори савияга кўтариш ҳамда гранд клублар сафида совринлар учун курашиш имкониятига эга бўлмоқда.
Франция терма жамоасининг Жаҳон чемпионатидаги иштироки ҳам ҳимоячининг обрўсини янада ошириб, уни дунёнинг энг яхши футболчилари қаторига олиб чиқди. Кейхиллнинг сўзларига кўра, ўзи ҳам бир вақтлар Челсеига ўтган даврдаги каби, Максенс учун ҳам бу трансфер карьерасида янги саҳифа очади ва уни янада кучлироқ ўйинчига айлантиради.
Янги мавсум олдидан Челси таркибининг бундай кучайтирилиши мухлислар ва мутахассислар томонидан ижобий кутиб олинмоқда. Хаби Алонсо қўл остида ўз салоҳиятини тўла намоён этишга интилаётган Максенс Лакруа Лондон клубининг ҳимоя чизиғидаги ишончлиликни таъминловчи асосий фигуралардан бирига айланиши кутилмоқда.
…