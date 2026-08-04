Муродбек Қиличевнинг онаси 71 ёшида вафот этди

·167·Маданият
Муродбек Қиличевнинг онаси 71 ёшида вафот этди
Қисқача

Таниқли хонанда Муродбек Қиличевнинг онаси Қиличева Топажон 1 август куни 71 ёшида вафот етди. Марҳума 1955 йилда таваллуд топган. Унинг жаноза намози шанба куни соат 12:00 да ўқилган. Муродбек Қиличев ва унинг оила аъзоларига таъзия билдирамиз.

Таниқли хонанда Муродбек Қиличевнинг онаси Қиличева Топажон 1 август куни 71 ёшида вафот этди.

Маълум қилинишича, марҳума 1955 йилда таваллуд топган. У бутун умри давомида фарзандлари ва яқинларига меҳр-муҳаббат улашиб, оиласи учун таянч бўлиб яшаган.

Марҳуманинг жаноза намози шанба куни соат 12:00 да ўқилгани маълум қилинди.

Муродбек Қиличев ва унинг оила аъзоларига ушбу оғир мусибат муносабати билан чуқур таъзия билдирамиз. Аллоҳ таоло марҳумани ўз раҳматига олсин, жойлари жаннатдан бўлсин. Яқинларига сабр ва матонат тилаймиз.

Муродбек ҚиличевҚиличева Топажон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гўзал актриса Жамила Ғофурованинг қизи Малайзиядаги MMA спорти бўйича 2 ўринни эгаллади!Гўзал актриса Жамила Ғофурованинг қизи Малайзиядаги MMA спорти бўйича 2 ўринни эгаллади!Бугун, 14:36Вьетнамда машҳур тешиклари бўлмаган бильярд столи тармоқларда қизиқиш уйғотдиВьетнамда машҳур тешиклари бўлмаган бильярд столи тармоқларда қизиқиш уйғотдиБугун, 14:27Гарри Стайлзнинг кутилмаган йиқилиши концертни тўхтатмадиГарри Стайлзнинг кутилмаган йиқилиши концертни тўхтатмадиБугун, 12:59Ситора Алимжонова умра сафарига йўл олди (видео)Ситора Алимжонова умра сафарига йўл олди (видео)Кеча, 23:03«Аёл» сериали ортидаги 7 йиллик можаро ошкор бўлди«Аёл» сериали ортидаги 7 йиллик можаро ошкор бўлдиКеча, 22:12“Такси” фильми атиги 30 кунда ёзилганини биласизми?“Такси” фильми атиги 30 кунда ёзилганини биласизми?Кеча, 20:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида
Тўйдаги видеолар сабаб Абдуқодир Ҳусановнинг укаси диққат марказида