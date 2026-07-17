OpenAI ўзининг илк қурилмасини тақдим этди: Кодех Микро клавиатураси сотувга чиқди

·25·Техно
OpenAI ўзининг илк қурилмасини тақдим этди: Кодех Микро клавиатураси сотувга чиқди

Сунъий интеллект оламида инқилоб қилган OpenAI компанияси кутилмаганда аппарат таъминоти бозорига қадам қўйди. Кўпчилик мутахассислар компаниядан ақлли гаджет ёки смартфон кутган бир пайтда, Сем Алтмен жамоаси дастурчилар учун мўлжалланган Кодех Микро номли ихчам механик клавиатурани намойиш этди. Бу қурилма компаниянинг дастурий таъминот доирасидан чиқиб, жисмоний маҳсулотлар экотизимини яратиш йўлидаги биринчи жиддий қадамидир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Кодех Микро клавиатураси Ворк Лоудер бренди билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган бўлиб, у асосан OpenAI платформасида код ёзувчи ва сунъий интеллект агентлари билан ишловчи мутахассисларга мўлжалланган. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу аксессуар оддий клавиатура эмас, балки Кодех AI тизими билан мулоқотни максимал даражада тезлаштирувчи бошқарув пулти вазифасини ўтайди.

Техник имкониятлар ва дизайн

Қурилма 13 та механик тугма билан жиҳозланган бўлиб, улардан олтитаси махсус ёритиш тизимига эга. Бу чироқлар сунъий интеллект агентларининг ҳолатига қараб рангини ўзгартиради ва фойдаланувчига жараённи визуал назорат қилиш имконини беради. Шунингдек, клавиатурада айланувчи регулятор мавжуд бўлиб, у орқали Кодех тизимининг ҳисоблаш қувватини созлаш мумкин. Махсус жойстик эса кодни қайта ишлаш (рефакторинг) ёки хатоларни қидириш (дебаггинг) каби мураккаб жараёнларни бошқаришга хизмат қилади.

Фойдаланувчилар ўз эҳтиёжларидан келиб чиқиб, тугмаларга турли буйруқларни бириктиришлари мумкин. Масалан, сунъий интеллект таклиф қилган кодни қабул қилиш ёки рад этиш, янги чат бошлаш ёки овозли киритиш функциясини ёқиш биргина тугмани босиш орқали амалга оширилади. Тўплам таркибида 32 та алмаштириладиган тугма қопқоқлари (кейкапс) мавжуд бўлиб, бу қурилмани шахсий иш услубига мослаштиришга ёрдам беради.

Нархи ва келажакдаги режалар

Кодех Микро ҳозирда 230 доллар нархда чекланган миқдорда сотувга чиқарилди. Қурилма Bluetooth ва USB-C орқали уланади ҳамда Windows ва macOS операцион тизимларида тўлиқ ишлайди. OpenAI вакилларининг таъкидлашича, Кодех платформаси фақат дастурлаш билан чекланиб қолмай, кенг қамровли унумдорлик воситасига айланиб бораётганини ҳисобга олсак, бундай аппарат воситаларига талаб ортиб бораверади.

Шуни ҳам айтиб ўтиш жоизки, бу OpenAI компаниясининг ягона аппарат лойиҳаси эмас. Bloomberg нашри хабарига кўра, компания Apple собиқ бош дизайнери Жони Айв ва унинг ио Продуктс стартапи билан биргаликда экрансиз, портатив сунъий интеллект гаджети устида иш олиб бормоқда. Ушбу сирли қурилма ақлли уйни бошқариш, мультимедиа ва суҳбатдош AI функцияларини ўз ичига олиши кутилмоқда.

Ўзбекистонлик дастурчилар ва технология ихлосмандлари учун бу янгилик сунъий интеллект билан ишлаш маданиятининг янги босқичга кўтарилишини англатади. Гарчи ҳозирча қурилма фақат расмий сайт орқали сотилаётган бўлса-да, келажакда бундай ихтисослашган ускуналар меҳнат унумдорлигини оширишда муҳим рол ўйнаши шубҳасиз.

OpenAIКодех МикроСунъий ИнтеллектГаджетТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чивинлар энди ҳавода йўқ қилинади: Францияда инновацион микродрон тақдим этилдиЧивинлар энди ҳавода йўқ қилинади: Францияда инновацион микродрон тақдим этилдиБугун, 11:54Нейротехнология мўъжизаси: Фалаж бўлган эркак олти йилдан сўнг қўлларини қимирлата бошладиНейротехнология мўъжизаси: Фалаж бўлган эркак олти йилдан сўнг қўлларини қимирлата бошладиБугун, 10:52SpaceX компаниясининг Starship ракетаси парвози қолдирилди: Илон Маск сабабни очиқладиSpaceX компаниясининг Starship ракетаси парвози қолдирилди: Илон Маск сабабни очиқладиБугун, 09:29AMD янги Ryzen 7 7700X3D процессорини тақдим этди: Энергия тежамкорликда янги рекордAMD янги Ryzen 7 7700X3D процессорини тақдим этди: Энергия тежамкорликда янги рекордБугун, 05:23Сан-Франциско мери Ваймо роботаксилари келтириб чиқарган тирбандликдан сўнг қоидаларни кучайтирмоқдаСан-Франциско мери Ваймо роботаксилари келтириб чиқарган тирбандликдан сўнг қоидаларни кучайтирмоқдаБугун, 04:20SpaceX компаниясининг Starship V3 ракетаси парвози кутилмаганда тўхтатилдиSpaceX компаниясининг Starship V3 ракетаси парвози кутилмаганда тўхтатилдиБугун, 04:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди