OpenAI ўзининг илк қурилмасини тақдим этди: Кодех Микро клавиатураси сотувга чиқди
Сунъий интеллект оламида инқилоб қилган OpenAI компанияси кутилмаганда аппарат таъминоти бозорига қадам қўйди. Кўпчилик мутахассислар компаниядан ақлли гаджет ёки смартфон кутган бир пайтда, Сем Алтмен жамоаси дастурчилар учун мўлжалланган Кодех Микро номли ихчам механик клавиатурани намойиш этди. Бу қурилма компаниянинг дастурий таъминот доирасидан чиқиб, жисмоний маҳсулотлар экотизимини яратиш йўлидаги биринчи жиддий қадамидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Кодех Микро клавиатураси Ворк Лоудер бренди билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган бўлиб, у асосан OpenAI платформасида код ёзувчи ва сунъий интеллект агентлари билан ишловчи мутахассисларга мўлжалланган. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу аксессуар оддий клавиатура эмас, балки Кодех AI тизими билан мулоқотни максимал даражада тезлаштирувчи бошқарув пулти вазифасини ўтайди.
Техник имкониятлар ва дизайнҚурилма 13 та механик тугма билан жиҳозланган бўлиб, улардан олтитаси махсус ёритиш тизимига эга. Бу чироқлар сунъий интеллект агентларининг ҳолатига қараб рангини ўзгартиради ва фойдаланувчига жараённи визуал назорат қилиш имконини беради. Шунингдек, клавиатурада айланувчи регулятор мавжуд бўлиб, у орқали Кодех тизимининг ҳисоблаш қувватини созлаш мумкин. Махсус жойстик эса кодни қайта ишлаш (рефакторинг) ёки хатоларни қидириш (дебаггинг) каби мураккаб жараёнларни бошқаришга хизмат қилади.
Фойдаланувчилар ўз эҳтиёжларидан келиб чиқиб, тугмаларга турли буйруқларни бириктиришлари мумкин. Масалан, сунъий интеллект таклиф қилган кодни қабул қилиш ёки рад этиш, янги чат бошлаш ёки овозли киритиш функциясини ёқиш биргина тугмани босиш орқали амалга оширилади. Тўплам таркибида 32 та алмаштириладиган тугма қопқоқлари (кейкапс) мавжуд бўлиб, бу қурилмани шахсий иш услубига мослаштиришга ёрдам беради.
Нархи ва келажакдаги режаларКодех Микро ҳозирда 230 доллар нархда чекланган миқдорда сотувга чиқарилди. Қурилма Bluetooth ва USB-C орқали уланади ҳамда Windows ва macOS операцион тизимларида тўлиқ ишлайди. OpenAI вакилларининг таъкидлашича, Кодех платформаси фақат дастурлаш билан чекланиб қолмай, кенг қамровли унумдорлик воситасига айланиб бораётганини ҳисобга олсак, бундай аппарат воситаларига талаб ортиб бораверади.
Шуни ҳам айтиб ўтиш жоизки, бу OpenAI компаниясининг ягона аппарат лойиҳаси эмас. Bloomberg нашри хабарига кўра, компания Apple собиқ бош дизайнери Жони Айв ва унинг ио Продуктс стартапи билан биргаликда экрансиз, портатив сунъий интеллект гаджети устида иш олиб бормоқда. Ушбу сирли қурилма ақлли уйни бошқариш, мультимедиа ва суҳбатдош AI функцияларини ўз ичига олиши кутилмоқда.
Ўзбекистонлик дастурчилар ва технология ихлосмандлари учун бу янгилик сунъий интеллект билан ишлаш маданиятининг янги босқичга кўтарилишини англатади. Гарчи ҳозирча қурилма фақат расмий сайт орқали сотилаётган бўлса-да, келажакда бундай ихтисослашган ускуналар меҳнат унумдорлигини оширишда муҳим рол ўйнаши шубҳасиз.
…