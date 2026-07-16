«Сўғдиёна» Зоминда уйғонди: Люпчо Дориев яна гол урди
Ўзбекистон Суперлигасининг 12-турида «Сўғдиёна» муҳим уч очкони қўлга киритди. Жиззахликлар Зоминда «Хоразм»ни 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, турнир жадвалида хавфли ҳудуддан чиқиш йўлида катта қадам ташлади.
Автогол «Сўғдиёна»га устунлик берди
Учрашувнинг дастлабки дақиқаларидан мезбонлар ташаббусни ўз қўлига олишга ҳаракат қилди. Ҳисоб 19-дақиқада очилди — тақдим этилган қайдномага кўра, «Хоразм» футболчиси Аббос Отахонов тўпни ўз дарвозасига киритиб қўйди.
Эрта урилган гол Улуғбек Бақоев шогирдларига баҳсни хотиржамроқ давом эттириш имконини берди. «Хоразм» эса танаффусга қадар ҳисобни тенглаштира олмади.
Дориев мавсумдаги саккизинчи голини урди
Иккинчи бўлим бошланганидан беш дақиқа ўтиб, Люпчо Дориев мезбонларнинг устунлигини оширди. Шимолий Македониялик футболчи 50-дақиқада рақиб дарвозасини ишғол қилиб, якуний ҳисобни ўрнатди.
Бу Дориевнинг жорий Суперлига мавсумидаги саккизинчи голи бўлди. Шу тариқа, «Сўғдиёна» етакчиси тўпурарлар пойгасида биринчи ўриндаги мавқеини мустаҳкамлади. Унинг энг яқин таъқибчилари ҳозирча олтитадан гол урган.
Жиззахликлар уч поғона юқорилади
«Сўғдиёна» 12-тур олдидан 9 очко билан 15-ўринда турган эди. «Хоразм» устидан қозонилган ғалабадан кейин жамоанинг очколари 12 тага етди ва жиззахликлар 12-поғонага кўтарилди.
«Хоразм» эса 13 очко билан 10-ўринда қолди. Урганчликлар 12 та ўйинда тўртта мағлубият қайд этди.
Учрашувнинг асосий маълумотлари
Мусобақа
Суперлига, 12-тур
Учрашув
«Сўғдиёна» — «Хоразм»
Ҳисоб
2:0
Сана
16 июль
Манзил
Зомин
Голлар
автогол, 19; Люпчо Дориев, 50
«Сўғдиёна»нинг очкоси
12
«Хоразм»нинг очкоси
13
«Сўғдиёна» учун бу ғалаба фақат уч очко эмас, балки мавсумнинг кейинги қисми олдидан муҳим руҳий туртки ҳам бўлди. Энди Улуғбек Бақоев жамоаси қуйи поғоналардан янада узоқлашиш учун барқарор натижалар қайд этиши керак.
Сизнингча, Люпчо Дориев мавсум якунида Суперлига тўпурари бўла оладими?
…