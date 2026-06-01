Гарри Кейн ва Майкл Олисе: Олтин тўп учун курашда ким устун?

·71·Спорт
Гарри Кейн ва Майкл Олисе: Олтин тўп учун курашда ким устун?

Бавария жамоасининг икки юлдузи Гарри Кейн ва Майкл Олисе жорий мавсумда ажойиб ўйин кўрсатиб, дунёнинг энг яхши футболчиси унвони учун асосий даъвогарларга айланишди. Клуб афсонаси Томас Муллернинг фикрича, гарчи англиялик ҳужумчи сермаҳсуллик борасида рекордларни янгилаётган бўлса-да, франциялик жамоадошининг "сеҳрли маҳорати" Олтин тўп овоз бериш жараёнида ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Муллер Bild нашрига берган интервюсида Кейн ва Олисе ўртасидаги рақобатга тўхталиб ўтди. "Гарри — мен кўрган энг яхши ҳужумчи, аммо у тўрт кишини алдаб ўтадиган дриблинг устаси эмас. Олтин тўп масаласида эса кўпинча 'артистик элемент' ҳисобга олинади. Мен Кейнни жамоа учун муҳимроқ деб билсам-да, дунёнинг энг яхши футболчиси соврини учун Майкл каби 'рақсга тушадиган', ўзига хос сеҳрга эга ўйинчиларга кўпроқ овоз берилади", — деди Муллер.

Гарри Кейн статистик кўрсаткичлар бўйича тенгсиз бўлиб турибди. 32 ёшли ҳужумчи 31 та ўйинда 36 та гол уриб, 2025-26 йилги мавсумда "Олтин бутса" соҳибига айланди. Барча мусобақаларда у жами 61 та гол уришга муваффақ бўлди. Кейн ўз фаолиятидаги энг яхши мавсумни ўтказганини таъкидласа-да, эстетик ўйин услуби кўпинча якуний натижага таъсир кўрсатадиган ушбу нуфузли совринни қўлга киритиш осон бўлмайди.

Бошқа томондан, Майкл Олисе Бавария сафида ижодкорлик марказига айланди. Франциялик вингер мавсум давомида 22 та гол ва 31 та голли узатмани амалга ошириб, универсал футболчи эканлигини исботлади. Унинг майдондаги ҳаракатлари ва дриблинглари мухлислар ҳамда журналистлар эътиборини тортмоқда. 26-октябрь куни Лондонда бўлиб ўтадиган тақдирлаш маросими олдидан бу икки юлдуз ўртасидаги рақобат қизғин паллага кирди.

Клубдаги ютуқлардан ташқари, 2026-йилги Жаҳон чемпионати ушбу пойгада якуний нуқтани қўйиши кутилмоқда. Кейн ва Олисе ўз терма жамоалари сафида турнирнинг асосий қаҳрамонлари бўлишади. Англия ёки Франциянинг муваффақияти уларга Барселона юлдузи Ламине Ямал ёки PSJ ҳужумчиси Усман Дембеле каби рақобатчиларни ортда қолдириш имконини беради.

ФутболБаварияГарри КейнМайкл ОлисеОлтин Тўп
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15Андони Ираола «Ливерпуль» клуби билан икки йиллик шартнома имзолайдиБугун, 07:14«Реал Мадрид»нинг ёш юлдузи Сезар Паласиос Италия клубига ўтиши мумкинБугун, 07:02Стивен Жеррард мисолида: Нима учун Деклан Райс ҳали Олтин тўпга тайёр эмас?Бугун, 06:54МЛСнинг энг қиммат футболчилари рейтингида Лионель Месси юқори ўриндаБугун, 06:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди