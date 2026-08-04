Муродбек Қиличевнинг онаси 71 ёшида вафот этди
Таниқли хонанда Муродбек Қиличевнинг онаси Қиличева Топажон 1 август куни 71 ёшида вафот етди. Марҳума 1955 йилда таваллуд топган. Унинг жаноза намози шанба куни соат 12:00 да ўқилган. Муродбек Қиличев ва унинг оила аъзоларига таъзия билдирамиз.
Таниқли хонанда Муродбек Қиличевнинг онаси Қиличева Топажон 1 август куни 71 ёшида вафот этди.
Маълум қилинишича, марҳума 1955 йилда таваллуд топган. У бутун умри давомида фарзандлари ва яқинларига меҳр-муҳаббат улашиб, оиласи учун таянч бўлиб яшаган.
Марҳуманинг жаноза намози шанба куни соат 12:00 да ўқилгани маълум қилинди.
Муродбек Қиличев ва унинг оила аъзоларига ушбу оғир мусибат муносабати билан чуқур таъзия билдирамиз. Аллоҳ таоло марҳумани ўз раҳматига олсин, жойлари жаннатдан бўлсин. Яқинларига сабр ва матонат тилаймиз.
…