Янги авлод BMW M3 синовдан ўтмоқда: Афсонавий седан механик узатмалар қутисини сақлаб қолади
Германиянинг BMW концерни ўзининг энг машҳур спорт седанларидан бири — янги авлод BMW M3 устида фаол иш олиб бормоқда. Яқинда ушбу моделнинг ички ёнув двигатели билан жиҳозланган версияси Нюрбургринг трассасида илк бор синов жараёнида кўриниш берди. Бу янгилик автомобил ишқибозлари учун кутилмаган бўлди, чунки аввалроқ компания бутунлай электр қувватига ўтиши ҳақида тахминлар мавжуд эди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Autocar нашрининг хабар беришича, янги BMW M3 нафақат анъанавий двигателни, балки кўпчилик драйверлар соғинган механик узатмалар қутисини ҳам сақлаб қолиши мумкин. Бу ҳақда BMW M бўлинмаси раҳбари Франк ван Меел Гудвудда бўлиб ўтган тезлик фестивалида маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, компания ўзининг юқори унумдорликка эга автомобилларида механик бошқарув тизимини "имкон қадар узоқ вақт" давомида тақдим этишга ҳаракат қилади.
Техник имкониятлар ва дизайн ўзгаришлариЯнги авлод BMW M3 (G84 индекси остида) ҳозирги S58 серияли 3,0 литрли олти цилиндрли битурбо двигателининг модернизация қилинган варианти билан жиҳозланиши кутилмоқда. Ушбу двигател қатъий Эуро 7 экологик стандартларига мослаштирилади. Шу билан бирга, автомобилнинг ташқи кўриниши ҳам сезиларли даражада янгиланади: агрессив бамперлар, кенгайтирилган ғилдирак аркалари ва тўртта чиқиш қувури унинг спортча характерини таъкидлаб туради.
Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам BMW M серияси ўзининг содиқ мухлисларига эга. Айниқса, спорт седанларининг механик узатмалар қутиси билан жиҳозланиши, автомобилни тўлиқ назорат қилишни хуш кўрадиган ҳайдовчилар учун катта аҳамиятга эга. Ҳозирги кунда кўплаб брендлар автомат ва роботлаштирилган қутиларга ўтаётган бир пайтда, BMW брендининг бу қарори бозорда ноёб таклиф бўлиб қолиши шубҳасиз.
Гибрид ва электр келажак стратегиясиТаъкидлаш жоизки, BMW параллел равишда M3 моделининг тўлиқ электр версиясини ҳам ишлаб чиқмоқда. У Неуе Классе платформасида қурилади ва тўртта электр двигател билан жиҳозланиши мумкин. Бироқ, бензинли версиянинг ишлаб чиқарилиши бренднинг "мижозга танлов имкониятини қолдириш" стратегиясидан далолат беради. Бу эса консерватив қарашларга эга ҳайдовчилар учун айни муддао.
Янги BMW M3 моделининг расмий тақдимоти 2027-йилдан эрта амалга оширилмаслиги тахмин қилинмоқда. Унгача компания синовларни давом эттиради ва техник кўрсаткичларни янада такомиллаштиради. Автомобилнинг динамик хусусиятлари ва қуввати ҳозирги моделдан сезиларли даражада юқори бўлиши кутилмоқда, бу эса уни сегментдаги энг кучли седанлардан бирига айлантиради.
…