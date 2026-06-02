Ювентус, Милан ва Рома Алежандро Гарначо учун курашга қўшилди

·46·Спорт
Ювентус, Милан ва Рома Алежандро Гарначо учун курашга қўшилди

Алежандро Гарначо Манчестер Юнайтеддан шов-шувли трансфер билан келганидан бир йил ўтиб, Челси жамоасини тарк этиши мумкин. Аргентиналик футболчи Лондонда кутилган ўйинни намойиш эта олмади, бу эса "кўклар" раҳбариятини уни сотувга қўйиш ҳақида ўйлашга мажбур қилди. Мадридда туғилган вингер Стамфорд Бридге ёритгичлари остидаги ҳаётга мослашишда қийналди ва клуб иерархияси тезкор чиқиш стратегиясини кўриб чиқмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Хабарларга кўра, Челси ўзининг юқори нархига мос келмаган кампаниядан сўнг Алежандро Гарначо учун харидор қидирмоқда. Футболчи ўтган ёзда тахминан 47 миллион евро эвазига трансфер қилинган эди, бироқ инвестиция ўзини оқламади. Вингер барча мусобақаларда атиги саккизта гол урди, шундан фақат биттаси Англия Премер-лигаси ва биттаси Чемпионлар лигаси ҳисобига тўғри келади.

Англиядаги муваффақиятсизликларга қарамай, Гарначонинг Италиядаги нуфузи ҳали ҳам юқори. Наполи анчадан бери ёш иқтидор эгасига қизиқиш билдириб келмоқда. Антонио Конте уни Хвича Кваратсхелиа учун муносиб ўринбосар сифатида кўрган эди. Эндиликда вазият ўзгарди ва Диего Армандо Марадона стадионига кўчиб ўтиш имконияти янада реалроқ кўринмоқда.

Наполи бу пойгада ёлғиз эмас. АСРомаЛиве нашрининг ёзишича, Италиянинг бошқа гигантлари — Ювентус, Милан ва Рома ҳам вингер бўйича маълумотлар тўплашган. Ҳар учала клуб ҳужумнинг қанотларини кучайтириш ниятида ва бир пайтлар жаҳон футболининг энг ёрқин истеъдодларидан бири саналган футболчини қайта кашф этиш истагида.

Ҳар қандай келашув Челси қўядиган нархга боғлиқ бўлади. Агар Лондон клуби бир йил олдин тўланган 47 миллион еврони тўлиқ қайтариб олишни истаса, Италия клублари учун бу битим қийинлашади. А Серия вакиллари омадсиз мавсумдан қайтган футболчи учун катта маблағ сарфлашда эҳтиёткорлик билан ҳаракат қилишмоқда.

Алежандро ГарначоЧелсиТрансферларИталия А СериясиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ромелу Лукаку Белгия сафида ўзининг 90-голини урдиБугун, 08:19Боруссия Дортмунд Серу Гирассини олиб қолиш учун янги юлдуз сотиб оладиБугун, 08:17Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди