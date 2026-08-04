Джек Уилшир Майлз Люис-Скеллига Арсеналда қолишни маслаҳат берди
Манчестер Юнайтед 19 ёшли универсал ҳимоячи Майлз Люис-Скеллига жиддий қизиқиш билдирмоқда, бироқ Джек Уилшир унга Арсеналда қолиб, асосий таркибдаги ўрин учун курашни давом еттиришни маслаҳат берди. Майлз Люис-Скелли ўтган мавсум Англия Премер-лигаси чемпионлигини қўлга киритган ва Чемпионлар лигаси финалига етиб борган Арсенал сафида ёрқин ўйин намойиш етди.
Лондоннинг Арсенал клуби тарбияланувчиси Майлз Люис-Скелли атрофидаги трансфер миш-мишлари футбол жамоатчилиги эътиборини тортмоқда. Те Индепендент нашри тарқатган маълумотларга кўра, 19 ёшли универсал ҳимоячи учун Манчестер Юнайтед жиддий қизиқиш билдирмоқда ва ёзги трансфер ойнасида таклиф тайёрламоқда. Мюнхен ва Манчестер клублари эътиборига тушган ёш футболчининг келажаги ҳозирча барчани қизиқтириб келмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўтган мавсум якунлари ёш иқтидор эгаси учун жуда омадли келди. Микел Артета шогирдлари Англия Премер-лигаси чемпионлигини қўлга киритиб, Чемпионлар лигаси финалига қадар етиб боришди. Ушбу муҳим ўйинларда майдонга тушган Люис-Скеллининг ёрқин ўйини рақиб клублар скаутларининг назарига тушди ва Қизил иблислар уни чап қанот ҳимоясида Люк Шоуга рақобатдош сифатида кўриб чиқишмоқда.
Джек Уилширнинг маслаҳати ва футболчининг характериАрсеналнинг собиқ У-18 жамоаси мураббийи Джек Уилшир Sky Sports телеканалига берган интервюсида ёш футболчига ўзининг қимматли тавсияларини берди. Уилшир Майлзни Шимолий Лондонда қолиб, асосий таркибдаги ўрин учун курашни давом эттиришга чақирди. Мутахассиснинг фикрича, ўйинчи бу даражадаги рақобатга бардош бера олади.
Уилшир Майлзларнинг авлодидан етишиб чиққан футболчининг характерини алоҳида эътироф этди: "Ўтган йил Майлз учун қизиқарли синовларга бой бўлди. Академиянинг қуйи босқичларидан бошлаб у ҳар доим ўз ёш гуруҳининг энг яхшиларидан бири бўлган. Мураббийлар штаби унга тўғри вақтда тўғри синовларни тақдим этди, у эса қийинчиликларни муваффақиятли енгиб ўтди", — дея таъкидлади собиқ ярим ҳимоячи.
Чемпионлар лигасидаги тажриба ва Микел Артетанинг амбициялариМайлз Люис-Скелли мавсумнинг ҳал қилувчи палласида, хусусан Чемпионлар лигаси финалида ўзининг энг қулай позицияларида тўп суриб, катта тажриба тўплади. Гарчи Пари Сен-Жермен қарши кечган ҳал қилувчи баҳсда пеналтилар сериясига кўра мағлубият қайд этилган бўлса-да, жамоанинг умумий тараққиёти шубҳа остига олинмади.
Уилшир Микел Артетанинг талабчанлиги ва клубни юқори чўққиларга олиб чиқиш борасидаги тинимсиз интилишига юқори баҳо берди. Лондонликлар устози ўз олдига қўйган улкан мақсадларга эришиш йўлида ёш юлдузларни сақлаб қолиш ва уларни янада ривожлантириш клуб сиёсатининг асосий қисми бўлиб қолаётгани таъкидланди.
…