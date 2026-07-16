Фермер улкан саримсоқ етиштирди ва рекорд ўрнатди

·1·Дунё
Фермер улкан саримсоқ етиштирди ва рекорд ўрнатди

Британиялик фермер ғайриоддий ҳосили билан яна кенг жамоатчилик эътиборини тортди. Англиянинг Глостер шаҳрида яшовчи 67 ёшли боғбон Грэм Барратт қарийб 2 килограммлик улкан саримсоқ пиёзини етиштириб, навбатдаги рекордини қайд этди.

The Washington Post маълумотига кўра, рекордчи саримсоқнинг оғирлиги 1,75 килограмм, диаметри эса тахминан 19 сантиметрни ташкил этган. Бу оддий саримсоқлардан 5 баробар катта ҳисобланади. Барратт саримсоқни 2025 йил сентябрь ойида эккан, ҳосилни эса 2026 йил июн ойида йиғиб олган.

“Мен жуда ноёб натижага эришганимни дарҳол англагандим,” — дейди рекордчи боғбон.

Маълум қилинишича, бу Грем Барраттнинг сўнгги икки йил ичидаги ўнинчи жаҳон рекорди ҳисобланади. У бундан аввал ҳам энг оғир луффа (табиий губка ўсимлиги), энг оғир селдерей, энг оғир томатилло ҳамда энг узун нўхат дуккаги каби йўналишларда рекорд ўрнатишга муваффақ бўлган.

Собиқ телекоммуникация менежери бўлган Барратт 12 йил аввал нафақага чиққанидан кейин улкан сабзавотлар етиштириш билан жиддий шуғуллана бошлаган. Унинг таъкидлашича, бундай натижага эришиш учун унумдор тупроқ, сифатли уруғ, қулай об-ҳаво ва албатта, бироз омад ҳам керак.

Фермер рекордчи саримсоқни қуритиб, уруғини сақлаб қолиш ва келаси мавсумда ўз натижасини янада яхшилашни режалаштирмоқда.

Moviy chiziqli ko'ylak kiygan kishi qo'lida ulkan sarimsoqpiyoz ushlab turibdi.
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трамп Эронга раҳмат айтди: америкалик аёл нега озод қилинди?Трамп Эронга раҳмат айтди: америкалик аёл нега озод қилинди?Бугун, 22:22Ойга олиб чиқилган СССР байроғи рекорд нархда сотилдиОйга олиб чиқилган СССР байроғи рекорд нархда сотилдиБугун, 22:14Россия ва Украина яна ҳарбийлар жасадларини алмашдиРоссия ва Украина яна ҳарбийлар жасадларини алмашдиБугун, 22:02Украинада янги бош вазир: Корецкийни 289 депутат қўлладиУкраинада янги бош вазир: Корецкийни 289 депутат қўлладиБугун, 21:55Грин-карта олишга $100 минглик тўсиқ: Трамп янги молиявий талаб жорий этмоқчиГрин-карта олишга $100 минглик тўсиқ: Трамп янги молиявий талаб жорий этмоқчиБугун, 21:49Қирғизистонда кутилмаган сиёсий баёнот: Қамчибек Ташиев пойгадан чиқдиҚирғизистонда кутилмаган сиёсий баёнот: Қамчибек Ташиев пойгадан чиқдиБугун, 21:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди