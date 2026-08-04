Elon Musk Техасда Адвансед Течнологй Чип Фаб қурилишини бошлади
Техасда келажакдаги яримўтказгичлар технологияларини ишлаб чиқишга мўлжалланган Адвансед Течнологй Чип Фаб (АТКФ) тадқиқот маркази қурилиши жадал давом етмоқда. Мажмуада пойдевор қуйиш, қурилиш материалларини етказиш ишлари олиб борилмоқда, шунингдек пудратчилар ва Tesla компаниясининг вақтинчалик идоралари учун тўртта бино қурилишига рухсат берилган.
АҚШнинг Техас штатида келажакдаги яримўтказгичлар технологияларини ишлаб чиқишга мўлжалланган Адвансед Течнологй Чип Фаб (АТКФ) тадқиқот маркази қурилиши жадал суръатларда давом этмоқда. Интернетда ушбу йирик объектнинг сўнгги парвоз кадрлари пайдо бўлди, деб хабар беради ixbt.com манбаси. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Гига Техас ва Starbase космодроми қурилишини доимий равишда ёритиб борувчи блогер Жо Тегтмаер эълон қилган видео ва суратларда келажакдаги мажмуанинг аниқ қиёфаси кўзга ташланади. Айни пайтда ҳудудда пойдевор қуйиш ишлари давом этмоқда, қурилиш материаллари келтирилиб, кейинги босқичга тайёргарлик кўрилмоқда.
Йирик инвестициялар ва ҳамкорликМаълумотларга кўра, АТКФ лойиҳаси расман 2026-йил 21-март куни тақдим этилган эди. Сўнгги кунларда қурилиш майдончасидаги фаоллик кескин ошган бўлиб, буни пудратчилар ва Tesla компаниясининг вақтинчалик идоралари жойлашадиган тўртта янги вақтинчалик бино қурилишига рухсатнома расмийлаштирилгани ҳам тасдиқлайди.
Мазкур мажмуа Elon Muskнинг ўз сунъий интеллект чипларини яратишга қаратилган улкан Terafab лойиҳасининг биринчи босқичи ҳисобланади. Оммавий ахборот воситалари маълумотларига кўра, яримўтказгичлар мажмуасини барпо этишда Tesla, SpaceX, xAI ҳамда Intel компаниялари ўз кучларини бирлаштиради.
Келажакдаги технологиялар ва сунъий интеллектЛойиҳанинг биринчи навбатини молиялаштириш қиймати тахминан 55 миллиард долларни ташкил этади. Тўлиқ қувватга чиққандан сўнг эса умумий сармоялар ҳажми 119 миллиард долларга етиши кутилмоқда, бу эса саноат миқёсидаги энг йирик ташаббуслардан бирига айланади.
АТКФ марказида мантиқий чиплар, хотира ва микросхемаларни замонавий корпуслаш технологияларини ягона сикл остида бирлаштириш режалаштирилган. Бу ерда ишлаб чиқариладиган сунъий интеллект тезлатгичлари Tesla электромобиллари, роботаксилар, Optimus гуманоид роботлари ҳамда сунъий интеллект маълумотлар марказларида қўлланилади.
Аввалроқ ASML бош директори Кристоф Фуке Elon Musk билан дунёдаги энг йирик яримўтказгичлар ишлаб чиқариш марказларидан бирини барпо этиш борасида музокаралар ўтказганини тасдиқлаган эди. Ушбу инфратузилманинг яратилиши келгусида космик ва ер усти лойиҳаларини юқори унумдорликдаги чиплар билан таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.
…