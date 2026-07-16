Бееҳиив платформаси янгиланди: Энди обуначилар ўзаро мулоқот қилиши ва AI ёрдамидан фойдаланиши мумкин

·0·Техно
Бееҳиив платформаси янгиланди: Энди обуначилар ўзаро мулоқот қилиши ва AI ёрдамидан фойдаланиши мумкин

Дунёга машҳур Бееҳиив ахборотномалар (невслеттер) платформаси ўз фаолиятини кенгайтириб, контент яратувчилар учун янги имкониятларни тақдим этди. Эндиликда платформада обуначиларнинг ўзаро мулоқот қилиши учун махсус Коммунитй функцияси ҳамда аудиторияни бошқаришда кўмаклашувчи AI Copilot сунъий интеллект ёрдамчиси ишга туширилди. Бу янгиликлар Бееҳиив платформасини шунчаки хат юбориш хизматидан тўлақонли медиа экотизимга айлантириш йўлидаги муҳим қадамдир. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

TechCrunch нашри берган маълумотларга кўра, янги Коммунитй воситаси муаллифларга ўз платформаси ичида муҳокама форумларини ташкил этиш имконини беради. Илгари кўплаб ижодкорлар ўз обуначилари билан мулоқот қилиш учун Discord, Slack ёки Facebook гуруҳларидан фойдаланишга мажбур бўлишарди. Бееҳиив энди ушбу аудиторияни бир жойда жамлашни ва мулоқотни бевосита платформанинг ўзида назорат қилишни мақсад қилган.

Ҳамжамият ва монетизация имкониятлари

Янги тизим орқали муаллифлар нафақат мулоқотни ташкил қилиши, балки маълум бир чат хоналарига кириш учун пуллик аъзолик даражаларини ҳам жорий этишлари мумкин. Бееҳиив бош директори Тйлер Денкнинг таъкидлашича, умумий қизиқишларга эга бўлган аудиториянинг ўзаро фикр алмашиши контент қийматини сезиларли даражада оширади. Бу, айниқса, спорт, сиёсат ёки технология каби фаол муҳокама талаб этиладиган соҳаларда қўл келади.

Шунингдек, платформа дастурий рекламалар (программатик адс) орқали даромад олишнинг янги усулини тақдим этди. Энди фойдаланувчилар ўз ахборотномаларидаги реклама жойларини автоматик тарзда сотишлари мумкин. Тизим аудитория ва контент самарадорлигига қараб энг юқори даромад келтирувчи рекламаларни танлашга ёрдам беради. Ҳозирда платформадаги нашриётчилар реклама тармоғи орқали ҳар ойда 1 миллион доллардан ортиқ даромад кўрмоқда.

Сунъий интеллект ва янги таҳрирлаш воситалари

Янги жорий этилган AI Copilot ёрдамчиси контент, аудитория ва обуначилар таҳлили асосида муаллифларга нашрни ривожлантириш бўйича маслаҳатлар беради. Ушбу ақлли ёрдамчи турли ахборотномалар ва подкастлар самарадорлигини таҳлил қила олади, янги реклама кампаниялари лойиҳасини тайёрлайди ва даромадни ошириш учун янги имкониятларни қидиради.

Бееҳиив сунъий интеллект йўналишида бошқа йирик лойиҳалар билан ҳам ҳамкорлик қилмоқда. Жумладан, фойдаланувчилар ўз аккаунтларини ChatGPT ва Claude каби чатботларга улаб, таҳлилий маълумотларни олишлари мумкин. Шунингдек, платформа АEО (Ансвер Энгине Оптимизатион) устида ишламоқда, бу эса ахборотномалардаги маълумотларнинг AI ёрдамчилари жавобларида тез-тез келтирилишини таъминлайди.

Техник янгиланишлар қаторида таҳрирлаш ойнасининг янги дизайни ҳам диққатга сазовордир. Энди муаллифлар матнни таҳрирлаш ва унинг якуний кўринишини (превиев) ёнма-ён кўриб туришлари мумкин. Бу эса контентнинг ўқувчиларга қандай кўринишини дарҳол тушунишга ёрдам беради. Келгуси чоракда компания ушбу янги воситалардан самарали фойдаланиш бўйича махсус ўқув дастурларини ҳам йўлга қўйишни режалаштирган.

БееҳиивСунъий ИнтеллектТехнологияМедиаAI Copilot
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Uber компанияси Деливерй Ҳеро платформасини 14,8 миллиард долларга сотиб олмоқдаUber компанияси Деливерй Ҳеро платформасини 14,8 миллиард долларга сотиб олмоқдаБугун, 22:27Google ўзининг НотебоокЛМ хизматини Gemini Нотебоок деб қайта номладиGoogle ўзининг НотебоокЛМ хизматини Gemini Нотебоок деб қайта номладиБугун, 21:57Х платформаси контент ўғриларига қарши курашни кучайтирди: Даромадлар эгаларига қайтариладиХ платформаси контент ўғриларига қарши курашни кучайтирди: Даромадлар эгаларига қайтариладиБугун, 21:56Мооре Threads компанияси AI Кубе ихчам компьютерини тақдим этдиМооре Threads компанияси AI Кубе ихчам компьютерини тақдим этдиБугун, 21:50Xiaomi компаниясининг янги Redmi 17 4G смартфони тақдимотдан аввал фош бўлдиXiaomi компаниясининг янги Redmi 17 4G смартфони тақдимотдан аввал фош бўлдиБугун, 21:27Google AI Моде энди учинчи томон иловалари билан интеграция қилинадиGoogle AI Моде энди учинчи томон иловалари билан интеграция қилинадиБугун, 21:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди