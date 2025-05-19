NBA юлдузи баскетболни тарк этиб, рингга кўтарилмоқчи!

·373·Спорт
NBA юлдузи баскетболни тарк этиб, рингга кўтарилмоқчи!
Миллий Баскетбол Ассоциациясининг (NBA) собиқ юлдузи ва Шимолий Америка лигасининг 2023/2024 йилги мавсумида энг яхши баскетболчи бўлган Майкл Картер-Уильямс кутилмаган қарор қабул қилиб, ўзини янги спорт турида синаб кўришга қарор қилди. У энди бокс рингида жанг олиб боришга тайёрланмоқда.

31 ёшли америкалик спортчи баскетбол майдонларидан кейин янги спорт карьерасини бошлашга ва бу йўналишда ўз имкониятларини синовдан ўтказишга бел боғлаган. Тажрибали баскетболчи ўзининг келажакдаги жанги ҳақидаги фикрлари билан оммавий ахборот воситалари билан бўлишди.

«Бу мен учун янги ва қизиқарли тажриба бўлади, — деди Картер-Уильямс. — Ҳозирча нима бўлишини аниқ билмайман, лекин шунга аминки, рингга чиқиш ва профессионал турнирларда қатнашишни жуда хоҳлайман. Менинг рақибларим мени нокаут қилишга ҳаракат қилишларини яхши тушунаман, бироқ мен ҳам осонгина енгиладиганлардан эмасман ва уларга муносиб қарши тура оламан».

Эслатиб ўтамиз, Майкл Картер-Уильямс 2023 йили профессионал баскетболдан нафақага чиққанди. Энди у янги спорт турида ўзини намоён қилиш учун жиддий тайёргарлик кўрмоқда. Унинг биринчи жанги 29 май куни Нью-Йорк шаҳридаги хайрия тадбири доирасида бўлиб ўтади ва ушбу жангда Картер-Уильямс ҳаваскор боксчи Сэм Хатив билан куч синашади.

Картер-Уильямснинг бу қадами баскетбол ва бокс мухлислари орасида катта қизиқиш уйғотган. Айниқса, унинг спортчи сифатидаги юқори профессионаллиги ва характерининг кучлилиги рингда ҳам ўзини кўрсатишига умид қилинмоқда.

Zamin.uz таҳририяти спорт оламидаги ушбу янгиликларни диққат билан кузатиб, ўқувчиларга ўз вақтида етказиб беришда давом этади. Сизча, баскетбол юлдузи боксда ҳам муваффақият қозона оладими?
Миллий БаскетболМайкл Картер-УильямсБокс РингиЖанг ТайёргарлигиСпорт КарьерасиЯнги СпортПрофессионал ТурнирНокаут ҚилишСпорт Мухлислари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Джибрил Сиссенинг ўғли Ливерпул билан илк профессионал шартномасини имзоладиДжибрил Сиссенинг ўғли Ливерпул билан илк профессионал шартномасини имзоладиБугун, 20:57Ламине Ямал ва Нико Виллиаms Испания терма жамоаси машғулотларига қайтдиЛамине Ямал ва Нико Виллиаms Испания терма жамоаси машғулотларига қайтдиБугун, 20:39Бавария Исмаел Саибари трансфери учун 53 миллион евро таклиф қилдиБавария Исмаел Саибари трансфери учун 53 миллион евро таклиф қилдиБугун, 20:35Машарипов терма жамоа билан ЖЧ—2026 расмий фотосессиясида қатнашдиМашарипов терма жамоа билан ЖЧ—2026 расмий фотосессиясида қатнашдиБугун, 19:49Қозоғистонлик эксперт Ўзбекистон футболининг муваффақияти сирини очдиҚозоғистонлик эксперт Ўзбекистон футболининг муваффақияти сирини очдиБугун, 19:39Жозе Моуринио расман яна «Реал» клуби бош мураббийи этиб тайинландиЖозе Моуринио расман яна «Реал» клуби бош мураббийи этиб тайинландиБугун, 19:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...
Марказий Осиё Ўзбекистон терма жамоаси учун бирлашмоқда...