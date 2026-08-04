Нико Гонсалес Энсо Мареска қўл остидаги фаолиятидан мамнунлигини билдирди
Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Нико Гонсалес Енсо Мареска қўл остидаги машғулотлар ва ўйин услубидан мамнунлигини билдирди. 24 ёшли испаниялик футболчи юқори прессинг, тўпни тезда қайтариб олиш ва кўп пас узатиш каби тамойиллар сақланиб қолганини таъкидлади.
Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Нико Гонсалес жамоанинг янги бош мураббийи Энсо Мареска қўл остидаги машғулотлар ва ўйин услубидан завқланаётганини маълум қилди. 24 ёшли испаниялик футболчи жамоанинг янги мавсумдаги тактик талабларига мослашиш жараёни ва ўзининг таркибдаги ўрни ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, 24 ёшли ярим ҳимоячи Интер қарши кечган ўртоқлик ўйинидаги ишончли ҳаракатлари билан эътиборни тортди. Асосий вақт 1-1 ҳисобида якунланиб, пеналтилар сериясида мағлубиятга учраганига қарамай, Нико Гонсалес майдон марказидаги ўйинни яхши бошқарди ва янги мавсумда асосий таркибдан жой олиш учун ўз имкониятларини намойиш этди.
Тактик ўзгаришлар ва янги мураббий талаблари2025-йил феврал ойида Порту сафидан келиб қўшилган футболчи аввалги мураббий Пеп Гвардиола даврида мунтазам равишда асосий таркибда майдонга тушишда қийналган эди. Энсо Маресканинг тайинланиши эса унга ўз имкониятларини тўла намоён этиш учун янги қадам ташлаш имкониятини бермоқда.
Клуб расмий сайтига берган интервюсида Нико Гонсалес бутун жамоа янги мураббийнинг услубига мослашиб бораётганини таъкидлади. У ўйин давомида ўрганиш жараёни ҳеч қачон тўхтамаслигини ва мавсум давомида янги нарсаларни ўзлаштириб боришларини қайд этди.
Энсо Мареска услубининг афзалликлариФутболчи янги мураббийнинг машғулотлари қандай ўтаётгани ҳақида тўхталиб, аввалги мавсумга нисбатан айрим фарқлар борлигини, бироқ асосий тамойиллар сақланиб қолганини билдирди. Унинг сўзларига кўра, юқори прессинг, тўпни имкон қадар тезроқ қайтариб олиш ва кўп пас узатиш каби жиҳатлар аввалгидек устувор бўлиб қолмоқда.
Интерига қарши кечган баҳсда Гонсалеснинг таянч зонасидаги ҳаракатлари иккинчи бўлимда жамоа ўйинига мувозанат олиб келди. Тижжани Рейндерс ва Матео Ковачич илк бўлимда қийинчиликларга учраган бир пайтда, Нико Гонсалес олтинчи рақам позициясида ишончли ҳаракат қилиб, Рико Люиснинг олдинга қараб ҳаракатланишига замин яратди.
Жамоадаги рақобат ва таркибдаги ўзгаришлар фонида Нико Гонсалеснинг Энсо Маресканинг прессингга асосланган тактикавий тизимига тез мослашуви унга захира футболчисидан асосий таркиб аъзосига айланиш учун катта имконият тақдим этмоқда.
…