Чемпионлар лигаси финалида ғалаба қозониш эҳтимоли юқори клуб "Интер"ми ёки ПСЖ?

·1.1K·Спорт
Чемпионлар лигаси финалида ғалаба қозониш эҳтимоли юқори клуб "Интер"ми ёки ПСЖ?
Европа футболидаги энг нуфузли мусобақа — УЕФА Чемпионлар лигасининг ҳал қилувчи финал баҳси олдидан турли таҳлилчи платформалар ўз прогнозларини эълон қилмоқда. Хусусан, “Opta” номли статистик ва таҳлилий ресурснинг суперкомпютери финал натижасини олдиндан баҳолади.

Унга кўра, ғалаба қозониш эҳтимоли энг юқори бўлган жамоа — Франциянинг ПСЖ клуби. Парижликлар 53,7% имконият билан финал фаворити сифатида кўрсатилмоқда. Уларнинг рақиби — Италиянинг машҳур ва тажрибали “Интер” клуби эса 46,4% ғалаба эҳтимоли билан иккинчи ўринда турибди.

ПСЖ финалга йўл олиш учун Англиянинг “Арсенал” жамоасини икки ўйин натижасига кўра ишончли тарзда мағлуб этди — умумий ҳисобда 3:1. Бу жамоанинг кейинги йиллардаги энг муваффақиятли халқаро чиқишларидан бири сифатида баҳоланмоқда.

Миланнинг “Интер” клуби эса “Барселона”га қарши драматик дуэлда финал йўлланмасини қўлга киритди. Биринчи ўйинда 3:3 ҳисобидаги дурангдан сўнг, жавоб учрашувида 4:3 ҳисобида ғалаба қозониб, тўрт йиллик финалсизликка барҳам берди.

Ушбу финал ПСЖ учун тарихий аҳамиятга эга. Чунки клуб ҳалигача Чемпионлар лигаси финалида ғалаба қозонмаган ва бу — биринчи соврин бўлиши мумкин. Уларнинг сўнгги йиллардаги трансфер сиёсати, молиявий салоҳияти ва жамоавий таркиби айнан шундай натижага қаратилган.

Бошқа томондан, “Интер” бундай совринни аввал 3 марта ютиб бўлган — 1964, 1965 ва 2010 йилларда. Жозе Моуриньо бошчилигидаги сўнгги чемпионликдан бери жамоа яна элитага қайтишни вада қилганди — ва энди бу ваъда амалга ошиши мумкин.

Финал нафақат клублар, балки футболчилар, мураббийлар ва бутун фанатлар учун улкан маънога эга. Optaнинг прогнозлари рақамларда ўз ифодасини топган бўлса-да, футболда ҳар қандай кутилмаган вазият ўз сўзини айтиши мумкин.

31 май кунги финал баҳсида ким ғоли чиқади — тажрибага бой “Интер”ми ёхуд илк бор Европа тахтига интилган ПСЖми? Жавоб энди тарих саҳифаларига ёзилади.
ПСЖ клубиИнтер клубиЧемпионлар лигасиФинал баҳсиФутбол прогнозлариТажриба ва имконият
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Морган Рогерц Реал Мадрид ёки Барселона сафига ўтиши кутилмоқдаБугун, 21:53Рикарду: Криштиано Роналдо ҳамон гол уриш машинаси бўлиб қолмоқдаБугун, 21:32Лионель Месси қачон фаолиятини якунлайди? Скалони барчасига ойдинлик киритдиБугун, 21:14Реал Мадрид Трент Александер-Арнолд учун рақобатчи топдиБугун, 20:34Ливерпул нишонидаги Ян Диоманде ўзининг янги кумири кимлигини айтдиБугун, 19:59Габриелнинг футболкалари савдоси пеналтидаги хатодан сўнг 350 фоизга ошдиБугун, 19:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)