Матео Ковачич Эллиот Андерсоннинг Манчестер Сити сафидаги трансферини юқори баҳолади

·39·Спорт
Матео Ковачич Эллиот Андерсоннинг Манчестер Сити сафидаги трансферини юқори баҳолади
Қисқача

Матео Ковачич Еллиот Андерсоннинг Ноттингем Форест клубидан 116 миллион фунт стерлинг евазига Манчестер Сити сафига ўтганини юқори баҳолади. У 23 ёшли футболчи жамоага катта сифат ва жисмоний қувват олиб келишига, тўп билан ҳам, тўпсиз ҳам яхши ҳаракат қилиши ҳамда тинимсиз югуриши муҳим устунлик бўлишига ишонч билдирди. Ковачич Андерсон янги бош мураббий Ензо Мареска қўл остида янада ривожланиши мумкинлигини таъкидлади.

Goal.com хабар қилишича, тажрибали яримҳимоячи Матео Ковачич ўзининг жамоадаги янги шериги Эллиот Андерсоннинг 116 миллион фунт стерлинг эвазига Манчестер Сити сафига келиб қўшилганини олқишлади. Ноттингем Форест клубидан амалга оширилган ушбу рекорд даражадаги трансфер амалдаги чемпионларнинг таркибни кучайтириш йўлидаги жиддий қадами сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Йигирма уч ёшли футболчи ўтган мавсумда Англия Премер-лигасининг барча 38 та учрашувида майдонга тушиб, ўзининг юқори даражадаги ўйини билан барчанинг эътиборини қозонган эди. Хорватиялик яримҳимоячи Матео Ковачич ёш футболчининг жисмоний ва техник имкониятларига юқори баҳо бериб, унинг янги бош мураббий Энзо Мареска қўл остида янада тараққий этишига ишонч билдирди.

Майдондаги имкониятлар ва таркибдаги ўзгаришлар

Ковачичнинг таъкидлашича, Андерсон жамоага улкан сифат ва жисмоний қувват олиб келади. Унинг тўп билан ҳам, тўпсиз ҳам бирдек яхши ҳаракат қилиши ҳамда тинимсиз югура олиши Манчестер Сити учун муҳим устунликка айланиши кутилмоқда. Футболчи ёш бўлишига қарамай, клуб сафида янада ўсиш учун улкан салоҳиятга эга.

Шу билан бирга, мавсум бошида жамоа марказий яримҳимоячиси Родри белидаги жарроҳлик амалиётидан сўнг тикланиш жараёнини ўтказаётгани ва дастлабки ҳафталарда майдонга туша олмаслиги жиддий тактика масаласини келтириб чиқармоқда. Бундан ташқари, испаниялик футболчининг Реал Мадрид клубига ўтиши мумкинлиги ҳақида ҳам хабарлар тарқалган эди.

Англия Премер-лигасининг рақобатбардошлиги

Матео Ковачичнинг фикрича, Англия Премер-лигаси ҳамон жаҳон футболининг чўққиси бўлиб қолмоқда ва бу ерда рақобат даражаси мисли кўрилмаган даражада юқори. Сўнгги вақтларда марказий чизиққа қимматбаҳо трансферларнинг амалга оширилиши лиганинг қуввати ва чуқурлигини яна бир бор кўрсатиб турибди.

Хорватиялик футболчи бошқа жамоалардаги, жумладан Нюкасл ва Астон Вилла сафидаги кучли яримҳимоячиларни алоҳида таъкидлаб ўтди. У ҳар ҳафта дунёнинг энг яхши ўйинчиларига қарши майдонга тушиш ва рақобатлашиш унга энг юқори даражада ўйнаш учун асосий мотивация беришини қўшимча қилди.

Матео КовачичЭллиот АндерсонМанчестер СитйАнглия Премер-лигасиТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бубишта «Беркан»га ўтди: Кабо-Вердеда янги давр бошланадими?Бубишта «Беркан»га ўтди: Кабо-Вердеда янги давр бошланадими?Бугун, 15:25Ислам Махачев пенсия миш-мишига нуқта қўйди: мақсад — рекордИслам Махачев пенсия миш-мишига нуқта қўйди: мақсад — рекордБугун, 15:20Рандал Коло Муани Париждан кетиб, Ювентус билан 2031 йилгача шартнома имзоладиРандал Коло Муани Париждан кетиб, Ювентус билан 2031 йилгача шартнома имзоладиБугун, 15:15Мики ван де Вен трансфери нега тўхтаб қолди?Мики ван де Вен трансфери нега тўхтаб қолди?Бугун, 14:52Кристиан Киву Милан дербисининг мавсумолди аҳамиятини пасайтирдиКристиан Киву Милан дербисининг мавсумолди аҳамиятини пасайтирдиБугун, 14:31Винисиус Жуниор трансфери: агентининг Лондондаги пости миш-мишларни кучайтирдиВинисиус Жуниор трансфери: агентининг Лондондаги пости миш-мишларни кучайтирдиБугун, 14:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда