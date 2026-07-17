Aston Martin компанияси Калл оф Дутй ўйини учун махсус Дреадноугҳт йўлтанламасини яратди

·15·Авто
Aston Martin компанияси Калл оф Дутй ўйини учун махсус Дреадноугҳт йўлтанламасини яратди

Британиянинг ҳашаматли автомобиллар ишлаб чиқарувчиси Aston Martin кутилмаган лойиҳани тақдим этди. Компания Калл оф Дутй видеоюнининг янги қисми учун махсус мўлжалланган, ҳарбий услубдаги Дреадноугҳт деб номланган виртуал йўлтанламасни намойиш қилди. Гарчи ушбу лойиҳа дастлаб рақамли дунё учун яратилган бўлса-да, Нью-Йоркдаги ўйин конвенциясида унинг ҳақиқий ўлчамдаги прототипи жамоатчилик эътиборига ҳавола этилди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Дреадноугҳт номи ХХ аср бошидаги Британиянинг инқилобий ҳарбий кемаси шарафига қўйилган бўлиб, бу ном автомобилнинг улкан ва функционал дизайнига тўла мос келади. Автомобилнинг узунлиги беш метрга яқин, кенглиги эса 2,1 метрни ташкил этади. Ўлчамлари бўйича у Aston Martin ДБХ кроссоверидан бироз кичикроқ бўлса-да, ташқи кўриниши жиҳатидан ундан анча ҳайбатли ва тажовузкор кўринишга эга.

Техник имкониятлар ва дизайн элементлари

Autocar нашрининг маълумотига кўра, Дреадноугҳт (виртуал тарзда) Aston Martin Ванқуиш моделидаги 824 от кучига эга бўлган, икки турбинали V12 двигатели билан жиҳозланган. Гарчи расмий динамик кўрсаткичлар очиқланмаган бўлса-да, улкан ЖКБ шиналари, Дакар пойгалари услубидаги қўш амортизаторли осма тизими ва баланд клиренс ушбу машинага ҳар қандай релефда суперкар тезлигида ҳаракатланиш имконини беради.

Автомобил дизайнида бренднинг бошқа машҳур моделларига ишоралар мавжуд. Масалан, тўртта чиқиш қувурига эга газ чиқариш тизими Валҳалла моделини, орқа қисми Валоур моделини, тормоз чироқлари эса Валкйрие суперкарини эслатади. Машина корпуси 1994-йилдан бери бренднинг ўзига хос белгиси бўлиб келаётган Чилтерн Греэн рангига бўялган.

Йўлтанламаснинг ҳарбий мақсадларига мос равишда у икки кишилик салон билан жиҳозланган, бироқ ташқи томондаги махсус тутқичлар ёрдамида қўшимча аскарларни ташиши мумкин. Шунингдек, у ЛEД ёритгичлар панели ва иккита шатакка олиш илгаги билан таъминланган. Ички қисмда ҳашамат ўрнини функционаллик эгаллаган: катта экранда тезлик ва йўналишдан ташқари, ўйиндаги рақибларни йўқ қилиш статистикаси ҳам акс этади.

Ҳақиқий ҳаётда ишлаб чиқарилиш эҳтимоли

Қизиқарли жиҳати шундаки, Aston Martin муҳандислари ушбу лойиҳани яратишда қонуний чекловлардан озод бўлишса-да, уни реал дунё муҳандислик тамойилларини ҳисобга олган ҳолда лойиҳалашган. Экспертларнинг фикрича, агар бой коллекционерлардан бирортаси истак билдирса, компаниянинг махсус буюртмалар билан шуғулланувчи бўлими ушбу моделнинг ҳақиқий ва ҳайдашга яроқли нусхасини яратиб бериши мумкин.

Бундай амалиёт Aston Martin учун бегона эмас. 2020-йилда компания худди шундай тартибда бир дона нусхада ишлаб чиқарилган Виктор суперкарини тақдим этган эди. Дреадноугҳт бошқарув панелида ўқ ўтмайдиган қалқонни кўтариш ёки ҳаво ҳужумини чақириш каби ўйинга хос тугмалар бўлса-да, унинг умумий конструкцияси бренднинг келажакдаги экстремал моделлари учун илҳом манбаи бўлиб хизмат қилиши мумкин.

Aston MartinДреадноугҳтV12Калл Оф ДутйАвто
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Автомобил бозорида садоқат даври тугадими: Брендлар ўртасидаги рақобат кескинлашмоқдаАвтомобил бозорида садоқат даври тугадими: Брендлар ўртасидаги рақобат кескинлашмоқдаБугун, 09:27Alfa Romeo 2 миллион фунтлик 33 Страдале суперкарини тақдим этди: V6 двигателли мастерклассAlfa Romeo 2 миллион фунтлик 33 Страдале суперкарини тақдим этди: V6 двигателли мастерклассБугун, 08:27Genesis янги GV90 модели билан ҳашамат оламида Range Rover ва Rolls-Royceга қарши чиқадиGenesis янги GV90 модели билан ҳашамат оламида Range Rover ва Rolls-Royceга қарши чиқадиБугун, 08:21Хитойда такси хизмати шахсий автомобилдан арзонроққа тушмоқда: Сабаб — электромобилларХитойда такси хизмати шахсий автомобилдан арзонроққа тушмоқда: Сабаб — электромобилларКеча, 22:28Ford 2027-йилги Ле Манс пойгалари учун янги V8 двигателини тақдим этдиFord 2027-йилги Ле Манс пойгалари учун янги V8 двигателини тақдим этдиКеча, 21:27Bentley ўзининг илк электромобили Торкал учун ўзига хос "овоз" яратдиBentley ўзининг илк электромобили Торкал учун ўзига хос "овоз" яратдиКеча, 19:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар