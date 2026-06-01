Эквадор терма жамоасининг мундиал учун якуний таркиби эълон қилинди

·80·Спорт
Эквадор терма жамоасининг мундиал учун якуний таркиби эълон қилинди

Жанубий Америка қитъасининг энг шиддатли ва кутилмаган совғалар тақдим этишга қодир бўлган Эквадор миллий терма жамоаси футбол ишқибозлари интиқлик билан кутаётган 2026 йилги Жаҳон чемпионати учун ўз жанговар қайдномасини расман кенг оммага тақдим этди. Жамоа матбуот хизмати тарқатган хабарга кўра, бош мураббий Себастиан Беккасесе бўлажак тарихий мусобақада Ватан шарафини ҳимоя қиладиган энг сара 26 нафар чарм тўп устасини таркибга жалб этган.

Бу йилги таркиб ўзининг юлдузли ва вазмин ҳимоя чизиғи билан ажралиб турибди. Саҳифамиздан узоқлашманг, яқиндагина Европа яшил майдонларида ўзаро тўқнаш келган иқтидорлар, жамоанинг инглиз грандидаги юлдузи ва Эквадор жой олган жуда қизиқарли гуруҳ тафсилотлари билан сизни яқиндан таништирамиз!

Чемпионлар Лигаси финалчилари энди бир сафда!

Бу йилги қайдноманинг энг эътиборли ва қизиқарли жиҳати, унда Европанинг энг нуфузли мусобақаси — УЕФА Чемпионлар Лигаси финалида яқиндагина бир-бирига қарши аёвсиз кураш олиб борган икки машҳур ҳимоячининг жам бўлганидир. Гап Франциянинг «ПСЖ» клуби вакили Вилян Пачо ҳамда Лондоннинг «Арсенал» клуби қўрғони бўлмиш Пиеро Инкапие ҳақида кетмоқда.

Эслатиб ўтамиз, мазкур финал баҳсида 1:1 ҳисоби қайд этилиб, пенальтилар сериясида парижликларнинг қўли баланд келган эди. Энди эса бу икки маҳоратли ва забардаст ҳимоячи Эквадор терма жамоаси муваффақияти учун бир тану бир жон бўлиб ҳаракат қилишади. Шунингдек, ярим ҳимоя чизиғида Лондоннинг «Челси» клуби юлдузи Мойсес Кайседо жамоанинг ҳақиқий юраги ва ҳаракатлантирувчи кучи бўлиши кутилмоқда.

Эквадор терма жамоаси жой олган квартет: Қуръа натижаларига кўра, Эквадор миллий терма жамоаси бўлажак мундиалнинг «Е» гуруҳидан жой олди. Улар кейинги босқич йўлланмаси учун Африканинг қудратли вакили Кот-д’Ивуар, мусобақанинг кутилмаган совғаси бўлиши кутилаётган Кюрасао ҳамда дунё футболи гранди ҳисобланмиш мағрур Германия терма жамоаларига қарши яшил майдонда баҳс олиб боришади.

Эквадор терма жамоасининг ЖЧ-2026 учун тўлиқ ва расмий қайдномаси

Мундиалда зафар қучиш иштиёқида АҚШ, Канада ва Мексика майдонларига йўл олаётган жамоанинг тўлиқ таркиби билан қуйидаги махсус жадвал орқали атрофлича танишиб чиқишингиз мумкин:

Амплуалар

Футболчилар ва улар шарафини ҳимоя қилаётган клублар

Дарвозабонлар

Эрнан Галиндес («Уракан»), Мойсес Рамирес («Кифисия»), Гонсало Валие («ЛДУ Кито»).

Ҳимоячилар

Вилян Пачо («ПСЖ»), Пиеро Инкапие («Арсенал»), Хоэл... Ордониес («Брюгге»), Феликс... Торрес («Интернасионал»), Первис Эступинян («Милан»), Яймар Медина («Генк»), Анхело Пресиадо («Атлетико Минейро»), Жексон Поросо («Тихуана»).

Яримҳимоячилар

Алан Минда («Атлетико Минейро»), Мойсес Кайседо («Челси»), Хорди Алсивар («Индепенденте»), Денил Кастило («Мидтюлланд»), Жон Йебоа («Венеция»), Алан... Франко («Атлетико Минейро»), Педро Вите («Пумас»), Кендри Паэс («Ривер Плейт»), Нилсон Ангуло («Сандерленд»), Гонсало Плата («Фламенго»).

Ҳужумчилар

Кевин Родригес («Юнион Сен-Жилуаз»), Энтони Валенсия («Антверпен»), Эннер Валенсия («Пачука»), Хорди Кайседо («Уракан»), Жереми Аревало («Штутгарт»).

Жамоа таркибида тажрибали тўпурар Эннер Валенсия бошчилигидаги ҳужум учлиги ва Европада тобланган вакилларнинг кўплиги Эквадорга ҳар қандай рақибга қарши жиддий қаршилик кўрсатиш имконини беради.

Биз эса ушбу улуғвор футбол байрамида мазкур шижоатли жамоага ҳамда барча иштирокчиларга чин қалбдан омад тилаймиз. Футбол оламининг энг иссиқ, ҳаяжонли ва ёқимли янгиликларини биз билан биргаликда кузатиб боринг, азиз футбол мухлислари! Саҳифамиздан узоқлашманг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди