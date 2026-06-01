Гарри Кейн ва Майкл Олисе: Олтин тўп учун курашда ким устун?
Бавария жамоасининг икки юлдузи Гарри Кейн ва Майкл Олисе жорий мавсумда ажойиб ўйин кўрсатиб, дунёнинг энг яхши футболчиси унвони учун асосий даъвогарларга айланишди. Клуб афсонаси Томас Муллернинг фикрича, гарчи англиялик ҳужумчи сермаҳсуллик борасида рекордларни янгилаётган бўлса-да, франциялик жамоадошининг "сеҳрли маҳорати" Олтин тўп овоз бериш жараёнида ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Муллер Bild нашрига берган интервюсида Кейн ва Олисе ўртасидаги рақобатга тўхталиб ўтди. "Гарри — мен кўрган энг яхши ҳужумчи, аммо у тўрт кишини алдаб ўтадиган дриблинг устаси эмас. Олтин тўп масаласида эса кўпинча 'артистик элемент' ҳисобга олинади. Мен Кейнни жамоа учун муҳимроқ деб билсам-да, дунёнинг энг яхши футболчиси соврини учун Майкл каби 'рақсга тушадиган', ўзига хос сеҳрга эга ўйинчиларга кўпроқ овоз берилади", — деди Муллер.
Гарри Кейн статистик кўрсаткичлар бўйича тенгсиз бўлиб турибди. 32 ёшли ҳужумчи 31 та ўйинда 36 та гол уриб, 2025-26 йилги мавсумда "Олтин бутса" соҳибига айланди. Барча мусобақаларда у жами 61 та гол уришга муваффақ бўлди. Кейн ўз фаолиятидаги энг яхши мавсумни ўтказганини таъкидласа-да, эстетик ўйин услуби кўпинча якуний натижага таъсир кўрсатадиган ушбу нуфузли совринни қўлга киритиш осон бўлмайди.
Бошқа томондан, Майкл Олисе Бавария сафида ижодкорлик марказига айланди. Франциялик вингер мавсум давомида 22 та гол ва 31 та голли узатмани амалга ошириб, универсал футболчи эканлигини исботлади. Унинг майдондаги ҳаракатлари ва дриблинглари мухлислар ҳамда журналистлар эътиборини тортмоқда. 26-октябрь куни Лондонда бўлиб ўтадиган тақдирлаш маросими олдидан бу икки юлдуз ўртасидаги рақобат қизғин паллага кирди.
Клубдаги ютуқлардан ташқари, 2026-йилги Жаҳон чемпионати ушбу пойгада якуний нуқтани қўйиши кутилмоқда. Кейн ва Олисе ўз терма жамоалари сафида турнирнинг асосий қаҳрамонлари бўлишади. Англия ёки Франциянинг муваффақияти уларга Барселона юлдузи Ламине Ямал ёки PSJ ҳужумчиси Усман Дембеле каби рақобатчиларни ортда қолдириш имконини беради.
…