Эквадор терма жамоасининг мундиал учун якуний таркиби эълон қилинди
Жанубий Америка қитъасининг энг шиддатли ва кутилмаган совғалар тақдим этишга қодир бўлган Эквадор миллий терма жамоаси футбол ишқибозлари интиқлик билан кутаётган 2026 йилги Жаҳон чемпионати учун ўз жанговар қайдномасини расман кенг оммага тақдим этди. Жамоа матбуот хизмати тарқатган хабарга кўра, бош мураббий Себастиан Беккасесе бўлажак тарихий мусобақада Ватан шарафини ҳимоя қиладиган энг сара 26 нафар чарм тўп устасини таркибга жалб этган.
Бу йилги таркиб ўзининг юлдузли ва вазмин ҳимоя чизиғи билан ажралиб турибди. Саҳифамиздан узоқлашманг, яқиндагина Европа яшил майдонларида ўзаро тўқнаш келган иқтидорлар, жамоанинг инглиз грандидаги юлдузи ва Эквадор жой олган жуда қизиқарли гуруҳ тафсилотлари билан сизни яқиндан таништирамиз!
Чемпионлар Лигаси финалчилари энди бир сафда!
Бу йилги қайдноманинг энг эътиборли ва қизиқарли жиҳати, унда Европанинг энг нуфузли мусобақаси — УЕФА Чемпионлар Лигаси финалида яқиндагина бир-бирига қарши аёвсиз кураш олиб борган икки машҳур ҳимоячининг жам бўлганидир. Гап Франциянинг «ПСЖ» клуби вакили Вилян Пачо ҳамда Лондоннинг «Арсенал» клуби қўрғони бўлмиш Пиеро Инкапие ҳақида кетмоқда.
Эслатиб ўтамиз, мазкур финал баҳсида 1:1 ҳисоби қайд этилиб, пенальтилар сериясида парижликларнинг қўли баланд келган эди. Энди эса бу икки маҳоратли ва забардаст ҳимоячи Эквадор терма жамоаси муваффақияти учун бир тану бир жон бўлиб ҳаракат қилишади. Шунингдек, ярим ҳимоя чизиғида Лондоннинг «Челси» клуби юлдузи Мойсес Кайседо жамоанинг ҳақиқий юраги ва ҳаракатлантирувчи кучи бўлиши кутилмоқда.
Эквадор терма жамоаси жой олган квартет: Қуръа натижаларига кўра, Эквадор миллий терма жамоаси бўлажак мундиалнинг «Е» гуруҳидан жой олди. Улар кейинги босқич йўлланмаси учун Африканинг қудратли вакили Кот-д’Ивуар, мусобақанинг кутилмаган совғаси бўлиши кутилаётган Кюрасао ҳамда дунё футболи гранди ҳисобланмиш мағрур Германия терма жамоаларига қарши яшил майдонда баҳс олиб боришади.
Эквадор терма жамоасининг ЖЧ-2026 учун тўлиқ ва расмий қайдномаси
Мундиалда зафар қучиш иштиёқида АҚШ, Канада ва Мексика майдонларига йўл олаётган жамоанинг тўлиқ таркиби билан қуйидаги махсус жадвал орқали атрофлича танишиб чиқишингиз мумкин:
Амплуалар
Футболчилар ва улар шарафини ҳимоя қилаётган клублар
Дарвозабонлар
Эрнан Галиндес («Уракан»), Мойсес Рамирес («Кифисия»), Гонсало Валие («ЛДУ Кито»).
Ҳимоячилар
Вилян Пачо («ПСЖ»), Пиеро Инкапие («Арсенал»), Хоэл... Ордониес («Брюгге»), Феликс... Торрес («Интернасионал»), Первис Эступинян («Милан»), Яймар Медина («Генк»), Анхело Пресиадо («Атлетико Минейро»), Жексон Поросо («Тихуана»).
Яримҳимоячилар
Алан Минда («Атлетико Минейро»), Мойсес Кайседо («Челси»), Хорди Алсивар («Индепенденте»), Денил Кастило («Мидтюлланд»), Жон Йебоа («Венеция»), Алан... Франко («Атлетико Минейро»), Педро Вите («Пумас»), Кендри Паэс («Ривер Плейт»), Нилсон Ангуло («Сандерленд»), Гонсало Плата («Фламенго»).
Ҳужумчилар
Кевин Родригес («Юнион Сен-Жилуаз»), Энтони Валенсия («Антверпен»), Эннер Валенсия («Пачука»), Хорди Кайседо («Уракан»), Жереми Аревало («Штутгарт»).
Жамоа таркибида тажрибали тўпурар Эннер Валенсия бошчилигидаги ҳужум учлиги ва Европада тобланган вакилларнинг кўплиги Эквадорга ҳар қандай рақибга қарши жиддий қаршилик кўрсатиш имконини беради.
Биз эса ушбу улуғвор футбол байрамида мазкур шижоатли жамоага ҳамда барча иштирокчиларга чин қалбдан омад тилаймиз. Футбол оламининг энг иссиқ, ҳаяжонли ва ёқимли янгиликларини биз билан биргаликда кузатиб боринг, азиз футбол мухлислари! Саҳифамиздан узоқлашманг!
…