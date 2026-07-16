Месси Англия устидан қозонилган ғалабадан кейин кескин гапирди

·37·Спорт
Месси Англия устидан қозонилган ғалабадан кейин кескин гапирди

Аргентина ЖЧ–2026 яримфиналида Англияни драматик тарзда мағлуб этиб, кетма-кет иккинчи бор финалга чиқди. Учрашувдан кейин Лионель Месси бу ғалаба оддий натижа эмаслигини айтиб, рақибдан футбол жиҳатидан устун бўлганларини таъкидлади.

«Уларга бундай имкониятни бермадик»

TyC Sports’га берган интервьюсида Месси Аргентина мағлуб бўлган тақдирда жамоа кескин танқидларга дуч келишини яхши англаганини айтди.

«Агар Англияга мағлуб бўлганимизда, бу катта норозиликларга сабаб бўларди. Биз уларга бундай имкониятни бермадик», — деди Аргентина сардори.

Месси учрашув атрофидаги босим ва икки мамлакат ўртасидаги тарихий рақобатни ҳам ҳис қилган. Бироқ унинг айтишича, майдондаги асосий жавоб футбол орқали берилган.

«Футбол нуқтаи назаридан Англиядан устун эканимизни билардик», — дея қўшимча қилди у.

Англия финалга жуда яқин келганди

Яримфиналда ҳисобни Англия очди. Энтони Гордон 55-дақиқада тўпни дарвозага йўллаб, Томас Тухель жамоасини олдинга олиб чиқди.

Бироқ учрашувнинг сўнгги қисмида Аргентина катта босим ўтказди. Энцо Фернандес 85-дақиқада ҳисобни тенглаштирган бўлса, захирадан майдонга тушган Лаутаро Мартинес қўшиб берилган вақтда ғалаба голини урди.

Месси иккала голда ҳам иштирок этди

39 ёшли Месси яримфиналда рақиб дарвозасини ишғол қила олмади, аммо ҳал қилувчи паллада жамоасининг ҳар икки голига узатма берди.

Аввал у жарима майдони ташқарисида турган Энцо Фернандесни тўп билан таъминлади. Кейин эса ўнг қанотдан аниқ узатма йўллаб, Лаутаро Мартинеснинг бош билан урган ғалаба голига замин яратди.

Бу натижа Мессининг фақат гол уриш билан эмас, ўйин тақдирини битта қарор ва аниқ узатма билан ўзгартириш қобилиятини яна бир бор кўрсатди.

Ғалаба Аргентина учун алоҳида аҳамиятга эга

Аргентина ва Англия ўртасидаги учрашувлар доимо катта қизиқиш ва юқори босим остида ўтади. Месси ҳам баҳсда футболдан ташқари тарихий омиллар борлигини тан олган, аммо жамоа майдонда фақат ғалаба ҳақида ўйлаганини билдирган.

Англия ҳисобда олдинда бораётган пайтда Аргентина шошилиб қолмади. Лионель Скалони шогирдлари сўнгги дақиқаларгача ҳужум қилишда давом этиб, яна бир бор оғир вазиятдан чиқиб кетди.

Энди олдинда Испания билан финал

Аргентина 19 июль куни ЖЧ–2026 финалида Испанияга қарши майдонга тушади. Лионель Скалони жамоаси кетма-кет иккинчи ва тарихидаги тўртинчи жаҳон чемпионлигини қўлга киритишга ҳаракат қилади.

Испания эса Францияни 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, ўз тарихида иккинчи бор мундиал финалига чиқди. Ҳал қилувчи ўйин АҚШнинг Ист-Ратерфорд шаҳрида ўтказилади.

Мессининг Англия устидан ғалабадан кейинги қатъий сўзлари Аргентина финалга қандай руҳиятда етиб келганини кўрсатмоқда. Аммо энди уларни турнирда энг кам гол ўтказган Испанияга қарши янада оғир синов кутмоқда.

Сизнингча, Месси Испанияга қарши финалда ҳам ҳал қилувчи фигурага айланадими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Сўғдиёна»дан трансфер бомбаси: А Серияда ўйнаган легионер Жиззахда!«Сўғдиёна»дан трансфер бомбаси: А Серияда ўйнаган легионер Жиззахда!Бугун, 22:31«Сўғдиёна» Зоминда уйғонди: Люпчо Дориев яна гол урди«Сўғдиёна» Зоминда уйғонди: Люпчо Дориев яна гол урдиБугун, 22:24«Динамо» Босниядан янги куч олди: трансфер расман эълон қилинди«Динамо» Босниядан янги куч олди: трансфер расман эълон қилиндиБугун, 22:17Серу Гирасси трансфери: Дортмунднинг Боруссия жамоаси Европа грандларини мот қилдиСеру Гирасси трансфери: Дортмунднинг Боруссия жамоаси Европа грандларини мот қилдиБугун, 22:15Родри ЖЧ–2026 финали олдидан бир гапни такрорламоқда...Родри ЖЧ–2026 финали олдидан бир гапни такрорламоқда...Бугун, 22:03«Насаф» Тошкентда камбэк қилди: Абдухолиқовдан дубль«Насаф» Тошкентда камбэк қилди: Абдухолиқовдан дубльБугун, 22:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди