Джек Уилшир Майлз Люис-Скеллига Арсеналда қолишни маслаҳат берди

·31·Спорт
Джек Уилшир Майлз Люис-Скеллига Арсеналда қолишни маслаҳат берди
Қисқача

Манчестер Юнайтед 19 ёшли универсал ҳимоячи Майлз Люис-Скеллига жиддий қизиқиш билдирмоқда, бироқ Джек Уилшир унга Арсеналда қолиб, асосий таркибдаги ўрин учун курашни давом еттиришни маслаҳат берди. Майлз Люис-Скелли ўтган мавсум Англия Премер-лигаси чемпионлигини қўлга киритган ва Чемпионлар лигаси финалига етиб борган Арсенал сафида ёрқин ўйин намойиш етди.

Лондоннинг Арсенал клуби тарбияланувчиси Майлз Люис-Скелли атрофидаги трансфер миш-мишлари футбол жамоатчилиги эътиборини тортмоқда. Те Индепендент нашри тарқатган маълумотларга кўра, 19 ёшли универсал ҳимоячи учун Манчестер Юнайтед жиддий қизиқиш билдирмоқда ва ёзги трансфер ойнасида таклиф тайёрламоқда. Мюнхен ва Манчестер клублари эътиборига тушган ёш футболчининг келажаги ҳозирча барчани қизиқтириб келмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўтган мавсум якунлари ёш иқтидор эгаси учун жуда омадли келди. Микел Артета шогирдлари Англия Премер-лигаси чемпионлигини қўлга киритиб, Чемпионлар лигаси финалига қадар етиб боришди. Ушбу муҳим ўйинларда майдонга тушган Люис-Скеллининг ёрқин ўйини рақиб клублар скаутларининг назарига тушди ва Қизил иблислар уни чап қанот ҳимоясида Люк Шоуга рақобатдош сифатида кўриб чиқишмоқда.

Джек Уилширнинг маслаҳати ва футболчининг характери

Арсеналнинг собиқ У-18 жамоаси мураббийи Джек Уилшир Sky Sports телеканалига берган интервюсида ёш футболчига ўзининг қимматли тавсияларини берди. Уилшир Майлзни Шимолий Лондонда қолиб, асосий таркибдаги ўрин учун курашни давом эттиришга чақирди. Мутахассиснинг фикрича, ўйинчи бу даражадаги рақобатга бардош бера олади.

Уилшир Майлзларнинг авлодидан етишиб чиққан футболчининг характерини алоҳида эътироф этди: "Ўтган йил Майлз учун қизиқарли синовларга бой бўлди. Академиянинг қуйи босқичларидан бошлаб у ҳар доим ўз ёш гуруҳининг энг яхшиларидан бири бўлган. Мураббийлар штаби унга тўғри вақтда тўғри синовларни тақдим этди, у эса қийинчиликларни муваффақиятли енгиб ўтди", — дея таъкидлади собиқ ярим ҳимоячи.

Чемпионлар лигасидаги тажриба ва Микел Артетанинг амбициялари

Майлз Люис-Скелли мавсумнинг ҳал қилувчи палласида, хусусан Чемпионлар лигаси финалида ўзининг энг қулай позицияларида тўп суриб, катта тажриба тўплади. Гарчи Пари Сен-Жермен қарши кечган ҳал қилувчи баҳсда пеналтилар сериясига кўра мағлубият қайд этилган бўлса-да, жамоанинг умумий тараққиёти шубҳа остига олинмади.

Уилшир Микел Артетанинг талабчанлиги ва клубни юқори чўққиларга олиб чиқиш борасидаги тинимсиз интилишига юқори баҳо берди. Лондонликлар устози ўз олдига қўйган улкан мақсадларга эришиш йўлида ёш юлдузларни сақлаб қолиш ва уларни янада ривожлантириш клуб сиёсатининг асосий қисми бўлиб қолаётгани таъкидланди.

Майлз Люис-СкеллиДжек УилширАрсеналМанчестер ЮнайтедПремер-лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бубишта «Беркан»га ўтди: Кабо-Вердеда янги давр бошланадими?Бубишта «Беркан»га ўтди: Кабо-Вердеда янги давр бошланадими?Бугун, 15:25Ислам Махачев пенсия миш-мишига нуқта қўйди: мақсад — рекордИслам Махачев пенсия миш-мишига нуқта қўйди: мақсад — рекордБугун, 15:20Рандал Коло Муани Париждан кетиб, Ювентус билан 2031 йилгача шартнома имзоладиРандал Коло Муани Париждан кетиб, Ювентус билан 2031 йилгача шартнома имзоладиБугун, 15:15Мики ван де Вен трансфери нега тўхтаб қолди?Мики ван де Вен трансфери нега тўхтаб қолди?Бугун, 14:52Кристиан Киву Милан дербисининг мавсумолди аҳамиятини пасайтирдиКристиан Киву Милан дербисининг мавсумолди аҳамиятини пасайтирдиБугун, 14:31Винисиус Жуниор трансфери: агентининг Лондондаги пости миш-мишларни кучайтирдиВинисиус Жуниор трансфери: агентининг Лондондаги пости миш-мишларни кучайтирдиБугун, 14:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда