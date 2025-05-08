"Интер" – "Барса" ўйини Италия футбол тарихидаги энг даромадли баҳсга айланди

·1.3K·Спорт
"Интер" – "Барса" ўйини Италия футбол тарихидаги энг даромадли баҳсга айланди
Миланнинг машҳур “Интер” клуби “Сан-Сиро”даги “Барселона”га қарши ўйинда нафақат финалга чиқиш, балки Италия футболида молиявий рекорд ўрнатишга ҳам эришди. Чемпионлар Лигаси ярим финал жавоб баҳси Италия футболи тарихида энг кўп даромад келтирган ўйин сифатида қайд этилди.

Мазкур беллашувда “Интер” рақибини 4:3 ҳисобида мағлуб этди (икки ўйин натижасига кўра 7:6) ва Европа футболидаги финалга йўл олди. Ушбу драматик тўқнашувни жонли кузатиш учун “Сан-Сиро” стадионига 75 504 нафар томошабин ташриф буюрди. Улардан 4 253 нафари меҳмон секторида жойлаштирилди.

Ушбу тарихий кеча клуб учун жуда катта иқтисодий ютуқ олиб келди — жами 14,7 миллион евролик чипта сотуви қайд этилди. Бу Италияда бир ўйин учун чипта даромади бўйича мутлақ рекорд ҳисобланади.

Аввалги рекорд ҳам айнан “Интер”га тегишли эди. 2023 йилда ўтказилган Милан дербисида, “Интер” “Милан”ни ярим финалда 1:0 ҳисобида енгган (икки ўйин натижасига кўра 3:0) ва ўшанда чипта сотувидан 12,5 миллион евро фойда кўрган эди.

Янги натижа "нерадзуррилар"нинг маркетинг, бренд қадрияти ва мухлислар базасининг қудратини яна бир бор намоён этди. Шунингдек, Италия футболида юқори даражадаги ўйинлар ҳали ҳам катта қизиқиш уйғотиши ва иқтисодий жиҳатдан ҳам жуда фойдали эканини кўрсатди.

“Интер” ПСЖга қарши финалга тайёргарлик кўрар экан, клуб нафақат майдонда, балки майдондан ташқарида ҳам Европа элитасига дахлдор эканини исботламоқда.
ИнтерБарселонаСан-СироЧемпионлар ЛигасиМолиявий РекордИталия Футболи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Наполи президенти Кевин Де Бруйне ва Ромелу Лукакуни сотиб юбориш билан таҳдид қилдиБугун, 19:16Ливерпул янги бош мураббий номини эълон қилди: Арне Слот ўрнини ким эгаллайди?Бугун, 19:13Ливерпул Андони Ираола билан шартнома имзоладиКеча, 18:56Рафаел Леао Миландан кетишга яқин: Galatasaray унга икки баравар кўп маош таклиф қилдиКеча, 18:54Конор Макгрегор жанги чипталари 4 дақиқада сотилиб кетдиКеча, 18:38Бавария Германия терма жамоаси ҳимоячиси билан келишувга эришдиКеча, 18:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди