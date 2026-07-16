Месси Англия устидан қозонилган ғалабадан кейин кескин гапирди
Аргентина ЖЧ–2026 яримфиналида Англияни драматик тарзда мағлуб этиб, кетма-кет иккинчи бор финалга чиқди. Учрашувдан кейин Лионель Месси бу ғалаба оддий натижа эмаслигини айтиб, рақибдан футбол жиҳатидан устун бўлганларини таъкидлади.
«Уларга бундай имкониятни бермадик»
TyC Sports’га берган интервьюсида Месси Аргентина мағлуб бўлган тақдирда жамоа кескин танқидларга дуч келишини яхши англаганини айтди.
«Агар Англияга мағлуб бўлганимизда, бу катта норозиликларга сабаб бўларди. Биз уларга бундай имкониятни бермадик», — деди Аргентина сардори.
Месси учрашув атрофидаги босим ва икки мамлакат ўртасидаги тарихий рақобатни ҳам ҳис қилган. Бироқ унинг айтишича, майдондаги асосий жавоб футбол орқали берилган.
«Футбол нуқтаи назаридан Англиядан устун эканимизни билардик», — дея қўшимча қилди у.
Англия финалга жуда яқин келганди
Яримфиналда ҳисобни Англия очди. Энтони Гордон 55-дақиқада тўпни дарвозага йўллаб, Томас Тухель жамоасини олдинга олиб чиқди.
Бироқ учрашувнинг сўнгги қисмида Аргентина катта босим ўтказди. Энцо Фернандес 85-дақиқада ҳисобни тенглаштирган бўлса, захирадан майдонга тушган Лаутаро Мартинес қўшиб берилган вақтда ғалаба голини урди.
Месси иккала голда ҳам иштирок этди
39 ёшли Месси яримфиналда рақиб дарвозасини ишғол қила олмади, аммо ҳал қилувчи паллада жамоасининг ҳар икки голига узатма берди.
Аввал у жарима майдони ташқарисида турган Энцо Фернандесни тўп билан таъминлади. Кейин эса ўнг қанотдан аниқ узатма йўллаб, Лаутаро Мартинеснинг бош билан урган ғалаба голига замин яратди.
Бу натижа Мессининг фақат гол уриш билан эмас, ўйин тақдирини битта қарор ва аниқ узатма билан ўзгартириш қобилиятини яна бир бор кўрсатди.
Ғалаба Аргентина учун алоҳида аҳамиятга эга
Аргентина ва Англия ўртасидаги учрашувлар доимо катта қизиқиш ва юқори босим остида ўтади. Месси ҳам баҳсда футболдан ташқари тарихий омиллар борлигини тан олган, аммо жамоа майдонда фақат ғалаба ҳақида ўйлаганини билдирган.
Англия ҳисобда олдинда бораётган пайтда Аргентина шошилиб қолмади. Лионель Скалони шогирдлари сўнгги дақиқаларгача ҳужум қилишда давом этиб, яна бир бор оғир вазиятдан чиқиб кетди.
Энди олдинда Испания билан финал
Аргентина 19 июль куни ЖЧ–2026 финалида Испанияга қарши майдонга тушади. Лионель Скалони жамоаси кетма-кет иккинчи ва тарихидаги тўртинчи жаҳон чемпионлигини қўлга киритишга ҳаракат қилади.
Испания эса Францияни 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, ўз тарихида иккинчи бор мундиал финалига чиқди. Ҳал қилувчи ўйин АҚШнинг Ист-Ратерфорд шаҳрида ўтказилади.
Мессининг Англия устидан ғалабадан кейинги қатъий сўзлари Аргентина финалга қандай руҳиятда етиб келганини кўрсатмоқда. Аммо энди уларни турнирда энг кам гол ўтказган Испанияга қарши янада оғир синов кутмоқда.
Сизнингча, Месси Испанияга қарши финалда ҳам ҳал қилувчи фигурага айланадими?
…