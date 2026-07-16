«Сўғдиёна»дан трансфер бомбаси: А Серияда ўйнаган легионер Жиззахда!
Жиззахнинг «Сўғдиёна» клуби ёзги трансфер ойнасида таркибни кучайтиришда давом этмоқда. Жамоа сербиялик маҳоратли ҳужумкор ярим ҳимоячи Петар Мичин билан шартнома имзолаганини расман эълон қилди.
Zamin.uz ушбу трансфер тафсилотлари ва янги легионернинг бой фаолияти ҳақидаги қизиқарли маълумотларни тақдим этади.
Шартнома тафсилотлари
27 ёшли сербиялик вингер билан тузилган келишув узоқ муддатли характерга эга бўлиб, 2027 йилнинг 31 декабрига қадар амал қилади. Бу Жиззах клуби янги футболчига катта ишонч билдираётгани ва келажакдаги режаларини айнан ушбу легионер билан боғлаётганидан далолат беради.
Петар Мичин ким? Унинг фаолият хроникаси
Мичин Европанинг бир қатор кучли чемпионатларида, жумладан, Италия А Серияси тизимида ва Украина Премьер-лигасида тўп суришга улгурган тажрибали футболчи ҳисобланади.
Қуйидаги жадвал орқали футболчининг шу пайтгача тўп сурган жамоалари ва унинг бой фаолияти билан танишишингиз мумкин:
Клуб номи
Мамлакат
Статуси / Роли
«Войводина», «Чукарички», «Напредак», «Раднички Ниш»
Сербия
Фаолиятининг дастлабки йиллари, маҳаллий чемпионатдаги иштирок
«Удинезе»
Италия
Кучли бешлик вакили бўлган А Серия клуби тизимида шартнома асосида ҳаракат қилган
«Кево»
Италия
Ижара асосида тўп сурган
«Серед»
Словакия
Ижара асосида Европа майдонларида тажриба оширган
«Зоря» Луганск
Украина
2023 йилдан буён жамоанинг асосий ва етакчи аъзоларидан бири бўлиб келган
Халқаро тажриба: Петар Мичин нафақат клублар даражасида, балки Сербиянинг U-19 ва U-21 ёшлар терма жамоалари сафида ҳам халқаро майдонда ўз юрти шарафини ҳимоя қилган.
Майдондаги универсаллик: У қайси позицияда ўйнайди?
«Сўғдиёна» бош мураббийи учун Мичиннинг трансфери жуда катта тактик устунлик беради. Сабаби у ҳужумнинг бир нечта нуқталарида бирдек фаол ва хавфли ҳаракат қила оладиган универсал футболчидир:
Асосий позицияси: Чап қанот вингери (ҳужумчиси).
Қўшимча позициялари: Заруратга қараб ўнг қанот ҳужумчиси ва ҳужум орти ярим ҳимоячиси (плеймейкер) сифатида ҳам жамоага фойда келтира олади.
Жиззахликларнинг ёзги трансфердаги фаоллиги
Жиззах клуби жорий мавсумда ўз олдига жуда юқори мақсадларни қўйган. «Сўғдиёна» ёзги трансфер ойнасида таркибни тизимли равишда кучайтириш билан банд.
Эслатиб ўтамиз, ушбу трансфердан аввалроқ жамоа россиялик тажрибали марказий ҳимоячи Игорь Голбан билан ҳам шартнома имзолаб, мудофаа чизиғини мустаҳкамлаб олган эди. Мичиннинг келиши эса жамоанинг ҳужумкор салоҳиятини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.
…