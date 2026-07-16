«Насаф» Тошкентда камбэк қилди: Абдухолиқовдан дубль
Ўзбекистон Суперлигасининг 12-тури «Насаф» учун муваффақиятли бошланди. Қаршиликлар учрашувнинг дастлабки дақиқаларида гол ўтказиб юборганига қарамай, «Бунёдкор»ни 3:1 ҳисобида мағлуб этди.
«Бунёдкор» бешинчи дақиқада ҳисобни очди
Тошкентдаги «Олимпия» стадионида ўтказилган баҳс мезбонлар учун омадли бошланди. Билол Тошмирзаев 5-дақиқада «Насаф» дарвозасини ишғол қилиб, «Бунёдкор»ни олдинга олиб чиқди.
Бироқ Рўзиқул Бердиев шогирдлари тезкор голдан кейин саросимага тушмади. Қарши жамоаси босимни кучайтириб, орадан ўн дақиқа ўтгач мувозанатни тиклади.
Абдухолиқов учрашув қаҳрамонига айланди
Бобур Абдухолиқов 15-дақиқада ҳисобни тенглаштирди. Иккинчи бўлимнинг 61-дақиқасида эса у яна рақиб дарвозасини ишғол қилиб, дублни расмийлаштирди.
Шу тариқа, учрашувни мағлубият билан бошлаган «Насаф» Абдухолиқовнинг иккинчи голидан сўнг ҳисобда олдинга чиқди. Ҳужумчи ҳал қилувчи вазиятлардаги аниқлиги билан жамоасининг иродали ғалабасида асосий фигура бўлди.
Уч дақиқада икки гол
«Насаф» иккинчи гол билан чекланиб қолмади. 64-дақиқада Юсуф Отубанжо мезбонлар дарвозасига учинчи тўпни киритиб, ҳисобни 3:1 кўринишига келтирди.
Шу тариқа, қаршиликлар иккинчи бўлимда уч дақиқа ичида икки марта гол уриб, учрашув тақдирини амалда ҳал қилди.
Отубанжо баҳснинг 86-дақиқасида майдондан четлатилди. Шунга қарамай, қолган вақтда «Бунёдкор» рақибнинг икки голлик устунлигини йўққа чиқара олмади.
«Насаф» олтинчи ўринга кўтарилди
Мазкур ғалабадан кейин «Насаф» очколари сонини 17 тага етказиб, турнир жадвалида 6-поғонага кўтарилди. Қаршиликлар 12-тургача 14 очко тўплаган эди.
«Бунёдкор» эса 19 очко билан 5-ўринда қолди. Тошкентликлар учрашувни яхши бошлаган бўлса-да, ҳимоядаги хатолар ва иккинчи бўлимдаги қисқа пасайиш сабаб устунликни сақлаб қола олмади.
Учрашув тафсилотлари
Мусобақа
Ўзбекистон Суперлигаси, 12-тур
Учрашув
«Бунёдкор» — «Насаф»
Ҳисоб
1:3
Стадион
«Олимпия», Тошкент
«Бунёдкор» голи
Билол Тошмирзаев, 5
«Насаф» голлари
Бобур Абдухолиқов, 15 ва 61; Юсуф Отубанжо, 64
Четлатиш
Юсуф Отубанжо, 86
«Насаф» Тошкентда характер кўрсатиб, мавсумдаги муҳим ғалабаларидан бирини қўлга киритди. Бобур Абдухолиқовнинг дубли эса қаршиликларни турнир жадвалида юқорига кўтарди.
Сизнингча, «Насаф» ушбу ғалабадан кейин чемпионлик учун курашга қайта оладими?
…