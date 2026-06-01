Ўзбекистонга қарши ўйинда "Бавария" футболчиси майдонга тушадими?
Дунё футболи ишқибозлари интиқлик билан кутаётган улуғвор футбол байрами арафасида Ўзбекистон миллий терма жамоаси мухлислар учун ҳақиқий совға тайёрламоқда. Вакилларимиз Жаҳон чемпионатига кўриладиган сўнгги пухта тайёргарлик режаси доирасида бўлажак мундиал мезбонларидан бири — Канада терма жамоасига қарши яшил майдонда куч синашади. Океан орти вакиллари Тошкентдаги баҳс учун ўз таркибларига энг маҳоратли ва кучли чарм тўп усталарини жалб этган. Бироқ ушбу шиддатли тўқнашув олдидан рақиб жамоа сафида жуда катта ва кутилмаган йўқотиш юз берди.
Жаҳон футболи даражасидаги юлдузнинг Тошкент вақти билан тонг саҳарда бошланадиган ўйинда қатнаша олмаслиги маълум бўлди. Саҳифамиздан узоқлашманг, Канада терма жамоаси сардорининг соғлиғидаги муаммолар, бош мураббийнинг бўлажак ўйин ҳақидаги фикрлари ва ушбу қизиқарли учрашувнинг бошланиш вақти тафсилотларини эътиборингизга ҳавола этамиз!
Мюнхен «Бавария»си юлдузи майдонга туша олмайди
Канада миллий терма жамоасининг ҳақиқий етакчиси ва сардори, Германиянинг гранд клуби — Мюнхеннинг «Бавария» жамоасида тўп сурувчи чаққон ва тезкор ҳимоячи Альфонсо Дэвис жароҳати сабабли мазкур ўртоқлик учрашувини бутунлай ўтказиб юборадиган бўлди. Бу хабар рақиб жамоа режаларига маълум маънода таъсир ўтказиши аниқ, чунки Дэвис жамоа тактикасида энг асосий фигуралардан бири ҳисобланади.
Рақиблар устози ушбу нохуш хабарни тасдиқлади:
Жесси Маршнинг баёноти: «Бўлажак масъулиятли ўртоқлик ўйинида Альфонсо Дэвиснинг маҳорати ва ёрдамисиз ҳаракат қилишимизга тўғри келади. Маҳоратли ҳимоячимиз сон мушагидан олган ноқулай жароҳати туфайли яшил майдонга туша олмайди. Дэвис Жаҳон чемпионати учун қайд этилган расмий таркибга киритилган, бироқ айни пайтда ҳали тўлиқ соғайиб улгургани йўқ. Шунга қарамай, у ҳақиқий сардор сифатида жамоамизнинг руҳиятини кўтариш ва бизни қўллаб-қувватлаш учун биз билан бирга бўлади».
Тонгги шиддат: Учрашув бошланиш вақти
Мазкур учрашув вакилларимиз учун Жаҳон чемпионати олдидан ўз куч ва имкониятларини жуда жиддий рақибга қарши синовдан ўтказиб олиш учун ажойиб имкониятдир. Ўйиннинг вақти эса мухлислардан бироз эртароқ уйғонишни талаб этади.
Бўлажак учрашувнинг энг муҳим тафсилотлари қуйидаги жадвалда акс этган:
Назорат учрашуви иштирокчилари
Рақибнинг бош юлдузи ҳолати
Ўйин бошланадиган аниқ вақт
Ўзбекистон — Канада
Альфонсо Дэвис (жароҳатланган, аммо жамоа билан бирга трибунада бўлади).
Эртага, Тошкент вақти билан соат 06:30 да.
Ҳа, азиз мухлислар, эртага тонг саҳарда бизни жуда ҳаяжонли ва шиддатли футбол ревюси кутмоқда. Вакилларимиз мундиал мезбонларига қарши қандай ўйин намойиш этишаркин? Сизнингча, учрашувда қайси жамоа ғалаба қозонади?
Миллий терма жамоамиз кундалиги, Жаҳон чемпионати олдидаги энг сўнгги тайёргарликлар ва спорт оламининг энг ёқимли, иссиқ хабарларини биз билан кузатишда давом этинг!
…