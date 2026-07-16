Бееҳиив платформаси янгиланди: Энди обуначилар ўзаро мулоқот қилиши ва AI ёрдамидан фойдаланиши мумкин
Дунёга машҳур Бееҳиив ахборотномалар (невслеттер) платформаси ўз фаолиятини кенгайтириб, контент яратувчилар учун янги имкониятларни тақдим этди. Эндиликда платформада обуначиларнинг ўзаро мулоқот қилиши учун махсус Коммунитй функцияси ҳамда аудиторияни бошқаришда кўмаклашувчи AI Copilot сунъий интеллект ёрдамчиси ишга туширилди. Бу янгиликлар Бееҳиив платформасини шунчаки хат юбориш хизматидан тўлақонли медиа экотизимга айлантириш йўлидаги муҳим қадамдир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
TechCrunch нашри берган маълумотларга кўра, янги Коммунитй воситаси муаллифларга ўз платформаси ичида муҳокама форумларини ташкил этиш имконини беради. Илгари кўплаб ижодкорлар ўз обуначилари билан мулоқот қилиш учун Discord, Slack ёки Facebook гуруҳларидан фойдаланишга мажбур бўлишарди. Бееҳиив энди ушбу аудиторияни бир жойда жамлашни ва мулоқотни бевосита платформанинг ўзида назорат қилишни мақсад қилган.
Ҳамжамият ва монетизация имкониятлариЯнги тизим орқали муаллифлар нафақат мулоқотни ташкил қилиши, балки маълум бир чат хоналарига кириш учун пуллик аъзолик даражаларини ҳам жорий этишлари мумкин. Бееҳиив бош директори Тйлер Денкнинг таъкидлашича, умумий қизиқишларга эга бўлган аудиториянинг ўзаро фикр алмашиши контент қийматини сезиларли даражада оширади. Бу, айниқса, спорт, сиёсат ёки технология каби фаол муҳокама талаб этиладиган соҳаларда қўл келади.
Шунингдек, платформа дастурий рекламалар (программатик адс) орқали даромад олишнинг янги усулини тақдим этди. Энди фойдаланувчилар ўз ахборотномаларидаги реклама жойларини автоматик тарзда сотишлари мумкин. Тизим аудитория ва контент самарадорлигига қараб энг юқори даромад келтирувчи рекламаларни танлашга ёрдам беради. Ҳозирда платформадаги нашриётчилар реклама тармоғи орқали ҳар ойда 1 миллион доллардан ортиқ даромад кўрмоқда.
Сунъий интеллект ва янги таҳрирлаш воситалариЯнги жорий этилган AI Copilot ёрдамчиси контент, аудитория ва обуначилар таҳлили асосида муаллифларга нашрни ривожлантириш бўйича маслаҳатлар беради. Ушбу ақлли ёрдамчи турли ахборотномалар ва подкастлар самарадорлигини таҳлил қила олади, янги реклама кампаниялари лойиҳасини тайёрлайди ва даромадни ошириш учун янги имкониятларни қидиради.
Бееҳиив сунъий интеллект йўналишида бошқа йирик лойиҳалар билан ҳам ҳамкорлик қилмоқда. Жумладан, фойдаланувчилар ўз аккаунтларини ChatGPT ва Claude каби чатботларга улаб, таҳлилий маълумотларни олишлари мумкин. Шунингдек, платформа АEО (Ансвер Энгине Оптимизатион) устида ишламоқда, бу эса ахборотномалардаги маълумотларнинг AI ёрдамчилари жавобларида тез-тез келтирилишини таъминлайди.
Техник янгиланишлар қаторида таҳрирлаш ойнасининг янги дизайни ҳам диққатга сазовордир. Энди муаллифлар матнни таҳрирлаш ва унинг якуний кўринишини (превиев) ёнма-ён кўриб туришлари мумкин. Бу эса контентнинг ўқувчиларга қандай кўринишини дарҳол тушунишга ёрдам беради. Келгуси чоракда компания ушбу янги воситалардан самарали фойдаланиш бўйича махсус ўқув дастурларини ҳам йўлга қўйишни режалаштирган.
…