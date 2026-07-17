Яқин Шарқ олов ичида: АҚШ Эронга кетма-кет олтинчи кеча зарба берди
АҚШ Қуролли кучлари Эрон ҳудудидаги бир қатор стратегик ва инфратузилма объектларига навбатдаги йирик ҳарбий зарбаларни амалга оширди. Вашингтон ушбу ҳужумларни Эроннинг ҳарбий салоҳиятини заифлаштириш мақсадида амалга оширилганини таъкидлаётган бўлса, Теҳрон бунга жавобан минтақадаги АҚШ ҳарбий объектларига қарши зарбалар берилганини маълум қилди.
Zamin.uz икки давлат ўртасида уруш оловини янада алангалатиб юборган ушбу можаро тафсилотларини тақдим этади.
Олтинчи кеча: Зарбалар географияси ва тинч аҳоли орасидаги йўқотишлар
АҚШ Марказий қўмондонлиги (CENTCOM) берган маълумотларга кўра, янги ҳаво ҳужумлари 16 июль куни бошланган ва бу АҚШнинг Эрон ҳудудига уюштирган кетма-кет олтинчи тунги ҳарбий операцияси бўлди.
Ҳарбийлар зарбалардан мақсад Эроннинг жанговар имкониятларини чеклаш эканини айтса-да, Эроннинг Press TV давлат телеканали зарбалар нафақат ҳарбий, балки фуқаролик инфратузилмасига ҳам жиддий зарар етказганини даъво қилмоқда.
Шикастланган ва нишонга олинган объектлар:
Кўприклар: Хурмузгон вилоятидаги учта муҳим кўприк вайрон қилинган.
Турар жойлар: Бандар-Аббос шаҳридаги аҳоли яшаш ҳудудлари зарбага учраган.
Энергетика: Форс кўрфазидаги Киш оролида жойлашган электр подстанцияси нишонга олинган.
Аэропортлар: Бандар-Аббос ва Эроншаҳр аэропортлари яқинига ракеталар тушган.
Ядровий объект атрофи: Эрондаги ягона фуқаролик атом электр станцияси жойлашган Бушеҳр шаҳри атрофида кучли портлашлар юз бергани хабар қилинди.
Йўқотишлар: Эрон томонининг дастлабки маълумотларига кўра, ушбу ҳужумлар оқибатида камида 3 киши ҳалок бўлган, яна 15 нафар фуқаро турли даражада тан жароҳати олган.
Теҳроннинг жавоб зарбаси: Баҳрайндаги АҚШ базаси нишонда
Ҳужумлардан сўнг Эрон Ислом инқилоби муҳофизлари корпуси (ИИМК) мамлакат армияси билан ҳамкорликда Яқин Шарқ минтақасида жойлашган АҚШ ҳарбий объектларига қарши жавоб операциясини бошлади.
Tasnim ахборот агентлигининг ҳарбий манбаларга таяниб хабар беришича:
Эроннинг ҳужумкор дронлари Баҳрайнда жойлашган Саҳир авиабазасига зарба берган.
Ҳужум натижасида базадаги АҚШ ҳарбий вертолётлари ва разведка самолётлари нишонга олинган.
Ушбу тўқнашувлар фонида қўшни давлатлар ҳам жанговар шайлик ҳолатига келтирилди. Хусусан, Кувайт армияси ўз ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимларини Эрон ракеталари ва дронларини уриб туширишга сафарбар қилганини билдирди. Баҳрайн расмийлари эса мамлакатда хавф сиреналарини ишга туширди.
Тинчлик шартномасининг барбод бўлиши: Воқеалар хронологияси
Икки давлат ўртасидаги қисқа муддатли тинчлик қандай қилиб қуролли тўқнашувга айланганини қуйидаги жадвалда кўриш мумкин:
Сана
Юз берган воқеа
17 июнь
АҚШ ва Эрон ўртасида жанговар ҳаракатларни тўхтатиш ҳамда Ҳўрмуз бўғозидаги блокадани бекор қилиш бўйича рамкавий келишув имзоланди.
25 июнь
Эронга тегишли дрон Ҳўрмуз бўғози орқали ҳаракатланаётган фуқаролик танкерига ҳужум қилди. АҚШ бунга жавобан Эронга илк зарбаларни берди.
8 июль
НАТОнинг Анқарадаги саммитида АҚШ Президенти Дональд Трамп Эрон билан тузилган англашув меморандуми ўз кучини йўқотганини эълон қилди.
13 июль
Дональд Трамп АҚШ Ҳўрмуз бўғозини тўлиқ ўз назоратига олганини маълум қилди.
16 июль
АҚШ Эронга қарши олтинчи кеча кетма-кет йирик ҳаво ҳужумларини амалга оширди.
Дональд Трампнинг позицияси ва келажакдаги таҳдидлар
АҚШ Президенти Дональд Трампнинг позицияси ўта қатъий бўлиб қолмоқда. У Теҳрон янги келишув шартларини қабул қилмагунча, ҳарбий босим давом этишини очиқ баён қилган:
«Эрон биз таклиф қилган янги тинчлик келишувига рози бўлмагунча ҳужумларимиз асло тўхтамайди. Зарурат туғилса, биз нафақат ҳарбий объектларни, балки уларнинг электр станциялари ва кўприкларини ҳам нишонга олишда давом этамиз», — деган эди Оқ уй раҳбари ўз чиқишларида.
Ҳозирда иккала томон ҳам бир-бирига жиддий зарар етказганини даъво қилмоқда, бироқ бу маълумотлар мустақил халқаро манбалар томонидан ҳали тўлиқ тасдиқлангани йўқ. Вазият соат сайин кескинлашиб бормоқда ва минтақада кенг кўламли уруш хавфи ортмоқда.
…