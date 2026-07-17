Янги авлод BMW M3 синовдан ўтмоқда: Афсонавий седан механик узатмалар қутисини сақлаб қолади

·15·Авто
Янги авлод BMW M3 синовдан ўтмоқда: Афсонавий седан механик узатмалар қутисини сақлаб қолади

Германиянинг BMW концерни ўзининг энг машҳур спорт седанларидан бири — янги авлод BMW M3 устида фаол иш олиб бормоқда. Яқинда ушбу моделнинг ички ёнув двигатели билан жиҳозланган версияси Нюрбургринг трассасида илк бор синов жараёнида кўриниш берди. Бу янгилик автомобил ишқибозлари учун кутилмаган бўлди, чунки аввалроқ компания бутунлай электр қувватига ўтиши ҳақида тахминлар мавжуд эди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Autocar нашрининг хабар беришича, янги BMW M3 нафақат анъанавий двигателни, балки кўпчилик драйверлар соғинган механик узатмалар қутисини ҳам сақлаб қолиши мумкин. Бу ҳақда BMW M бўлинмаси раҳбари Франк ван Меел Гудвудда бўлиб ўтган тезлик фестивалида маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, компания ўзининг юқори унумдорликка эга автомобилларида механик бошқарув тизимини "имкон қадар узоқ вақт" давомида тақдим этишга ҳаракат қилади.

Техник имкониятлар ва дизайн ўзгаришлари

Янги авлод BMW M3 (G84 индекси остида) ҳозирги S58 серияли 3,0 литрли олти цилиндрли битурбо двигателининг модернизация қилинган варианти билан жиҳозланиши кутилмоқда. Ушбу двигател қатъий Эуро 7 экологик стандартларига мослаштирилади. Шу билан бирга, автомобилнинг ташқи кўриниши ҳам сезиларли даражада янгиланади: агрессив бамперлар, кенгайтирилган ғилдирак аркалари ва тўртта чиқиш қувури унинг спортча характерини таъкидлаб туради.

Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам BMW M серияси ўзининг содиқ мухлисларига эга. Айниқса, спорт седанларининг механик узатмалар қутиси билан жиҳозланиши, автомобилни тўлиқ назорат қилишни хуш кўрадиган ҳайдовчилар учун катта аҳамиятга эга. Ҳозирги кунда кўплаб брендлар автомат ва роботлаштирилган қутиларга ўтаётган бир пайтда, BMW брендининг бу қарори бозорда ноёб таклиф бўлиб қолиши шубҳасиз.

Гибрид ва электр келажак стратегияси

Таъкидлаш жоизки, BMW параллел равишда M3 моделининг тўлиқ электр версиясини ҳам ишлаб чиқмоқда. У Неуе Классе платформасида қурилади ва тўртта электр двигател билан жиҳозланиши мумкин. Бироқ, бензинли версиянинг ишлаб чиқарилиши бренднинг "мижозга танлов имкониятини қолдириш" стратегиясидан далолат беради. Бу эса консерватив қарашларга эга ҳайдовчилар учун айни муддао.

Янги BMW M3 моделининг расмий тақдимоти 2027-йилдан эрта амалга оширилмаслиги тахмин қилинмоқда. Унгача компания синовларни давом эттиради ва техник кўрсаткичларни янада такомиллаштиради. Автомобилнинг динамик хусусиятлари ва қуввати ҳозирги моделдан сезиларли даражада юқори бўлиши кутилмоқда, бу эса уни сегментдаги энг кучли седанлардан бирига айлантиради.

BMWM3АвтомобилSportкарЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Peugeot 2030-йилга қадар еттита янги модел ва радикал Э-208 электромобилини тақдим этадиPeugeot 2030-йилга қадар еттита янги модел ва радикал Э-208 электромобилини тақдим этадиБугун, 12:25Aston Martin компанияси Калл оф Дутй ўйини учун махсус Дреадноугҳт йўлтанламасини яратдиAston Martin компанияси Калл оф Дутй ўйини учун махсус Дреадноугҳт йўлтанламасини яратдиБугун, 11:28Автомобил бозорида садоқат даври тугадими: Брендлар ўртасидаги рақобат кескинлашмоқдаАвтомобил бозорида садоқат даври тугадими: Брендлар ўртасидаги рақобат кескинлашмоқдаБугун, 09:27Alfa Romeo 2 миллион фунтлик 33 Страдале суперкарини тақдим этди: V6 двигателли мастерклассAlfa Romeo 2 миллион фунтлик 33 Страдале суперкарини тақдим этди: V6 двигателли мастерклассБугун, 08:27Genesis янги GV90 модели билан ҳашамат оламида Range Rover ва Rolls-Royceга қарши чиқадиGenesis янги GV90 модели билан ҳашамат оламида Range Rover ва Rolls-Royceга қарши чиқадиБугун, 08:21Хитойда такси хизмати шахсий автомобилдан арзонроққа тушмоқда: Сабаб — электромобилларХитойда такси хизмати шахсий автомобилдан арзонроққа тушмоқда: Сабаб — электромобилларКеча, 22:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар