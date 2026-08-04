Пари Сен-Жермен Кунде учун Барселона билан музокараларга киришди

·31·Спорт
Пари Сен-Жермен Кунде учун Барселона билан музокараларга киришди
Қисқача

Пари Сен-Жермен Барселона ҳимоячиси Жюл Кундени ёзги трансферлар мавсумида ўз сафига қўшиб олиш учун каталонияликлар билан музокараларга киришди. Парижликлар Ферран Торрес трансфери бўйича давом етаётган музокаралардан фойдаланиб, икки футболчини бир йўла қўлга киритишни режалаштирмоқда. 27 ёшли Франсия терма жамоаси аъзосини жамоада кўришни истаётган Луис Енрики унга марказий ҳимояда доимий ўйин вақти беришни мўлжаллаган.

Франциянинг Пари Сен-Жермен клуби ёзги трансферлар мавсумида Барселона ҳимоячиси Жюл Кундени ўз сафига қўшиб олиш ниятида жиддий ҳаракат бошлади. Фичажес ва RMC Sport нашрлари тарқатган маълумотларга кўра, парижликлар каталонияликлар билан Ферран Торрес трансфери бўйича кетаётган музокаралардан фойдаланиб, бир йўла иккита футболчини қўлга киритишни режалаштирмоқда. Бу трансфер ҳаракати Франция чемпиони учун ёзги мавсумдаги энг асосий устувор вазифалардан бирига айланган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, 27 ёшли Франция терма жамоаси аъзосини сотиб олиш ташаббуси бевосита бош мураббий Луис Энрикидан чиққан. Парижликлар устози ўз ватандошини жамоада кўришни ва уни айнан марказий ҳимоячи позициясида ўйнатишни истамоқда. Эслатиб ўтамиз, Кунде Каталонияга кўчиб ўтишидан аввал ҳам асосан марказда ҳаракат қилган ва мураббийлар штабида футболчининг имкониятларини тўлақонли рўёбга чиқариш бўйича аниқ тактик режа мавжуд.

Каталониядаги ўзгаришлар ва раҳбарият позицияси

Барселона сафида Ханси Флик бошчилигидаги нотекис мавсумдан сўнг Жюл Кунденинг мақоми сезиларли даражада ўзгарди. Авваллари клуб уни сотилмайдиган футболчилар сирасига киритган бўлса, ҳозирги вазият бошқачароқ тус олган. Жамоада Эрик Гарсия ва Жоау Канцелунинг мавжудлиги келгуси мавсумда Кунденинг ўнг қанот ҳимоясидаги ўйин амалиётига жиддий хавф солиши мумкин.

Клуб президенти Жоан Лапорта ва спорт директори Деку ўтган йили футболчи учун таклиф қилинган 70 миллион евролик (60 миллион фунт стерлинг) нархни рад этишган эди. Бироқ жорий вазиятда улар шартнома бўйича муносиб молиявий таклиф тушса, бу клубнинг маошлар фондини енгиллаштиришга катта ёрдам беришини яхши тушунишмоқда.

Парижликларнинг қатъий режаси ва олдинги тажриба

Пари Сен-Жермен клуби президенти Носир Ал-Хелайфи бу трансфер жараёнини шахсан ўзи бошқармоқда. Француз гранди Каталония клуби билан олдин ҳам муваффақиятли ҳамкорлик тажрибасига эга бўлиб, бунга қадар Лионель Месси ва Усмон Дембелени Барселонадан ўз сафига қўшиб олган эди. Ҳозирда Лига 1 пешқадами айнан шу тажрибага таяниб, ишни охирига етказишни мақсад қилган.

Парижликлар Кунде билан шахсий шартнома борасида келишиб олишда асосий урғуни унга ҳимоя марказидан доимий ва кафолатланган ўйин вақти берилишига қаратмоқда. Футболчининг ўз Ватанига қайтиш эҳтимоли ва парижликларнинг аниқ лойиҳаси бу трансфернинг амалга ошиш эҳтимолини оширмоқда. Икки клуб ўртасидаги музокаралар ёзги трансфер ойнаси давомида янада қизғин тус олиши кутилмоқда.

Парис Саинт-ГермаинЖулес КоундеБарселонаЛуис Энрикетрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ханси Флик Барселона футболчиларининг жаҳон чемпионатидаги ғалабасидан кейинги ҳолати ҳақида гапирдиХанси Флик Барселона футболчиларининг жаҳон чемпионатидаги ғалабасидан кейинги ҳолати ҳақида гапирдиБугун, 16:18Неймар фаолиятини якунлаши мумкинлигига ишора қилдиНеймар фаолиятини якунлаши мумкинлигига ишора қилдиБугун, 16:12Бубишта «Беркан»га ўтди: Кабо-Вердеда янги давр бошланадими?Бубишта «Беркан»га ўтди: Кабо-Вердеда янги давр бошланадими?Бугун, 15:25Ислам Махачев пенсия миш-мишига нуқта қўйди: мақсад — рекордИслам Махачев пенсия миш-мишига нуқта қўйди: мақсад — рекордБугун, 15:20Рандал Коло Муани Париждан кетиб, Ювентус билан 2031 йилгача шартнома имзоладиРандал Коло Муани Париждан кетиб, Ювентус билан 2031 йилгача шартнома имзоладиБугун, 15:15Мики ван де Вен трансфери нега тўхтаб қолди?Мики ван де Вен трансфери нега тўхтаб қолди?Бугун, 14:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда