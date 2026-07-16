«Нефтчи» 3 дақиқада ўйинни ағдарди: Фарғонада драматик ғалаба
Ўзбекистон Суперлигасининг 12-тур марказий учрашуви ҳақиқий драмага бой бўлди. Пешқадам «Нефтчи» ўз майдонида «Бухоро»га узоқ вақт ҳисобда ютқазиб борди, аммо сўнгги дақиқаларда урилган икки гол эвазига 2:1 ҳисобида иродали ғалабани қўлга киритди.
Тезкор пенальти мезбонларни қийин аҳволга солди
Фарғонадаги «Истиқлол» стадионида ўтказилган баҳс меҳмонлар учун жуда яхши бошланди. Учрашувнинг 8-дақиқасида Хуршид Мухторов пенальтини аниқ амалга ошириб, «Бухоро»ни ҳисобда олдинга олиб чиқди.
Шундан сўнг «Нефтчи» ташаббусни қўлга олиб, рақиб дарвозасига босимни кучайтирди. Бироқ бухороликлар тартибли ҳимояланиб, биринчи бўлимда устунликни сақлаб қолишди.
Захирадан тушган футболчилар ўйинни ўзгартирди
«Нефтчи» бош мураббийи танаффусдан кейин бир қатор ўзгаришларга қўл урди. Жамшид Искандеров, Фаррух Сайфиев ва Ратинио иккинчи бўлим бошида майдонга тушди, Стипе Перица эса 74-дақиқада ҳужумни кучайтириш учун ўйинга қўшилди.
Мазкур алмаштиришлар учрашув тақдирига ҳал қилувчи таъсир кўрсатди. Мезбонлар баҳс охирига келиб «Бухоро» ҳимоясига босимни янада оширди.
Уч дақиқада иккита гол
82-дақиқада Стипе Перица рақиб дарвозасини ишғол қилиб, ҳисобни тенглаштирди. Орадан бор-йўғи уч дақиқа ўтиб, Жамшид Искандеров «Нефтчи»нинг иккинчи голини урди.
Шу тариқа, фарғоналиклар 82-дақиқагача мағлуб бўлиб турган учрашувни қисқа вақт ичида ўз фойдасига ҳал қилди.
Воқеа
Дақиқа
Хуршид Мухторов пенальтидан гол урди
8
Стипе Перица ҳисобни тенглаштирди
82
Жамшид Искандеров ғалаба голини урди
85
Якуний ҳисоб
2:1
Пешқадамлик янада мустаҳкамланди
Ушбу ғалабадан кейин «Нефтчи» 12 та учрашувдаги очколари сонини 31 тага етказди ва Суперлига пешқадамлигини мустаҳкамлади. Фарғона клуби ҳозиргача 10 та ғалаба, бир дуранг ва битта мағлубият қайд этган.
«Бухоро» эса 20 очко билан 3-поғонада қолди. Бироқ турнинг қолган ўйинлари якунлангач, жамоанинг жадвалдаги ўрни ўзгариши мумкин.
«Нефтчи» яна характер кўрсатди
Амалдаги чемпион учун бу оддий уч очкодан кўра муҳимроқ ғалаба бўлди. Жамоа ўз майдонида тезкор гол ўтказиб юборишига ва рақибнинг мустаҳкам ҳимоясига қарамай, сўнгги дақиқаларгача курашишда давом этди.
Стипе Перица ва Жамшид Искандеровнинг голлари эса «Нефтчи»нинг чемпионлик йўлидаги навбатдаги драматик камбэкини таъминлади.
Сизнингча, «Нефтчи» мавсум якунига қадар пешқадамликни сақлаб қола оладими?
…