Uber компанияси Деливерй Ҳеро платформасини 14,8 миллиард долларга сотиб олмоқда

·0·Техно
Uber компанияси Деливерй Ҳеро платформасини 14,8 миллиард долларга сотиб олмоқда

Дунёнинг энг йирик транспорт ва етказиб бериш хизмати операторларидан бири бўлган Uber компанияси Германиянинг Деливерй Ҳеро брендини сотиб олиш бўйича расмий келишувга эришди. Мазкур келишувнинг умумий қиймати 14,8 миллиард долларни ташкил этиб, у Uber компаниясининг глобал бозордаги улушини деярли икки баробарга ошириши кутилмоқда. Ушбу стратегик қадам натижасида компания Европа, Яқин Шарқ, Лотин Америкаси ва Осиёнинг 100 га яқин янги бозорларига кириб боради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, ушбу битим тўлиқлигича акциялар алмашинуви шаклида амалга оширилади. Шунингдек, Деливерй Ҳеро ўзининг Uber Эатс хизмати аллақачон мавжуд бўлган 14 та давлатдаги бизнесини Нью-Йоркда жойлашган ССВ Партнерс инвестиция фирмасига 1,6 миллиард долларга сотиш бўйича алоҳида шартнома имзолаган. Бу қадам бозордаги монополияга қарши тартибга солувчи органларнинг эътирозларини камайтиришга хизмат қилиши мумкин.

Глобал бозордаги янги кучлар нисбати

Ҳозирги вақтда Uber аллақачон Деливерй Ҳеро компаниясининг энг йирик акциядорларидан бири ҳисобланади. Келишувнинг муваффақиятли якунланиши учун Uber камида 50 фоиз плюс битта акция улушига эга бўлиши шарт қилиб белгиланган. Яна бир йирик акциядор — Просус компанияси ҳам ўзининг 17 фоизлик улушини сотишга розилик берган. Агар барча жараёнлар муваффақиятли якунланса, Uber Хитойдан ташқаридаги дунёдаги энг йирик етказиб бериш платформасига айланади.

Ушбу кенгайиш Uber учун DoorDash ва Жуст Эат каби асосий рақобатчилар билан курашда катта устунлик беради. Компания нафақат таом етказиб бериш, балки умумий мобил ҳаракатланиш (мобилитй) хизматларини ҳам янги ҳудудларда жадал ривожлантиришни мақсад қилган. Бу эса фойдаланувчилар учун ягона экотизим ичида кўпроқ хизматлардан фойдаланиш имкониятини яратади.

Стратегик мақсадлар ва келажакдаги режалар

Uber бош директори Дара Хосровшаҳи берган баёнотига кўра, ушбу бирлашув мижозлар ва акциядорлар учун узоқ муддатли қиймат яратади. "Биз транспорт ва етказиб бериш хизматларини биргаликда таклиф этадиган бозорлар сонини деярли икки баробарга оширамиз. Бу бизнинг исботланган платформамизни глобал миқёсда кенгайтиришга хизмат қилади", — дея таъкидлади у.

Ўзбекистон ва Марказий Осиё минтақаси учун ҳам бундай йирик битимлар билвосита таъсир кўрсатиши мумкин. Глобал гигантларнинг кенгайиши минтақавий логистика ва етказиб бериш сервисларида рақобатнинг кучайишига, янги технологияларнинг тезроқ кириб келишига ва хизмат кўрсатиш сифатининг ошишига туртки бўлади. Ҳозирча битим турли мамлакатлардаги монополияга қарши курашиш идоралари томонидан текширилиши кутилмоқда.

Хулоса қилиб айтганда, 14,8 миллиард долларлик ушбу харид технология оламидаги йилнинг энг йирик воқеаларидан бирига айланди. Uber ўзининг бизнес моделини фақатгина йўловчи ташишдан тўлиқ логистика ва сервис экотизимига айлантириш йўлидаги энг муҳим қадамни ташлади.

UberДеливерй ҲероТехнологияБизнесЛогистика
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бееҳиив платформаси янгиланди: Энди обуначилар ўзаро мулоқот қилиши ва AI ёрдамидан фойдаланиши мумкинБееҳиив платформаси янгиланди: Энди обуначилар ўзаро мулоқот қилиши ва AI ёрдамидан фойдаланиши мумкинБугун, 22:23Google ўзининг НотебоокЛМ хизматини Gemini Нотебоок деб қайта номладиGoogle ўзининг НотебоокЛМ хизматини Gemini Нотебоок деб қайта номладиБугун, 21:57Х платформаси контент ўғриларига қарши курашни кучайтирди: Даромадлар эгаларига қайтариладиХ платформаси контент ўғриларига қарши курашни кучайтирди: Даромадлар эгаларига қайтариладиБугун, 21:56Мооре Threads компанияси AI Кубе ихчам компьютерини тақдим этдиМооре Threads компанияси AI Кубе ихчам компьютерини тақдим этдиБугун, 21:50Xiaomi компаниясининг янги Redmi 17 4G смартфони тақдимотдан аввал фош бўлдиXiaomi компаниясининг янги Redmi 17 4G смартфони тақдимотдан аввал фош бўлдиБугун, 21:27Google AI Моде энди учинчи томон иловалари билан интеграция қилинадиGoogle AI Моде энди учинчи томон иловалари билан интеграция қилинадиБугун, 21:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди