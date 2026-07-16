«Насаф» Тошкентда камбэк қилди: Абдухолиқовдан дубль

·31·Спорт
«Насаф» Тошкентда камбэк қилди: Абдухолиқовдан дубль

Ўзбекистон Суперлигасининг 12-тури «Насаф» учун муваффақиятли бошланди. Қаршиликлар учрашувнинг дастлабки дақиқаларида гол ўтказиб юборганига қарамай, «Бунёдкор»ни 3:1 ҳисобида мағлуб этди.

«Бунёдкор» бешинчи дақиқада ҳисобни очди

Тошкентдаги «Олимпия» стадионида ўтказилган баҳс мезбонлар учун омадли бошланди. Билол Тошмирзаев 5-дақиқада «Насаф» дарвозасини ишғол қилиб, «Бунёдкор»ни олдинга олиб чиқди.

Бироқ Рўзиқул Бердиев шогирдлари тезкор голдан кейин саросимага тушмади. Қарши жамоаси босимни кучайтириб, орадан ўн дақиқа ўтгач мувозанатни тиклади.

Абдухолиқов учрашув қаҳрамонига айланди

Бобур Абдухолиқов 15-дақиқада ҳисобни тенглаштирди. Иккинчи бўлимнинг 61-дақиқасида эса у яна рақиб дарвозасини ишғол қилиб, дублни расмийлаштирди.

Шу тариқа, учрашувни мағлубият билан бошлаган «Насаф» Абдухолиқовнинг иккинчи голидан сўнг ҳисобда олдинга чиқди. Ҳужумчи ҳал қилувчи вазиятлардаги аниқлиги билан жамоасининг иродали ғалабасида асосий фигура бўлди.

Уч дақиқада икки гол

«Насаф» иккинчи гол билан чекланиб қолмади. 64-дақиқада Юсуф Отубанжо мезбонлар дарвозасига учинчи тўпни киритиб, ҳисобни 3:1 кўринишига келтирди.

Шу тариқа, қаршиликлар иккинчи бўлимда уч дақиқа ичида икки марта гол уриб, учрашув тақдирини амалда ҳал қилди.

Отубанжо баҳснинг 86-дақиқасида майдондан четлатилди. Шунга қарамай, қолган вақтда «Бунёдкор» рақибнинг икки голлик устунлигини йўққа чиқара олмади.

«Насаф» олтинчи ўринга кўтарилди

Мазкур ғалабадан кейин «Насаф» очколари сонини 17 тага етказиб, турнир жадвалида 6-поғонага кўтарилди. Қаршиликлар 12-тургача 14 очко тўплаган эди.

«Бунёдкор» эса 19 очко билан 5-ўринда қолди. Тошкентликлар учрашувни яхши бошлаган бўлса-да, ҳимоядаги хатолар ва иккинчи бўлимдаги қисқа пасайиш сабаб устунликни сақлаб қола олмади.

Учрашув тафсилотлари

Мусобақа

Ўзбекистон Суперлигаси, 12-тур

Учрашув

«Бунёдкор» — «Насаф»

Ҳисоб

1:3

Стадион

«Олимпия», Тошкент

«Бунёдкор» голи

Билол Тошмирзаев, 5

«Насаф» голлари

Бобур Абдухолиқов, 15 ва 61; Юсуф Отубанжо, 64

Четлатиш

Юсуф Отубанжо, 86

«Насаф» Тошкентда характер кўрсатиб, мавсумдаги муҳим ғалабаларидан бирини қўлга киритди. Бобур Абдухолиқовнинг дубли эса қаршиликларни турнир жадвалида юқорига кўтарди.

Сизнингча, «Насаф» ушбу ғалабадан кейин чемпионлик учун курашга қайта оладими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Сўғдиёна»дан трансфер бомбаси: А Серияда ўйнаган легионер Жиззахда!«Сўғдиёна»дан трансфер бомбаси: А Серияда ўйнаган легионер Жиззахда!Бугун, 22:31«Нефтчи» 3 дақиқада ўйинни ағдарди: Фарғонада драматик ғалаба«Нефтчи» 3 дақиқада ўйинни ағдарди: Фарғонада драматик ғалабаБугун, 22:28«Сўғдиёна» Зоминда уйғонди: Люпчо Дориев яна гол урди«Сўғдиёна» Зоминда уйғонди: Люпчо Дориев яна гол урдиБугун, 22:24«Динамо» Босниядан янги куч олди: трансфер расман эълон қилинди«Динамо» Босниядан янги куч олди: трансфер расман эълон қилиндиБугун, 22:17Серу Гирасси трансфери: Дортмунднинг Боруссия жамоаси Европа грандларини мот қилдиСеру Гирасси трансфери: Дортмунднинг Боруссия жамоаси Европа грандларини мот қилдиБугун, 22:15Месси Англия устидан қозонилган ғалабадан кейин кескин гапирдиМесси Англия устидан қозонилган ғалабадан кейин кескин гапирдиБугун, 22:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди