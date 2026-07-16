«Нефтчи» 3 дақиқада ўйинни ағдарди: Фарғонада драматик ғалаба

·0·Спорт
«Нефтчи» 3 дақиқада ўйинни ағдарди: Фарғонада драматик ғалаба

Ўзбекистон Суперлигасининг 12-тур марказий учрашуви ҳақиқий драмага бой бўлди. Пешқадам «Нефтчи» ўз майдонида «Бухоро»га узоқ вақт ҳисобда ютқазиб борди, аммо сўнгги дақиқаларда урилган икки гол эвазига 2:1 ҳисобида иродали ғалабани қўлга киритди.

Тезкор пенальти мезбонларни қийин аҳволга солди

Фарғонадаги «Истиқлол» стадионида ўтказилган баҳс меҳмонлар учун жуда яхши бошланди. Учрашувнинг 8-дақиқасида Хуршид Мухторов пенальтини аниқ амалга ошириб, «Бухоро»ни ҳисобда олдинга олиб чиқди.

Шундан сўнг «Нефтчи» ташаббусни қўлга олиб, рақиб дарвозасига босимни кучайтирди. Бироқ бухороликлар тартибли ҳимояланиб, биринчи бўлимда устунликни сақлаб қолишди.

Захирадан тушган футболчилар ўйинни ўзгартирди

«Нефтчи» бош мураббийи танаффусдан кейин бир қатор ўзгаришларга қўл урди. Жамшид Искандеров, Фаррух Сайфиев ва Ратинио иккинчи бўлим бошида майдонга тушди, Стипе Перица эса 74-дақиқада ҳужумни кучайтириш учун ўйинга қўшилди.

Мазкур алмаштиришлар учрашув тақдирига ҳал қилувчи таъсир кўрсатди. Мезбонлар баҳс охирига келиб «Бухоро» ҳимоясига босимни янада оширди.

Уч дақиқада иккита гол

82-дақиқада Стипе Перица рақиб дарвозасини ишғол қилиб, ҳисобни тенглаштирди. Орадан бор-йўғи уч дақиқа ўтиб, Жамшид Искандеров «Нефтчи»нинг иккинчи голини урди.

Шу тариқа, фарғоналиклар 82-дақиқагача мағлуб бўлиб турган учрашувни қисқа вақт ичида ўз фойдасига ҳал қилди.

Воқеа

Дақиқа

Хуршид Мухторов пенальтидан гол урди

8

Стипе Перица ҳисобни тенглаштирди

82

Жамшид Искандеров ғалаба голини урди

85

Якуний ҳисоб

2:1

Пешқадамлик янада мустаҳкамланди

Ушбу ғалабадан кейин «Нефтчи» 12 та учрашувдаги очколари сонини 31 тага етказди ва Суперлига пешқадамлигини мустаҳкамлади. Фарғона клуби ҳозиргача 10 та ғалаба, бир дуранг ва битта мағлубият қайд этган.

«Бухоро» эса 20 очко билан 3-поғонада қолди. Бироқ турнинг қолган ўйинлари якунлангач, жамоанинг жадвалдаги ўрни ўзгариши мумкин.

«Нефтчи» яна характер кўрсатди

Амалдаги чемпион учун бу оддий уч очкодан кўра муҳимроқ ғалаба бўлди. Жамоа ўз майдонида тезкор гол ўтказиб юборишига ва рақибнинг мустаҳкам ҳимоясига қарамай, сўнгги дақиқаларгача курашишда давом этди.

Стипе Перица ва Жамшид Искандеровнинг голлари эса «Нефтчи»нинг чемпионлик йўлидаги навбатдаги драматик камбэкини таъминлади.

Сизнингча, «Нефтчи» мавсум якунига қадар пешқадамликни сақлаб қола оладими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Сўғдиёна»дан трансфер бомбаси: А Серияда ўйнаган легионер Жиззахда!«Сўғдиёна»дан трансфер бомбаси: А Серияда ўйнаган легионер Жиззахда!Бугун, 22:31«Сўғдиёна» Зоминда уйғонди: Люпчо Дориев яна гол урди«Сўғдиёна» Зоминда уйғонди: Люпчо Дориев яна гол урдиБугун, 22:24«Динамо» Босниядан янги куч олди: трансфер расман эълон қилинди«Динамо» Босниядан янги куч олди: трансфер расман эълон қилиндиБугун, 22:17Серу Гирасси трансфери: Дортмунднинг Боруссия жамоаси Европа грандларини мот қилдиСеру Гирасси трансфери: Дортмунднинг Боруссия жамоаси Европа грандларини мот қилдиБугун, 22:15Месси Англия устидан қозонилган ғалабадан кейин кескин гапирдиМесси Англия устидан қозонилган ғалабадан кейин кескин гапирдиБугун, 22:06Родри ЖЧ–2026 финали олдидан бир гапни такрорламоқда...Родри ЖЧ–2026 финали олдидан бир гапни такрорламоқда...Бугун, 22:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди