Челси Михаил Мудрикни ижара асосида Францияга юбориши мумкин

·40·Спорт
Челси Михаил Мудрикни ижара асосида Францияга юбориши мумкин
Қисқача

Челси дисквалификациядан сўнг сафга қайтаётган Михаил Мудрикни ўйин амалиёти ва ўзига бўлган ишончини тиклаши учун Страсбур клубига ижарага бериш вариантини жиддий кўриб чиқмоқда. Футболчи мелдониум аниқлангани сабабли узоқ вақт расмий ўйинларда қатнашмаган, дастлаб белгиланган тўрт йиллик дисквалификация еса апелляциядан сўнг бекор қилинган. Клуб раҳбарияти унинг жисмоний ҳолатини баҳолагач, якуний қарор қабул қилади.

Челси жамоаси дисквалификациядан сўнг сафга қайтаётган украиналик қанот ҳужумчиси Михаил Мудрикни ўйин амалиёти ва ўзига бўлган ишончини тиклаб олиши учун Франциянинг Страсбур клубига ижарага бериш вариантини жиддий кўриб чиқмоқда. Мазкур қарор футболчининг узоқ давомиш танаффусдан кейин дарҳол Англия Премер-лигаси каби шиддатли чемпионатга ташланишининг олдини олиш мақсадида қабул қилинмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Фоот Меркато нашри хабар беришича, футболчи тақиқланган модда — мелдониум топилганидан буён расмий ўйинларда майдонга тушмаган эди. Дастлаб унга тўрт йиллик оғир дисквалификация эълон қилинган бўлса-да, мураккаб апелляция жараёнидан сўнг бу иш муваффақиятли ҳал этилди ва тақиқ бекор қилинди. Эндиликда клуб раҳбарияти футболчининг жисмоний ҳолатини тўлиқ баҳолаб, сўнгги қарорга келишни режалаштирмоқда.

Франциядаги таниш муҳит ва рақобат

Лонзондаги жамоанинг таркиби трансфер ойнаси давомида Даннй Велбекк ва ёш ҳужумчи Морган Роджерс каби футболчилар билан сезиларли даражада кучайтирилди. Натижада, Хаби Алонсо бошчилигидаги таркибда рақобат ўта юқори бўлиб турибди ва ҳатто машғулотларда ажойиб натижа кўрсатган тақдирда ҳам, украиналик футболчига асосий таркибдан кафолатланган дақиқалар берилиши амри маҳол ҳисобланади.

Страсбур клуби эса БлуеКо ягона тармоғига киргани боис, футболчи учун таниш муҳит ҳисобланади. Франциянинг юқори дивизионига вақтинчалик ўтиш орқали Михаил ўзининг бозор қийматини, жисмоний кондициясини ҳамда руҳий барқарорлигини ортиқча босимсиз тиклаб олиши мумкинлиги таъкидланмоқда.

Бошқа даъвогарлар ва келажак истиқболлари

Франция чемпионатига йўл олиш мантиқий вариант бўлиб кўринса-да, Челси қанот ҳужумчисига Европанинг бошқа жамоалари томонидан ҳам қизиқишлар билдирилиб, унинг ҳолати диққат билан кузатилмоқда. ТалкСПОРТ маълумотига кўра, Англия Премер-лигасининг янги қатнашчиси Ковентрй Ситй ҳамда яна икки маҳаллий клуб футболчини ички ижара асосида ўз сафига қўшиб олиш имкониятини ўрганмоқда.

Агар футболчининг ўзи Англияда қолишни истаса, бу вариантлар ҳам муҳим аҳамият касб этиши мумкин. Бироқ Лондон клуби ўз рақибларини кучайтириб қўймаслик учун ички трансферларга эҳтиёткорлик билан ёндашмоқда. Шу сабабли, Страцбурга қатъий назорат остидаги вақтинчалик ўтиш Челси раҳбарияти учун энг хавфсиз ва мақбул ечим бўлиб қолмоқда.

ЧелсиМихаил МудрикСтрасбурАнглия Премер-лигасиТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ханси Флик Барселона футболчиларининг жаҳон чемпионатидаги ғалабасидан кейинги ҳолати ҳақида гапирдиХанси Флик Барселона футболчиларининг жаҳон чемпионатидаги ғалабасидан кейинги ҳолати ҳақида гапирдиБугун, 16:18Неймар фаолиятини якунлаши мумкинлигига ишора қилдиНеймар фаолиятини якунлаши мумкинлигига ишора қилдиБугун, 16:12Бубишта «Беркан»га ўтди: Кабо-Вердеда янги давр бошланадими?Бубишта «Беркан»га ўтди: Кабо-Вердеда янги давр бошланадими?Бугун, 15:25Ислам Махачев пенсия миш-мишига нуқта қўйди: мақсад — рекордИслам Махачев пенсия миш-мишига нуқта қўйди: мақсад — рекордБугун, 15:20Рандал Коло Муани Париждан кетиб, Ювентус билан 2031 йилгача шартнома имзоладиРандал Коло Муани Париждан кетиб, Ювентус билан 2031 йилгача шартнома имзоладиБугун, 15:15Мики ван де Вен трансфери нега тўхтаб қолди?Мики ван де Вен трансфери нега тўхтаб қолди?Бугун, 14:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда