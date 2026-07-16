Фермер улкан саримсоқ етиштирди ва рекорд ўрнатди
Британиялик фермер ғайриоддий ҳосили билан яна кенг жамоатчилик эътиборини тортди. Англиянинг Глостер шаҳрида яшовчи 67 ёшли боғбон Грэм Барратт қарийб 2 килограммлик улкан саримсоқ пиёзини етиштириб, навбатдаги рекордини қайд этди.
The Washington Post маълумотига кўра, рекордчи саримсоқнинг оғирлиги 1,75 килограмм, диаметри эса тахминан 19 сантиметрни ташкил этган. Бу оддий саримсоқлардан 5 баробар катта ҳисобланади. Барратт саримсоқни 2025 йил сентябрь ойида эккан, ҳосилни эса 2026 йил июн ойида йиғиб олган.
“Мен жуда ноёб натижага эришганимни дарҳол англагандим,” — дейди рекордчи боғбон.
Маълум қилинишича, бу Грем Барраттнинг сўнгги икки йил ичидаги ўнинчи жаҳон рекорди ҳисобланади. У бундан аввал ҳам энг оғир луффа (табиий губка ўсимлиги), энг оғир селдерей, энг оғир томатилло ҳамда энг узун нўхат дуккаги каби йўналишларда рекорд ўрнатишга муваффақ бўлган.
Собиқ телекоммуникация менежери бўлган Барратт 12 йил аввал нафақага чиққанидан кейин улкан сабзавотлар етиштириш билан жиддий шуғуллана бошлаган. Унинг таъкидлашича, бундай натижага эришиш учун унумдор тупроқ, сифатли уруғ, қулай об-ҳаво ва албатта, бироз омад ҳам керак.
Фермер рекордчи саримсоқни қуритиб, уруғини сақлаб қолиш ва келаси мавсумда ўз натижасини янада яхшилашни режалаштирмоқда.
…