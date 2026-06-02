Ювентус, Милан ва Рома Алежандро Гарначо учун курашга қўшилди
Алежандро Гарначо Манчестер Юнайтеддан шов-шувли трансфер билан келганидан бир йил ўтиб, Челси жамоасини тарк этиши мумкин. Аргентиналик футболчи Лондонда кутилган ўйинни намойиш эта олмади, бу эса "кўклар" раҳбариятини уни сотувга қўйиш ҳақида ўйлашга мажбур қилди. Мадридда туғилган вингер Стамфорд Бридге ёритгичлари остидаги ҳаётга мослашишда қийналди ва клуб иерархияси тезкор чиқиш стратегиясини кўриб чиқмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Хабарларга кўра, Челси ўзининг юқори нархига мос келмаган кампаниядан сўнг Алежандро Гарначо учун харидор қидирмоқда. Футболчи ўтган ёзда тахминан 47 миллион евро эвазига трансфер қилинган эди, бироқ инвестиция ўзини оқламади. Вингер барча мусобақаларда атиги саккизта гол урди, шундан фақат биттаси Англия Премер-лигаси ва биттаси Чемпионлар лигаси ҳисобига тўғри келади.
Англиядаги муваффақиятсизликларга қарамай, Гарначонинг Италиядаги нуфузи ҳали ҳам юқори. Наполи анчадан бери ёш иқтидор эгасига қизиқиш билдириб келмоқда. Антонио Конте уни Хвича Кваратсхелиа учун муносиб ўринбосар сифатида кўрган эди. Эндиликда вазият ўзгарди ва Диего Армандо Марадона стадионига кўчиб ўтиш имконияти янада реалроқ кўринмоқда.
Наполи бу пойгада ёлғиз эмас. АСРомаЛиве нашрининг ёзишича, Италиянинг бошқа гигантлари — Ювентус, Милан ва Рома ҳам вингер бўйича маълумотлар тўплашган. Ҳар учала клуб ҳужумнинг қанотларини кучайтириш ниятида ва бир пайтлар жаҳон футболининг энг ёрқин истеъдодларидан бири саналган футболчини қайта кашф этиш истагида.
Ҳар қандай келашув Челси қўядиган нархга боғлиқ бўлади. Агар Лондон клуби бир йил олдин тўланган 47 миллион еврони тўлиқ қайтариб олишни истаса, Италия клублари учун бу битим қийинлашади. А Серия вакиллари омадсиз мавсумдан қайтган футболчи учун катта маблағ сарфлашда эҳтиёткорлик билан ҳаракат қилишмоқда.
…