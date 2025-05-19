NBA юлдузи баскетболни тарк этиб, рингга кўтарилмоқчи!
Миллий Баскетбол Ассоциациясининг (NBA) собиқ юлдузи ва Шимолий Америка лигасининг 2023/2024 йилги мавсумида энг яхши баскетболчи бўлган Майкл Картер-Уильямс кутилмаган қарор қабул қилиб, ўзини янги спорт турида синаб кўришга қарор қилди. У энди бокс рингида жанг олиб боришга тайёрланмоқда.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
31 ёшли америкалик спортчи баскетбол майдонларидан кейин янги спорт карьерасини бошлашга ва бу йўналишда ўз имкониятларини синовдан ўтказишга бел боғлаган. Тажрибали баскетболчи ўзининг келажакдаги жанги ҳақидаги фикрлари билан оммавий ахборот воситалари билан бўлишди.
«Бу мен учун янги ва қизиқарли тажриба бўлади, — деди Картер-Уильямс. — Ҳозирча нима бўлишини аниқ билмайман, лекин шунга аминки, рингга чиқиш ва профессионал турнирларда қатнашишни жуда хоҳлайман. Менинг рақибларим мени нокаут қилишга ҳаракат қилишларини яхши тушунаман, бироқ мен ҳам осонгина енгиладиганлардан эмасман ва уларга муносиб қарши тура оламан».
Эслатиб ўтамиз, Майкл Картер-Уильямс 2023 йили профессионал баскетболдан нафақага чиққанди. Энди у янги спорт турида ўзини намоён қилиш учун жиддий тайёргарлик кўрмоқда. Унинг биринчи жанги 29 май куни Нью-Йорк шаҳридаги хайрия тадбири доирасида бўлиб ўтади ва ушбу жангда Картер-Уильямс ҳаваскор боксчи Сэм Хатив билан куч синашади.
Картер-Уильямснинг бу қадами баскетбол ва бокс мухлислари орасида катта қизиқиш уйғотган. Айниқса, унинг спортчи сифатидаги юқори профессионаллиги ва характерининг кучлилиги рингда ҳам ўзини кўрсатишига умид қилинмоқда.
Zamin.uz таҳририяти спорт оламидаги ушбу янгиликларни диққат билан кузатиб, ўқувчиларга ўз вақтида етказиб беришда давом этади. Сизча, баскетбол юлдузи боксда ҳам муваффақият қозона оладими?
31 ёшли америкалик спортчи баскетбол майдонларидан кейин янги спорт карьерасини бошлашга ва бу йўналишда ўз имкониятларини синовдан ўтказишга бел боғлаган. Тажрибали баскетболчи ўзининг келажакдаги жанги ҳақидаги фикрлари билан оммавий ахборот воситалари билан бўлишди.
«Бу мен учун янги ва қизиқарли тажриба бўлади, — деди Картер-Уильямс. — Ҳозирча нима бўлишини аниқ билмайман, лекин шунга аминки, рингга чиқиш ва профессионал турнирларда қатнашишни жуда хоҳлайман. Менинг рақибларим мени нокаут қилишга ҳаракат қилишларини яхши тушунаман, бироқ мен ҳам осонгина енгиладиганлардан эмасман ва уларга муносиб қарши тура оламан».
Эслатиб ўтамиз, Майкл Картер-Уильямс 2023 йили профессионал баскетболдан нафақага чиққанди. Энди у янги спорт турида ўзини намоён қилиш учун жиддий тайёргарлик кўрмоқда. Унинг биринчи жанги 29 май куни Нью-Йорк шаҳридаги хайрия тадбири доирасида бўлиб ўтади ва ушбу жангда Картер-Уильямс ҳаваскор боксчи Сэм Хатив билан куч синашади.
Картер-Уильямснинг бу қадами баскетбол ва бокс мухлислари орасида катта қизиқиш уйғотган. Айниқса, унинг спортчи сифатидаги юқори профессионаллиги ва характерининг кучлилиги рингда ҳам ўзини кўрсатишига умид қилинмоқда.
Zamin.uz таҳририяти спорт оламидаги ушбу янгиликларни диққат билан кузатиб, ўқувчиларга ўз вақтида етказиб беришда давом этади. Сизча, баскетбол юлдузи боксда ҳам муваффақият қозона оладими?
…