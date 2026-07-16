Серу Гирасси трансфери: Дортмунднинг Боруссия жамоаси Европа грандларини мот қилди

·0·Спорт
Серу Гирасси трансфери: Дортмунднинг Боруссия жамоаси Европа грандларини мот қилди

Германиянинг Боруссия Дортмунд жамоаси ўзининг асосий ҳужумчиси Серу Гирасси борасидаги хавотирлардан қутулди. Европанинг қатор гигант клублари футболчининг шартномасида кўрсатилган нисбатан арзон товон пулини тўлаш имкониятидан фойдаланмади. Бу эса Дортмунд клубига келгуси мавсум режаларини хотиржам тузиш имконини бермоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумотларга кўра, Гирасси шартномасидаги 40 миллион евролик махсус банд чоршанба куни ярим тунда ўз кучини йўқотган. Замонавий трансфер бозоридаги астрономик нархлар фонида бундай сермаҳсул ҳужумчи учун бу сумма жуда ҳамёнбоп ҳисобланарди. Бироқ, Реал Мадрид, Барселона, Манчестер Сити, Ливерпул, Арсенал ва Манчестер Юнайтед каби клубларнинг ҳеч бири белгиланган муддат ичида расмий таклиф билан чиқмади.

Грандлар нима учун имкониятни қўлдан бой берди?

Goal.com нашри хабарига кўра, Серу Гирасси ўтган мавсумда Бундеслига тўпурарлари сафида бўлганига қарамай, топ-клублар трансфер ойнасининг илк ҳафталарида эҳтиёткорлик қилишни афзал кўрган. Эндиликда вазият тубдан ўзгарди: агар бирор жамоа гвинеялик ҳужумчини сотиб олмоқчи бўлса, Боруссия Дортмунд билан тўғридан-тўғри музокарага киришиши ва немис клуби қўйган нархга рози бўлиши керак бўлади.

Sky Sports мухбири Патрикк Бергернинг таъкидлашича, Дортмунд клуби раҳбарияти Гирасси билан келгуси режалар бўйича келишиб олган. Клуб ички муҳитида ҳужумчини жамоада олиб қолиш ва Карим Адееми каби бошқа ўйинчиларнинг трансфери орқали бюджетни тўлдириш масаласи кўриб чиқилмоқда. Ҳозирда футболчининг ўзи ҳам Дортмундни тарк этишга шошилмаяпти.

Туркиянинг Фенербахче клуби томонидан қизиқишлар бўлган бўлса-да, Гирасси Суперлигага ўтиш вариантини бутунлай рад этган. У нуфузлироқ чемпионатларда ёки ўзи ўрганиб қолган Бундеслигада ўйнашни мақсад қилган. Дортмундликлар устози Нико Ковак ҳам ҳужумчи билан шахсан гаплашиб, унинг жамоа тактик чизмасидаги ўрни нақадар муҳимлигини тушунтирган.

Эслатиб ўтамиз, Серу Гирасси 2024-йилнинг ёзида ВфБ Стюттгарт сафидан 18 миллион евро эвазига Дортмундга кўчиб ўтган эди. Унинг амалдаги шартномаси 2028-йилгача мўлжалланган. Ўтган мавсумда жамоа учун 22 та гол урган ҳужумчининг қолиши Боруссия Дортмунднинг чемпионлик пойгасидаги имкониятларини сезиларли даражада оширади.

Клуб раҳбарияти ҳар эҳтимолга қарши "фавқулодда режа" тайёрлаб қўйган бўлса-да, ҳозирда босим деярли йўқолган. Товон пули муддати тугагани сабабли, энди ҳар қандай таклиф Дортмунд клуби манфаатларига мос келиши шарт. Бу эса немис клубига трансфер бозорида диктаторлик қилиш имконини беради.

Боруссия ДортмундСеру ГирассиТрансферларБундеслигаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Динамо» Босниядан янги куч олди: трансфер расман эълон қилинди«Динамо» Босниядан янги куч олди: трансфер расман эълон қилиндиБугун, 22:17Месси Англия устидан қозонилган ғалабадан кейин кескин гапирдиМесси Англия устидан қозонилган ғалабадан кейин кескин гапирдиБугун, 22:06Родри ЖЧ–2026 финали олдидан бир гапни такрорламоқда...Родри ЖЧ–2026 финали олдидан бир гапни такрорламоқда...Бугун, 22:03«Насаф» Тошкентда камбэк қилди: Абдухолиқовдан дубль«Насаф» Тошкентда камбэк қилди: Абдухолиқовдан дубльБугун, 22:02Ламине Ямалга қарши қўполлик: Лукас Дигне Франциянинг мағлубиятидан сўнг сукутни буздиЛамине Ямалга қарши қўполлик: Лукас Дигне Франциянинг мағлубиятидан сўнг сукутни буздиБугун, 21:39Месси ва Беллингҳэм тортишувида қандай гаплар айтилган эди?Месси ва Беллингҳэм тортишувида қандай гаплар айтилган эди?Бугун, 20:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди