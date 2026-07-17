Aston Martin компанияси Калл оф Дутй ўйини учун махсус Дреадноугҳт йўлтанламасини яратди
Британиянинг ҳашаматли автомобиллар ишлаб чиқарувчиси Aston Martin кутилмаган лойиҳани тақдим этди. Компания Калл оф Дутй видеоюнининг янги қисми учун махсус мўлжалланган, ҳарбий услубдаги Дреадноугҳт деб номланган виртуал йўлтанламасни намойиш қилди. Гарчи ушбу лойиҳа дастлаб рақамли дунё учун яратилган бўлса-да, Нью-Йоркдаги ўйин конвенциясида унинг ҳақиқий ўлчамдаги прототипи жамоатчилик эътиборига ҳавола этилди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Дреадноугҳт номи ХХ аср бошидаги Британиянинг инқилобий ҳарбий кемаси шарафига қўйилган бўлиб, бу ном автомобилнинг улкан ва функционал дизайнига тўла мос келади. Автомобилнинг узунлиги беш метрга яқин, кенглиги эса 2,1 метрни ташкил этади. Ўлчамлари бўйича у Aston Martin ДБХ кроссоверидан бироз кичикроқ бўлса-да, ташқи кўриниши жиҳатидан ундан анча ҳайбатли ва тажовузкор кўринишга эга.
Техник имкониятлар ва дизайн элементлариAutocar нашрининг маълумотига кўра, Дреадноугҳт (виртуал тарзда) Aston Martin Ванқуиш моделидаги 824 от кучига эга бўлган, икки турбинали V12 двигатели билан жиҳозланган. Гарчи расмий динамик кўрсаткичлар очиқланмаган бўлса-да, улкан ЖКБ шиналари, Дакар пойгалари услубидаги қўш амортизаторли осма тизими ва баланд клиренс ушбу машинага ҳар қандай релефда суперкар тезлигида ҳаракатланиш имконини беради.
Автомобил дизайнида бренднинг бошқа машҳур моделларига ишоралар мавжуд. Масалан, тўртта чиқиш қувурига эга газ чиқариш тизими Валҳалла моделини, орқа қисми Валоур моделини, тормоз чироқлари эса Валкйрие суперкарини эслатади. Машина корпуси 1994-йилдан бери бренднинг ўзига хос белгиси бўлиб келаётган Чилтерн Греэн рангига бўялган.
Йўлтанламаснинг ҳарбий мақсадларига мос равишда у икки кишилик салон билан жиҳозланган, бироқ ташқи томондаги махсус тутқичлар ёрдамида қўшимча аскарларни ташиши мумкин. Шунингдек, у ЛEД ёритгичлар панели ва иккита шатакка олиш илгаги билан таъминланган. Ички қисмда ҳашамат ўрнини функционаллик эгаллаган: катта экранда тезлик ва йўналишдан ташқари, ўйиндаги рақибларни йўқ қилиш статистикаси ҳам акс этади.
Ҳақиқий ҳаётда ишлаб чиқарилиш эҳтимолиҚизиқарли жиҳати шундаки, Aston Martin муҳандислари ушбу лойиҳани яратишда қонуний чекловлардан озод бўлишса-да, уни реал дунё муҳандислик тамойилларини ҳисобга олган ҳолда лойиҳалашган. Экспертларнинг фикрича, агар бой коллекционерлардан бирортаси истак билдирса, компаниянинг махсус буюртмалар билан шуғулланувчи бўлими ушбу моделнинг ҳақиқий ва ҳайдашга яроқли нусхасини яратиб бериши мумкин.
Бундай амалиёт Aston Martin учун бегона эмас. 2020-йилда компания худди шундай тартибда бир дона нусхада ишлаб чиқарилган Виктор суперкарини тақдим этган эди. Дреадноугҳт бошқарув панелида ўқ ўтмайдиган қалқонни кўтариш ёки ҳаво ҳужумини чақириш каби ўйинга хос тугмалар бўлса-да, унинг умумий конструкцияси бренднинг келажакдаги экстремал моделлари учун илҳом манбаи бўлиб хизмат қилиши мумкин.
…