«Динамо» Босниядан янги куч олди: трансфер расман эълон қилинди

·19·Спорт
«Динамо» Босниядан янги куч олди: трансфер расман эълон қилинди

Самарқанднинг «Динамо» клуби ёзги трансфер ойнасида таркибини янги легионер билан кучайтирди. Босния ва Hzеговиналик яримҳимоячи Ҳарис Ҳайдаревич жамоага эркин агент сифатида келиб қўшилди.

Шартнома 2027 йил охиригача имзоланди

«Динамо» 27 ёшли футболчи билан 2027 йилнинг 31 декабрига қадар амал қиладиган шартнома тузилганини расман эълон қилди. Ҳайдаревичнинг аввалги клуби билан шартномаси якунлангани сабаб самарқандликларга трансфер пулисиз келиб қўшилди.

Яримҳимоячи жамоанинг марказдаги рақобатини ошириши ва ҳужумларни ташкил этишда қўшимча имконият яратиши кутилмоқда.

Сербияда уч мавсум ўйнади

Ҳайдаревич сўнгги уч мавсумни Сербиянинг «Радник Сурдулица» клубида ўтказди. У мазкур жамоа сафида барча мусобақаларда 107 та учрашувда майдонга тушиб, 12 та гол урган. Футболчи 1 июль куни серб клубини расман тарк этган эди.

У асосан марказий ва таянч яримҳимоячи сифатида ҳаракат қилади, зарурат туғилганда ҳужумкорроқ позицияда ҳам ўйнай олади.

Ҳайдаревич қайси клубларда ўйнаган?

Босниялик футболчи профессионал фаолиятини ўз юртида бошлаган. У Сараевонинг «Железничар» клуби тарбияланувчиси ҳисобланади ва ушбу жамоа сафида бир неча мавсум тўп сурган.

Шунингдек, Ҳайдаревич Туркиянинг «Болуспор» клубида ҳам фаолият олиб борган. 2023 йилда эса «Радник Сурдулица»га кўчиб ўтиб, Сербия чемпионатида мунтазам майдонга тушган.

Маълумот

Кўрсаткич

Ёши

27

Амплуаси

Яримҳимоячи

Аввалги клуби

«Радник Сурдулица»

«Радник»даги натижаси

107 ўйин, 12 гол

«Динамо» билан шартнома

2027 йил 31 декабргача

«Динамо»нинг марказий чизиғи кучаяди

Ҳайдаревичнинг тажрибаси «Динамо» учун мавсумнинг иккинчи қисмида муҳим аҳамият касб этиши мумкин. У тўпни назорат қилиш, марказда кураш олиб бориш ва иккинчи чизиқдан ҳужумларга қўшилиш хусусиятлари билан самарқандликлар ўйинини кучайтириши кутилмоқда.

Энди асосий савол — босниялик яримҳимоячи Ўзбекистон Суперлигасига қанчалик тез мослаша олади?

Сизнингча, Ҳарис Ҳайдаревич «Динамо»нинг асосий футболчисига айлана оладими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Сўғдиёна»дан трансфер бомбаси: А Серияда ўйнаган легионер Жиззахда!«Сўғдиёна»дан трансфер бомбаси: А Серияда ўйнаган легионер Жиззахда!Бугун, 22:31«Нефтчи» 3 дақиқада ўйинни ағдарди: Фарғонада драматик ғалаба«Нефтчи» 3 дақиқада ўйинни ағдарди: Фарғонада драматик ғалабаБугун, 22:28«Сўғдиёна» Зоминда уйғонди: Люпчо Дориев яна гол урди«Сўғдиёна» Зоминда уйғонди: Люпчо Дориев яна гол урдиБугун, 22:24Серу Гирасси трансфери: Дортмунднинг Боруссия жамоаси Европа грандларини мот қилдиСеру Гирасси трансфери: Дортмунднинг Боруссия жамоаси Европа грандларини мот қилдиБугун, 22:15Месси Англия устидан қозонилган ғалабадан кейин кескин гапирдиМесси Англия устидан қозонилган ғалабадан кейин кескин гапирдиБугун, 22:06Родри ЖЧ–2026 финали олдидан бир гапни такрорламоқда...Родри ЖЧ–2026 финали олдидан бир гапни такрорламоқда...Бугун, 22:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди