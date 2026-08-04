Пари Сен-Жермен Кунде учун Барселона билан музокараларга киришди
Пари Сен-Жермен Барселона ҳимоячиси Жюл Кундени ёзги трансферлар мавсумида ўз сафига қўшиб олиш учун каталонияликлар билан музокараларга киришди. Парижликлар Ферран Торрес трансфери бўйича давом етаётган музокаралардан фойдаланиб, икки футболчини бир йўла қўлга киритишни режалаштирмоқда. 27 ёшли Франсия терма жамоаси аъзосини жамоада кўришни истаётган Луис Енрики унга марказий ҳимояда доимий ўйин вақти беришни мўлжаллаган.
Франциянинг Пари Сен-Жермен клуби ёзги трансферлар мавсумида Барселона ҳимоячиси Жюл Кундени ўз сафига қўшиб олиш ниятида жиддий ҳаракат бошлади. Фичажес ва RMC Sport нашрлари тарқатган маълумотларга кўра, парижликлар каталонияликлар билан Ферран Торрес трансфери бўйича кетаётган музокаралардан фойдаланиб, бир йўла иккита футболчини қўлга киритишни режалаштирмоқда. Бу трансфер ҳаракати Франция чемпиони учун ёзги мавсумдаги энг асосий устувор вазифалардан бирига айланган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, 27 ёшли Франция терма жамоаси аъзосини сотиб олиш ташаббуси бевосита бош мураббий Луис Энрикидан чиққан. Парижликлар устози ўз ватандошини жамоада кўришни ва уни айнан марказий ҳимоячи позициясида ўйнатишни истамоқда. Эслатиб ўтамиз, Кунде Каталонияга кўчиб ўтишидан аввал ҳам асосан марказда ҳаракат қилган ва мураббийлар штабида футболчининг имкониятларини тўлақонли рўёбга чиқариш бўйича аниқ тактик режа мавжуд.
Каталониядаги ўзгаришлар ва раҳбарият позициясиБарселона сафида Ханси Флик бошчилигидаги нотекис мавсумдан сўнг Жюл Кунденинг мақоми сезиларли даражада ўзгарди. Авваллари клуб уни сотилмайдиган футболчилар сирасига киритган бўлса, ҳозирги вазият бошқачароқ тус олган. Жамоада Эрик Гарсия ва Жоау Канцелунинг мавжудлиги келгуси мавсумда Кунденинг ўнг қанот ҳимоясидаги ўйин амалиётига жиддий хавф солиши мумкин.
Клуб президенти Жоан Лапорта ва спорт директори Деку ўтган йили футболчи учун таклиф қилинган 70 миллион евролик (60 миллион фунт стерлинг) нархни рад этишган эди. Бироқ жорий вазиятда улар шартнома бўйича муносиб молиявий таклиф тушса, бу клубнинг маошлар фондини енгиллаштиришга катта ёрдам беришини яхши тушунишмоқда.
Парижликларнинг қатъий режаси ва олдинги тажрибаПари Сен-Жермен клуби президенти Носир Ал-Хелайфи бу трансфер жараёнини шахсан ўзи бошқармоқда. Француз гранди Каталония клуби билан олдин ҳам муваффақиятли ҳамкорлик тажрибасига эга бўлиб, бунга қадар Лионель Месси ва Усмон Дембелени Барселонадан ўз сафига қўшиб олган эди. Ҳозирда Лига 1 пешқадами айнан шу тажрибага таяниб, ишни охирига етказишни мақсад қилган.
Парижликлар Кунде билан шахсий шартнома борасида келишиб олишда асосий урғуни унга ҳимоя марказидан доимий ва кафолатланган ўйин вақти берилишига қаратмоқда. Футболчининг ўз Ватанига қайтиш эҳтимоли ва парижликларнинг аниқ лойиҳаси бу трансфернинг амалга ошиш эҳтимолини оширмоқда. Икки клуб ўртасидаги музокаралар ёзги трансфер ойнаси давомида янада қизғин тус олиши кутилмоқда.
…