Маркиньос Габриелни нима учун юпатганини тушунтириб берди

·69·Спорт
Маркиньос Габриелни нима учун юпатганини тушунтириб берди

Пари Сен-Жермен сардори Маркиньос Чемпионлар лигаси финалидаги ҳал қилувчи пеналтини аниқ амалга оширолмаган Габриел Магалҳаесга нима учун тасалли берганини очиқлади. Будапештдаги "Пушкаш Арена"да кечган драматик баҳсда PSJ кетма-кет иккинчи бор Европа тахтига чиқди, бироқ жамоа сардори ғалабани нишонлашдан олдин рақиб ҳимоячисининг ёнига боришни афзал кўрди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Арсенал марказий ҳимоячиси Габриелнинг зарбаси дарвоза тўсини юқорисидан ўтиб кетиши натижасида кубок Париж клубига насиб этди. PSJ футболчилари ғалабани нишонлаш учун югуриб кетаётган бир пайтда, Маркиньос ўз ҳамюрти ва рақибини узоқ вақт қучоқлаб, унга далда берди. Ушбу олижаноб ҳаракат Арсенал сардори Мартин Одегаард томонидан ҳам юқори баҳоланди.

"У ҳақиқий жентльмен. Маркиньос майдондаги энг тажрибали ўйинчи ва бундай вазиятларни ҳар икки томондан ҳам бошидан ўтказган. Унинг бу ҳаракати ва қандай инсон эканлиги катта ҳурматга лойиқ", — деди Мартин Одегаард ўйиндан кейинги интервюсида.

Маркиньоснинг ўзи эса бу ҳаракатини шахсий тажрибаси билан изоҳлади. 32 ёшли ҳимоячи 2022-йилги Жаҳон чемпионати чорак финалида Хорватияга қарши ўйинда пеналтидан адашганини эслади. "У пеналтини ура олмаганида, Хорватияга қарши ўша лаҳзаларни эсладим. Бу жуда оғир масъулият ва бундай вазиятдан чиқиб кетиш учун кучли бўлиш керак", — дея таъкидлади PSJ сардори.

Шунингдек, Маркиньос Габриелнинг мавсум давомидаги хизматларини эътироф этди. Габриел жорий мавсумда Виллиам Салиба билан бирга мустаҳкам ҳимоя қўрғонини барпо этиб, Арсенал жамоасининг 22 йилдан сўнг илк бор Англия Премер-лигасида чемпион бўлишига улкан ҳисса қўшган эди.

PSJАрсеналМаркиньосГабриелЧемпионлар Лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15Андони Ираола «Ливерпуль» клуби билан икки йиллик шартнома имзолайдиБугун, 07:14«Реал Мадрид»нинг ёш юлдузи Сезар Паласиос Италия клубига ўтиши мумкинБугун, 07:02Стивен Жеррард мисолида: Нима учун Деклан Райс ҳали Олтин тўпга тайёр эмас?Бугун, 06:54МЛСнинг энг қиммат футболчилари рейтингида Лионель Месси юқори ўриндаБугун, 06:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди