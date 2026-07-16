Uber компанияси Деливерй Ҳеро платформасини 14,8 миллиард долларга сотиб олмоқда
Дунёнинг энг йирик транспорт ва етказиб бериш хизмати операторларидан бири бўлган Uber компанияси Германиянинг Деливерй Ҳеро брендини сотиб олиш бўйича расмий келишувга эришди. Мазкур келишувнинг умумий қиймати 14,8 миллиард долларни ташкил этиб, у Uber компаниясининг глобал бозордаги улушини деярли икки баробарга ошириши кутилмоқда. Ушбу стратегик қадам натижасида компания Европа, Яқин Шарқ, Лотин Америкаси ва Осиёнинг 100 га яқин янги бозорларига кириб боради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, ушбу битим тўлиқлигича акциялар алмашинуви шаклида амалга оширилади. Шунингдек, Деливерй Ҳеро ўзининг Uber Эатс хизмати аллақачон мавжуд бўлган 14 та давлатдаги бизнесини Нью-Йоркда жойлашган ССВ Партнерс инвестиция фирмасига 1,6 миллиард долларга сотиш бўйича алоҳида шартнома имзолаган. Бу қадам бозордаги монополияга қарши тартибга солувчи органларнинг эътирозларини камайтиришга хизмат қилиши мумкин.
Глобал бозордаги янги кучлар нисбатиҲозирги вақтда Uber аллақачон Деливерй Ҳеро компаниясининг энг йирик акциядорларидан бири ҳисобланади. Келишувнинг муваффақиятли якунланиши учун Uber камида 50 фоиз плюс битта акция улушига эга бўлиши шарт қилиб белгиланган. Яна бир йирик акциядор — Просус компанияси ҳам ўзининг 17 фоизлик улушини сотишга розилик берган. Агар барча жараёнлар муваффақиятли якунланса, Uber Хитойдан ташқаридаги дунёдаги энг йирик етказиб бериш платформасига айланади.
Ушбу кенгайиш Uber учун DoorDash ва Жуст Эат каби асосий рақобатчилар билан курашда катта устунлик беради. Компания нафақат таом етказиб бериш, балки умумий мобил ҳаракатланиш (мобилитй) хизматларини ҳам янги ҳудудларда жадал ривожлантиришни мақсад қилган. Бу эса фойдаланувчилар учун ягона экотизим ичида кўпроқ хизматлардан фойдаланиш имкониятини яратади.
Стратегик мақсадлар ва келажакдаги режаларUber бош директори Дара Хосровшаҳи берган баёнотига кўра, ушбу бирлашув мижозлар ва акциядорлар учун узоқ муддатли қиймат яратади. "Биз транспорт ва етказиб бериш хизматларини биргаликда таклиф этадиган бозорлар сонини деярли икки баробарга оширамиз. Бу бизнинг исботланган платформамизни глобал миқёсда кенгайтиришга хизмат қилади", — дея таъкидлади у.
Ўзбекистон ва Марказий Осиё минтақаси учун ҳам бундай йирик битимлар билвосита таъсир кўрсатиши мумкин. Глобал гигантларнинг кенгайиши минтақавий логистика ва етказиб бериш сервисларида рақобатнинг кучайишига, янги технологияларнинг тезроқ кириб келишига ва хизмат кўрсатиш сифатининг ошишига туртки бўлади. Ҳозирча битим турли мамлакатлардаги монополияга қарши курашиш идоралари томонидан текширилиши кутилмоқда.
Хулоса қилиб айтганда, 14,8 миллиард долларлик ушбу харид технология оламидаги йилнинг энг йирик воқеаларидан бирига айланди. Uber ўзининг бизнес моделини фақатгина йўловчи ташишдан тўлиқ логистика ва сервис экотизимига айлантириш йўлидаги энг муҳим қадамни ташлади.
…