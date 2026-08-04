Нико Гонсалес Энсо Мареска қўл остидаги фаолиятидан мамнунлигини билдирди

·39·Спорт
Нико Гонсалес Энсо Мареска қўл остидаги фаолиятидан мамнунлигини билдирди
Қисқача

Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Нико Гонсалес Енсо Мареска қўл остидаги машғулотлар ва ўйин услубидан мамнунлигини билдирди. 24 ёшли испаниялик футболчи юқори прессинг, тўпни тезда қайтариб олиш ва кўп пас узатиш каби тамойиллар сақланиб қолганини таъкидлади.

Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Нико Гонсалес жамоанинг янги бош мураббийи Энсо Мареска қўл остидаги машғулотлар ва ўйин услубидан завқланаётганини маълум қилди. 24 ёшли испаниялик футболчи жамоанинг янги мавсумдаги тактик талабларига мослашиш жараёни ва ўзининг таркибдаги ўрни ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, 24 ёшли ярим ҳимоячи Интер қарши кечган ўртоқлик ўйинидаги ишончли ҳаракатлари билан эътиборни тортди. Асосий вақт 1-1 ҳисобида якунланиб, пеналтилар сериясида мағлубиятга учраганига қарамай, Нико Гонсалес майдон марказидаги ўйинни яхши бошқарди ва янги мавсумда асосий таркибдан жой олиш учун ўз имкониятларини намойиш этди.

Тактик ўзгаришлар ва янги мураббий талаблари

2025-йил феврал ойида Порту сафидан келиб қўшилган футболчи аввалги мураббий Пеп Гвардиола даврида мунтазам равишда асосий таркибда майдонга тушишда қийналган эди. Энсо Маресканинг тайинланиши эса унга ўз имкониятларини тўла намоён этиш учун янги қадам ташлаш имкониятини бермоқда.

Клуб расмий сайтига берган интервюсида Нико Гонсалес бутун жамоа янги мураббийнинг услубига мослашиб бораётганини таъкидлади. У ўйин давомида ўрганиш жараёни ҳеч қачон тўхтамаслигини ва мавсум давомида янги нарсаларни ўзлаштириб боришларини қайд этди.

Энсо Мареска услубининг афзалликлари

Футболчи янги мураббийнинг машғулотлари қандай ўтаётгани ҳақида тўхталиб, аввалги мавсумга нисбатан айрим фарқлар борлигини, бироқ асосий тамойиллар сақланиб қолганини билдирди. Унинг сўзларига кўра, юқори прессинг, тўпни имкон қадар тезроқ қайтариб олиш ва кўп пас узатиш каби жиҳатлар аввалгидек устувор бўлиб қолмоқда.

Интерига қарши кечган баҳсда Гонсалеснинг таянч зонасидаги ҳаракатлари иккинчи бўлимда жамоа ўйинига мувозанат олиб келди. Тижжани Рейндерс ва Матео Ковачич илк бўлимда қийинчиликларга учраган бир пайтда, Нико Гонсалес олтинчи рақам позициясида ишончли ҳаракат қилиб, Рико Люиснинг олдинга қараб ҳаракатланишига замин яратди.

Жамоадаги рақобат ва таркибдаги ўзгаришлар фонида Нико Гонсалеснинг Энсо Маресканинг прессингга асосланган тактикавий тизимига тез мослашуви унга захира футболчисидан асосий таркиб аъзосига айланиш учун катта имконият тақдим этмоқда.

Манчестер СитйНико ГонзалезЭнзо МарескаПремиер ЛеагуеИнтер Милан
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ханси Флик Барселона футболчиларининг жаҳон чемпионатидаги ғалабасидан кейинги ҳолати ҳақида гапирдиХанси Флик Барселона футболчиларининг жаҳон чемпионатидаги ғалабасидан кейинги ҳолати ҳақида гапирдиБугун, 16:18Неймар фаолиятини якунлаши мумкинлигига ишора қилдиНеймар фаолиятини якунлаши мумкинлигига ишора қилдиБугун, 16:12Бубишта «Беркан»га ўтди: Кабо-Вердеда янги давр бошланадими?Бубишта «Беркан»га ўтди: Кабо-Вердеда янги давр бошланадими?Бугун, 15:25Ислам Махачев пенсия миш-мишига нуқта қўйди: мақсад — рекордИслам Махачев пенсия миш-мишига нуқта қўйди: мақсад — рекордБугун, 15:20Рандал Коло Муани Париждан кетиб, Ювентус билан 2031 йилгача шартнома имзоладиРандал Коло Муани Париждан кетиб, Ювентус билан 2031 йилгача шартнома имзоладиБугун, 15:15Мики ван де Вен трансфери нега тўхтаб қолди?Мики ван де Вен трансфери нега тўхтаб қолди?Бугун, 14:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда