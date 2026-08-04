Челси Михаил Мудрикни ижара асосида Францияга юбориши мумкин
Челси дисквалификациядан сўнг сафга қайтаётган Михаил Мудрикни ўйин амалиёти ва ўзига бўлган ишончини тиклаши учун Страсбур клубига ижарага бериш вариантини жиддий кўриб чиқмоқда. Футболчи мелдониум аниқлангани сабабли узоқ вақт расмий ўйинларда қатнашмаган, дастлаб белгиланган тўрт йиллик дисквалификация еса апелляциядан сўнг бекор қилинган. Клуб раҳбарияти унинг жисмоний ҳолатини баҳолагач, якуний қарор қабул қилади.
Челси жамоаси дисквалификациядан сўнг сафга қайтаётган украиналик қанот ҳужумчиси Михаил Мудрикни ўйин амалиёти ва ўзига бўлган ишончини тиклаб олиши учун Франциянинг Страсбур клубига ижарага бериш вариантини жиддий кўриб чиқмоқда. Мазкур қарор футболчининг узоқ давомиш танаффусдан кейин дарҳол Англия Премер-лигаси каби шиддатли чемпионатга ташланишининг олдини олиш мақсадида қабул қилинмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Фоот Меркато нашри хабар беришича, футболчи тақиқланган модда — мелдониум топилганидан буён расмий ўйинларда майдонга тушмаган эди. Дастлаб унга тўрт йиллик оғир дисквалификация эълон қилинган бўлса-да, мураккаб апелляция жараёнидан сўнг бу иш муваффақиятли ҳал этилди ва тақиқ бекор қилинди. Эндиликда клуб раҳбарияти футболчининг жисмоний ҳолатини тўлиқ баҳолаб, сўнгги қарорга келишни режалаштирмоқда.
Франциядаги таниш муҳит ва рақобатЛонзондаги жамоанинг таркиби трансфер ойнаси давомида Даннй Велбекк ва ёш ҳужумчи Морган Роджерс каби футболчилар билан сезиларли даражада кучайтирилди. Натижада, Хаби Алонсо бошчилигидаги таркибда рақобат ўта юқори бўлиб турибди ва ҳатто машғулотларда ажойиб натижа кўрсатган тақдирда ҳам, украиналик футболчига асосий таркибдан кафолатланган дақиқалар берилиши амри маҳол ҳисобланади.
Страсбур клуби эса БлуеКо ягона тармоғига киргани боис, футболчи учун таниш муҳит ҳисобланади. Франциянинг юқори дивизионига вақтинчалик ўтиш орқали Михаил ўзининг бозор қийматини, жисмоний кондициясини ҳамда руҳий барқарорлигини ортиқча босимсиз тиклаб олиши мумкинлиги таъкидланмоқда.
Бошқа даъвогарлар ва келажак истиқболлариФранция чемпионатига йўл олиш мантиқий вариант бўлиб кўринса-да, Челси қанот ҳужумчисига Европанинг бошқа жамоалари томонидан ҳам қизиқишлар билдирилиб, унинг ҳолати диққат билан кузатилмоқда. ТалкСПОРТ маълумотига кўра, Англия Премер-лигасининг янги қатнашчиси Ковентрй Ситй ҳамда яна икки маҳаллий клуб футболчини ички ижара асосида ўз сафига қўшиб олиш имкониятини ўрганмоқда.
Агар футболчининг ўзи Англияда қолишни истаса, бу вариантлар ҳам муҳим аҳамият касб этиши мумкин. Бироқ Лондон клуби ўз рақибларини кучайтириб қўймаслик учун ички трансферларга эҳтиёткорлик билан ёндашмоқда. Шу сабабли, Страцбурга қатъий назорат остидаги вақтинчалик ўтиш Челси раҳбарияти учун энг хавфсиз ва мақбул ечим бўлиб қолмоқда.
…