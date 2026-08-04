Матео Ковачич Эллиот Андерсоннинг Манчестер Сити сафидаги трансферини юқори баҳолади
Матео Ковачич Еллиот Андерсоннинг Ноттингем Форест клубидан 116 миллион фунт стерлинг евазига Манчестер Сити сафига ўтганини юқори баҳолади. У 23 ёшли футболчи жамоага катта сифат ва жисмоний қувват олиб келишига, тўп билан ҳам, тўпсиз ҳам яхши ҳаракат қилиши ҳамда тинимсиз югуриши муҳим устунлик бўлишига ишонч билдирди. Ковачич Андерсон янги бош мураббий Ензо Мареска қўл остида янада ривожланиши мумкинлигини таъкидлади.
Goal.com хабар қилишича, тажрибали яримҳимоячи Матео Ковачич ўзининг жамоадаги янги шериги Эллиот Андерсоннинг 116 миллион фунт стерлинг эвазига Манчестер Сити сафига келиб қўшилганини олқишлади. Ноттингем Форест клубидан амалга оширилган ушбу рекорд даражадаги трансфер амалдаги чемпионларнинг таркибни кучайтириш йўлидаги жиддий қадами сифатида баҳоланмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Йигирма уч ёшли футболчи ўтган мавсумда Англия Премер-лигасининг барча 38 та учрашувида майдонга тушиб, ўзининг юқори даражадаги ўйини билан барчанинг эътиборини қозонган эди. Хорватиялик яримҳимоячи Матео Ковачич ёш футболчининг жисмоний ва техник имкониятларига юқори баҳо бериб, унинг янги бош мураббий Энзо Мареска қўл остида янада тараққий этишига ишонч билдирди.
Майдондаги имкониятлар ва таркибдаги ўзгаришларКовачичнинг таъкидлашича, Андерсон жамоага улкан сифат ва жисмоний қувват олиб келади. Унинг тўп билан ҳам, тўпсиз ҳам бирдек яхши ҳаракат қилиши ҳамда тинимсиз югура олиши Манчестер Сити учун муҳим устунликка айланиши кутилмоқда. Футболчи ёш бўлишига қарамай, клуб сафида янада ўсиш учун улкан салоҳиятга эга.
Шу билан бирга, мавсум бошида жамоа марказий яримҳимоячиси Родри белидаги жарроҳлик амалиётидан сўнг тикланиш жараёнини ўтказаётгани ва дастлабки ҳафталарда майдонга туша олмаслиги жиддий тактика масаласини келтириб чиқармоқда. Бундан ташқари, испаниялик футболчининг Реал Мадрид клубига ўтиши мумкинлиги ҳақида ҳам хабарлар тарқалган эди.
Англия Премер-лигасининг рақобатбардошлигиМатео Ковачичнинг фикрича, Англия Премер-лигаси ҳамон жаҳон футболининг чўққиси бўлиб қолмоқда ва бу ерда рақобат даражаси мисли кўрилмаган даражада юқори. Сўнгги вақтларда марказий чизиққа қимматбаҳо трансферларнинг амалга оширилиши лиганинг қуввати ва чуқурлигини яна бир бор кўрсатиб турибди.
Хорватиялик футболчи бошқа жамоалардаги, жумладан Нюкасл ва Астон Вилла сафидаги кучли яримҳимоячиларни алоҳида таъкидлаб ўтди. У ҳар ҳафта дунёнинг энг яхши ўйинчиларига қарши майдонга тушиш ва рақобатлашиш унга энг юқори даражада ўйнаш учун асосий мотивация беришини қўшимча қилди.
…