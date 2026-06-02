Маркиньос Габриелни нима учун юпатганини тушунтириб берди
Пари Сен-Жермен сардори Маркиньос Чемпионлар лигаси финалидаги ҳал қилувчи пеналтини аниқ амалга оширолмаган Габриел Магалҳаесга нима учун тасалли берганини очиқлади. Будапештдаги "Пушкаш Арена"да кечган драматик баҳсда PSJ кетма-кет иккинчи бор Европа тахтига чиқди, бироқ жамоа сардори ғалабани нишонлашдан олдин рақиб ҳимоячисининг ёнига боришни афзал кўрди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Арсенал марказий ҳимоячиси Габриелнинг зарбаси дарвоза тўсини юқорисидан ўтиб кетиши натижасида кубок Париж клубига насиб этди. PSJ футболчилари ғалабани нишонлаш учун югуриб кетаётган бир пайтда, Маркиньос ўз ҳамюрти ва рақибини узоқ вақт қучоқлаб, унга далда берди. Ушбу олижаноб ҳаракат Арсенал сардори Мартин Одегаард томонидан ҳам юқори баҳоланди.
"У ҳақиқий жентльмен. Маркиньос майдондаги энг тажрибали ўйинчи ва бундай вазиятларни ҳар икки томондан ҳам бошидан ўтказган. Унинг бу ҳаракати ва қандай инсон эканлиги катта ҳурматга лойиқ", — деди Мартин Одегаард ўйиндан кейинги интервюсида.
Маркиньоснинг ўзи эса бу ҳаракатини шахсий тажрибаси билан изоҳлади. 32 ёшли ҳимоячи 2022-йилги Жаҳон чемпионати чорак финалида Хорватияга қарши ўйинда пеналтидан адашганини эслади. "У пеналтини ура олмаганида, Хорватияга қарши ўша лаҳзаларни эсладим. Бу жуда оғир масъулият ва бундай вазиятдан чиқиб кетиш учун кучли бўлиш керак", — дея таъкидлади PSJ сардори.
Шунингдек, Маркиньос Габриелнинг мавсум давомидаги хизматларини эътироф этди. Габриел жорий мавсумда Виллиам Салиба билан бирга мустаҳкам ҳимоя қўрғонини барпо этиб, Арсенал жамоасининг 22 йилдан сўнг илк бор Англия Премер-лигасида чемпион бўлишига улкан ҳисса қўшган эди.
…