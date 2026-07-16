«Сўғдиёна» Зоминда уйғонди: Люпчо Дориев яна гол урди

·0·Спорт
«Сўғдиёна» Зоминда уйғонди: Люпчо Дориев яна гол урди

Ўзбекистон Суперлигасининг 12-турида «Сўғдиёна» муҳим уч очкони қўлга киритди. Жиззахликлар Зоминда «Хоразм»ни 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, турнир жадвалида хавфли ҳудуддан чиқиш йўлида катта қадам ташлади.

Автогол «Сўғдиёна»га устунлик берди

Учрашувнинг дастлабки дақиқаларидан мезбонлар ташаббусни ўз қўлига олишга ҳаракат қилди. Ҳисоб 19-дақиқада очилди — тақдим этилган қайдномага кўра, «Хоразм» футболчиси Аббос Отахонов тўпни ўз дарвозасига киритиб қўйди.

Эрта урилган гол Улуғбек Бақоев шогирдларига баҳсни хотиржамроқ давом эттириш имконини берди. «Хоразм» эса танаффусга қадар ҳисобни тенглаштира олмади.

Дориев мавсумдаги саккизинчи голини урди

Иккинчи бўлим бошланганидан беш дақиқа ўтиб, Люпчо Дориев мезбонларнинг устунлигини оширди. Шимолий Македониялик футболчи 50-дақиқада рақиб дарвозасини ишғол қилиб, якуний ҳисобни ўрнатди.

Бу Дориевнинг жорий Суперлига мавсумидаги саккизинчи голи бўлди. Шу тариқа, «Сўғдиёна» етакчиси тўпурарлар пойгасида биринчи ўриндаги мавқеини мустаҳкамлади. Унинг энг яқин таъқибчилари ҳозирча олтитадан гол урган.

Жиззахликлар уч поғона юқорилади

«Сўғдиёна» 12-тур олдидан 9 очко билан 15-ўринда турган эди. «Хоразм» устидан қозонилган ғалабадан кейин жамоанинг очколари 12 тага етди ва жиззахликлар 12-поғонага кўтарилди.

«Хоразм» эса 13 очко билан 10-ўринда қолди. Урганчликлар 12 та ўйинда тўртта мағлубият қайд этди.

Учрашувнинг асосий маълумотлари

Мусобақа

Суперлига, 12-тур

Учрашув

«Сўғдиёна» — «Хоразм»

Ҳисоб

2:0

Сана

16 июль

Манзил

Зомин

Голлар

автогол, 19; Люпчо Дориев, 50

«Сўғдиёна»нинг очкоси

12

«Хоразм»нинг очкоси

13

«Сўғдиёна» учун бу ғалаба фақат уч очко эмас, балки мавсумнинг кейинги қисми олдидан муҳим руҳий туртки ҳам бўлди. Энди Улуғбек Бақоев жамоаси қуйи поғоналардан янада узоқлашиш учун барқарор натижалар қайд этиши керак.

Сизнингча, Люпчо Дориев мавсум якунида Суперлига тўпурари бўла оладими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Динамо» Босниядан янги куч олди: трансфер расман эълон қилинди«Динамо» Босниядан янги куч олди: трансфер расман эълон қилиндиБугун, 22:17Серу Гирасси трансфери: Дортмунднинг Боруссия жамоаси Европа грандларини мот қилдиСеру Гирасси трансфери: Дортмунднинг Боруссия жамоаси Европа грандларини мот қилдиБугун, 22:15Месси Англия устидан қозонилган ғалабадан кейин кескин гапирдиМесси Англия устидан қозонилган ғалабадан кейин кескин гапирдиБугун, 22:06Родри ЖЧ–2026 финали олдидан бир гапни такрорламоқда...Родри ЖЧ–2026 финали олдидан бир гапни такрорламоқда...Бугун, 22:03«Насаф» Тошкентда камбэк қилди: Абдухолиқовдан дубль«Насаф» Тошкентда камбэк қилди: Абдухолиқовдан дубльБугун, 22:02Ламине Ямалга қарши қўполлик: Лукас Дигне Франциянинг мағлубиятидан сўнг сукутни буздиЛамине Ямалга қарши қўполлик: Лукас Дигне Франциянинг мағлубиятидан сўнг сукутни буздиБугун, 21:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди