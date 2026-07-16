Серу Гирасси трансфери: Дортмунднинг Боруссия жамоаси Европа грандларини мот қилди
Германиянинг Боруссия Дортмунд жамоаси ўзининг асосий ҳужумчиси Серу Гирасси борасидаги хавотирлардан қутулди. Европанинг қатор гигант клублари футболчининг шартномасида кўрсатилган нисбатан арзон товон пулини тўлаш имкониятидан фойдаланмади. Бу эса Дортмунд клубига келгуси мавсум режаларини хотиржам тузиш имконини бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумотларга кўра, Гирасси шартномасидаги 40 миллион евролик махсус банд чоршанба куни ярим тунда ўз кучини йўқотган. Замонавий трансфер бозоридаги астрономик нархлар фонида бундай сермаҳсул ҳужумчи учун бу сумма жуда ҳамёнбоп ҳисобланарди. Бироқ, Реал Мадрид, Барселона, Манчестер Сити, Ливерпул, Арсенал ва Манчестер Юнайтед каби клубларнинг ҳеч бири белгиланган муддат ичида расмий таклиф билан чиқмади.
Грандлар нима учун имкониятни қўлдан бой берди?Goal.com нашри хабарига кўра, Серу Гирасси ўтган мавсумда Бундеслига тўпурарлари сафида бўлганига қарамай, топ-клублар трансфер ойнасининг илк ҳафталарида эҳтиёткорлик қилишни афзал кўрган. Эндиликда вазият тубдан ўзгарди: агар бирор жамоа гвинеялик ҳужумчини сотиб олмоқчи бўлса, Боруссия Дортмунд билан тўғридан-тўғри музокарага киришиши ва немис клуби қўйган нархга рози бўлиши керак бўлади.
Sky Sports мухбири Патрикк Бергернинг таъкидлашича, Дортмунд клуби раҳбарияти Гирасси билан келгуси режалар бўйича келишиб олган. Клуб ички муҳитида ҳужумчини жамоада олиб қолиш ва Карим Адееми каби бошқа ўйинчиларнинг трансфери орқали бюджетни тўлдириш масаласи кўриб чиқилмоқда. Ҳозирда футболчининг ўзи ҳам Дортмундни тарк этишга шошилмаяпти.
Туркиянинг Фенербахче клуби томонидан қизиқишлар бўлган бўлса-да, Гирасси Суперлигага ўтиш вариантини бутунлай рад этган. У нуфузлироқ чемпионатларда ёки ўзи ўрганиб қолган Бундеслигада ўйнашни мақсад қилган. Дортмундликлар устози Нико Ковак ҳам ҳужумчи билан шахсан гаплашиб, унинг жамоа тактик чизмасидаги ўрни нақадар муҳимлигини тушунтирган.
Эслатиб ўтамиз, Серу Гирасси 2024-йилнинг ёзида ВфБ Стюттгарт сафидан 18 миллион евро эвазига Дортмундга кўчиб ўтган эди. Унинг амалдаги шартномаси 2028-йилгача мўлжалланган. Ўтган мавсумда жамоа учун 22 та гол урган ҳужумчининг қолиши Боруссия Дортмунднинг чемпионлик пойгасидаги имкониятларини сезиларли даражада оширади.
Клуб раҳбарияти ҳар эҳтимолга қарши "фавқулодда режа" тайёрлаб қўйган бўлса-да, ҳозирда босим деярли йўқолган. Товон пули муддати тугагани сабабли, энди ҳар қандай таклиф Дортмунд клуби манфаатларига мос келиши шарт. Бу эса немис клубига трансфер бозорида диктаторлик қилиш имконини беради.
…