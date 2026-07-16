«Сўғдиёна»дан трансфер бомбаси: А Серияда ўйнаган легионер Жиззахда!

·0·Спорт
«Сўғдиёна»дан трансфер бомбаси: А Серияда ўйнаган легионер Жиззахда!

Жиззахнинг «Сўғдиёна» клуби ёзги трансфер ойнасида таркибни кучайтиришда давом этмоқда. Жамоа сербиялик маҳоратли ҳужумкор ярим ҳимоячи Петар Мичин билан шартнома имзолаганини расман эълон қилди.

Zamin.uz ушбу трансфер тафсилотлари ва янги легионернинг бой фаолияти ҳақидаги қизиқарли маълумотларни тақдим этади.

Шартнома тафсилотлари

27 ёшли сербиялик вингер билан тузилган келишув узоқ муддатли характерга эга бўлиб, 2027 йилнинг 31 декабрига қадар амал қилади. Бу Жиззах клуби янги футболчига катта ишонч билдираётгани ва келажакдаги режаларини айнан ушбу легионер билан боғлаётганидан далолат беради.

Петар Мичин ким? Унинг фаолият хроникаси

Мичин Европанинг бир қатор кучли чемпионатларида, жумладан, Италия А Серияси тизимида ва Украина Премьер-лигасида тўп суришга улгурган тажрибали футболчи ҳисобланади.

Қуйидаги жадвал орқали футболчининг шу пайтгача тўп сурган жамоалари ва унинг бой фаолияти билан танишишингиз мумкин:

Клуб номи

Мамлакат

Статуси / Роли

«Войводина», «Чукарички», «Напредак», «Раднички Ниш»

Сербия

Фаолиятининг дастлабки йиллари, маҳаллий чемпионатдаги иштирок

«Удинезе»

Италия

Кучли бешлик вакили бўлган А Серия клуби тизимида шартнома асосида ҳаракат қилган

«Кево»

Италия

Ижара асосида тўп сурган

«Серед»

Словакия

Ижара асосида Европа майдонларида тажриба оширган

«Зоря» Луганск

Украина

2023 йилдан буён жамоанинг асосий ва етакчи аъзоларидан бири бўлиб келган

Халқаро тажриба: Петар Мичин нафақат клублар даражасида, балки Сербиянинг U-19 ва U-21 ёшлар терма жамоалари сафида ҳам халқаро майдонда ўз юрти шарафини ҳимоя қилган.

Майдондаги универсаллик: У қайси позицияда ўйнайди?

«Сўғдиёна» бош мураббийи учун Мичиннинг трансфери жуда катта тактик устунлик беради. Сабаби у ҳужумнинг бир нечта нуқталарида бирдек фаол ва хавфли ҳаракат қила оладиган универсал футболчидир:

  • Асосий позицияси: Чап қанот вингери (ҳужумчиси).

  • Қўшимча позициялари: Заруратга қараб ўнг қанот ҳужумчиси ва ҳужум орти ярим ҳимоячиси (плеймейкер) сифатида ҳам жамоага фойда келтира олади.

Жиззахликларнинг ёзги трансфердаги фаоллиги

Жиззах клуби жорий мавсумда ўз олдига жуда юқори мақсадларни қўйган. «Сўғдиёна» ёзги трансфер ойнасида таркибни тизимли равишда кучайтириш билан банд.

Эслатиб ўтамиз, ушбу трансфердан аввалроқ жамоа россиялик тажрибали марказий ҳимоячи Игорь Голбан билан ҳам шартнома имзолаб, мудофаа чизиғини мустаҳкамлаб олган эди. Мичиннинг келиши эса жамоанинг ҳужумкор салоҳиятини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Сўғдиёна» Зоминда уйғонди: Люпчо Дориев яна гол урди«Сўғдиёна» Зоминда уйғонди: Люпчо Дориев яна гол урдиБугун, 22:24«Динамо» Босниядан янги куч олди: трансфер расман эълон қилинди«Динамо» Босниядан янги куч олди: трансфер расман эълон қилиндиБугун, 22:17Серу Гирасси трансфери: Дортмунднинг Боруссия жамоаси Европа грандларини мот қилдиСеру Гирасси трансфери: Дортмунднинг Боруссия жамоаси Европа грандларини мот қилдиБугун, 22:15Месси Англия устидан қозонилган ғалабадан кейин кескин гапирдиМесси Англия устидан қозонилган ғалабадан кейин кескин гапирдиБугун, 22:06Родри ЖЧ–2026 финали олдидан бир гапни такрорламоқда...Родри ЖЧ–2026 финали олдидан бир гапни такрорламоқда...Бугун, 22:03«Насаф» Тошкентда камбэк қилди: Абдухолиқовдан дубль«Насаф» Тошкентда камбэк қилди: Абдухолиқовдан дубльБугун, 22:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди