Қиз узатишнинг энг таъсирли онлари: ота-онаси билан хайрлашув ва укасининг кўз ёшлари (видео)
14 июль куни таниқли журналист, телебошловчи ва дубляж актрисаси Дилдора Рустамова оиласида қувончли воқеа бўлиб ўтди. Санъаткор қизи Шаҳризоданинг никоҳ тўйидан олинган самимий ва таъсирли видеоларни ижтимоий тармоқдаги саҳифасида бўлишди.
Маълум бўлишича, Шаҳризода Абдулазиз исмли йигит билан оила қурди. Тўй маросимидан тарқалган видеолар орасида айниқса келиннинг ота-онаси билан хайрлашаётган онлари кўпчиликнинг қалбига илиқ таъсир қилди. Отаси ва онасини бағрига босиб хайрлашаётган Шаҳризоданинг кўз ёшларига тўла лаҳзалари қиз фарзанд ҳаётидаги энг унутилмас дамлардан бири сифатида эътироф этилмоқда.
Видеолардаги яна бир таъсирли ҳолат эса Шаҳризоданинг укаси билан боғлиқ бўлди. Опасини келинлик оқ либосида кўрган укаси ҳис-туйғуларини жиловлай олмай, кўз ёшларини тия олмади. Ушбу лаҳзалар ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларини ҳам бефарқ қолдирмади.
Тўй маросимида кўплаб санъаткорлар ва яқинлар иштирок этиб, ёш оилага эзгу тилакларини билдиришди. Ижтимоий тармоқларда эса кузатувчилар Дилдора Рустамова ва унинг оиласини самимий табриклаб, янги оила аъзоларига бахт ва тотувлик тилашмоқда.
…