Elon Musk Техасда Адвансед Течнологй Чип Фаб қурилишини бошлади

·45·Техно
Elon Musk Техасда Адвансед Течнологй Чип Фаб қурилишини бошлади
Қисқача

Техасда келажакдаги яримўтказгичлар технологияларини ишлаб чиқишга мўлжалланган Адвансед Течнологй Чип Фаб (АТКФ) тадқиқот маркази қурилиши жадал давом етмоқда. Мажмуада пойдевор қуйиш, қурилиш материалларини етказиш ишлари олиб борилмоқда, шунингдек пудратчилар ва Tesla компаниясининг вақтинчалик идоралари учун тўртта бино қурилишига рухсат берилган.

АҚШнинг Техас штатида келажакдаги яримўтказгичлар технологияларини ишлаб чиқишга мўлжалланган Адвансед Течнологй Чип Фаб (АТКФ) тадқиқот маркази қурилиши жадал суръатларда давом этмоқда. Интернетда ушбу йирик объектнинг сўнгги парвоз кадрлари пайдо бўлди, деб хабар беради ixbt.com манбаси. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Гига Техас ва Starbase космодроми қурилишини доимий равишда ёритиб борувчи блогер Жо Тегтмаер эълон қилган видео ва суратларда келажакдаги мажмуанинг аниқ қиёфаси кўзга ташланади. Айни пайтда ҳудудда пойдевор қуйиш ишлари давом этмоқда, қурилиш материаллари келтирилиб, кейинги босқичга тайёргарлик кўрилмоқда.

Йирик инвестициялар ва ҳамкорлик

Маълумотларга кўра, АТКФ лойиҳаси расман 2026-йил 21-март куни тақдим этилган эди. Сўнгги кунларда қурилиш майдончасидаги фаоллик кескин ошган бўлиб, буни пудратчилар ва Tesla компаниясининг вақтинчалик идоралари жойлашадиган тўртта янги вақтинчалик бино қурилишига рухсатнома расмийлаштирилгани ҳам тасдиқлайди.

Мазкур мажмуа Elon Muskнинг ўз сунъий интеллект чипларини яратишга қаратилган улкан Terafab лойиҳасининг биринчи босқичи ҳисобланади. Оммавий ахборот воситалари маълумотларига кўра, яримўтказгичлар мажмуасини барпо этишда Tesla, SpaceX, xAI ҳамда Intel компаниялари ўз кучларини бирлаштиради.

Келажакдаги технологиялар ва сунъий интеллект

Лойиҳанинг биринчи навбатини молиялаштириш қиймати тахминан 55 миллиард долларни ташкил этади. Тўлиқ қувватга чиққандан сўнг эса умумий сармоялар ҳажми 119 миллиард долларга етиши кутилмоқда, бу эса саноат миқёсидаги энг йирик ташаббуслардан бирига айланади.

АТКФ марказида мантиқий чиплар, хотира ва микросхемаларни замонавий корпуслаш технологияларини ягона сикл остида бирлаштириш режалаштирилган. Бу ерда ишлаб чиқариладиган сунъий интеллект тезлатгичлари Tesla электромобиллари, роботаксилар, Optimus гуманоид роботлари ҳамда сунъий интеллект маълумотлар марказларида қўлланилади.

Аввалроқ ASML бош директори Кристоф Фуке Elon Musk билан дунёдаги энг йирик яримўтказгичлар ишлаб чиқариш марказларидан бирини барпо этиш борасида музокаралар ўтказганини тасдиқлаган эди. Ушбу инфратузилманинг яратилиши келгусида космик ва ер усти лойиҳаларини юқори унумдорликдаги чиплар билан таъминлашда муҳим аҳамият касб этади.

TeslaSpaceXElon MuskЧипларТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Starlink босими: сунъий йўлдош оператори Ҳугҳес банкрот бўлдиStarlink босими: сунъий йўлдош оператори Ҳугҳес банкрот бўлдиБугун, 15:56Telegram иловаси App Storeдан вақтинча олиб ташланди ва қайтарилдиTelegram иловаси App Storeдан вақтинча олиб ташланди ва қайтарилдиБугун, 14:25Ozon харид қилишда ёрдам берувчи сунъий интеллектни синовдан ўтказмоқдаOzon харид қилишда ёрдам берувчи сунъий интеллектни синовдан ўтказмоқдаБугун, 13:27Замонавий ўйинларда 4 GB хотирага эга видеокарталар имкониятлари синовдан ўтдиЗамонавий ўйинларда 4 GB хотирага эга видеокарталар имкониятлари синовдан ўтдиБугун, 11:24NASA Халқаро космик станциясининг 2030-йилдан кейин ҳам ишлаши мумкинлигини билдирдиNASA Халқаро космик станциясининг 2030-йилдан кейин ҳам ишлаши мумкинлигини билдирдиБугун, 10:52«Самарқанд-2028» орбитага йўл олади: ўзбек AI модули бор...«Самарқанд-2028» орбитага йўл олади: ўзбек AI модули бор...Бугун, 08:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди