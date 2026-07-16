«Динамо» Босниядан янги куч олди: трансфер расман эълон қилинди
Самарқанднинг «Динамо» клуби ёзги трансфер ойнасида таркибини янги легионер билан кучайтирди. Босния ва Hzеговиналик яримҳимоячи Ҳарис Ҳайдаревич жамоага эркин агент сифатида келиб қўшилди.
Шартнома 2027 йил охиригача имзоланди
«Динамо» 27 ёшли футболчи билан 2027 йилнинг 31 декабрига қадар амал қиладиган шартнома тузилганини расман эълон қилди. Ҳайдаревичнинг аввалги клуби билан шартномаси якунлангани сабаб самарқандликларга трансфер пулисиз келиб қўшилди.
Яримҳимоячи жамоанинг марказдаги рақобатини ошириши ва ҳужумларни ташкил этишда қўшимча имконият яратиши кутилмоқда.
Сербияда уч мавсум ўйнади
Ҳайдаревич сўнгги уч мавсумни Сербиянинг «Радник Сурдулица» клубида ўтказди. У мазкур жамоа сафида барча мусобақаларда 107 та учрашувда майдонга тушиб, 12 та гол урган. Футболчи 1 июль куни серб клубини расман тарк этган эди.
У асосан марказий ва таянч яримҳимоячи сифатида ҳаракат қилади, зарурат туғилганда ҳужумкорроқ позицияда ҳам ўйнай олади.
Ҳайдаревич қайси клубларда ўйнаган?
Босниялик футболчи профессионал фаолиятини ўз юртида бошлаган. У Сараевонинг «Железничар» клуби тарбияланувчиси ҳисобланади ва ушбу жамоа сафида бир неча мавсум тўп сурган.
Шунингдек, Ҳайдаревич Туркиянинг «Болуспор» клубида ҳам фаолият олиб борган. 2023 йилда эса «Радник Сурдулица»га кўчиб ўтиб, Сербия чемпионатида мунтазам майдонга тушган.
Маълумот
Кўрсаткич
Ёши
27
Амплуаси
Яримҳимоячи
Аввалги клуби
«Радник Сурдулица»
«Радник»даги натижаси
107 ўйин, 12 гол
«Динамо» билан шартнома
2027 йил 31 декабргача
«Динамо»нинг марказий чизиғи кучаяди
Ҳайдаревичнинг тажрибаси «Динамо» учун мавсумнинг иккинчи қисмида муҳим аҳамият касб этиши мумкин. У тўпни назорат қилиш, марказда кураш олиб бориш ва иккинчи чизиқдан ҳужумларга қўшилиш хусусиятлари билан самарқандликлар ўйинини кучайтириши кутилмоқда.
Энди асосий савол — босниялик яримҳимоячи Ўзбекистон Суперлигасига қанчалик тез мослаша олади?
Сизнингча, Ҳарис Ҳайдаревич «Динамо»нинг асосий футболчисига айлана оладими?
…