Грейм Сунесс Деклан Райсни кескин танқид қилди: У энди ўсмайди

·0·Спорт
Грейм Сунесс Деклан Райсни кескин танқид қилди: У энди ўсмайди

Футбол оламининг таниқли эксперти ва Ливерпул афсонаси Грейм Сунесс Англия терма жамоаси ҳамда Арсенал ярим ҳимоячиси Деклан Рисе ҳақида кутилмаган ва ўта кескин фикрларни билдирди. Сунесснинг таъкидлашича, 27 ёшли футболчи ўзининг энг юқори чўққисига чиқиб бўлган ва унинг ўйинида бошқа ўсиш кузатилмайди. Бу танқидлар Англия терма жамоасининг йирик турнирдаги муваффақиятсизлигидан сўнг янгради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Сунесс Sportс Унсенсоред нашрига берган интервюсида Деклан Рисе ва унинг жамоадоши Эллиот Андерсонни техник жиҳатдан чекланган футболчилар деб атади. Экспертнинг фикрича, бу икки ўйинчи майдонда фақат тўпни узатиб бериш (рекйклинг) билан шуғулланади, бироқ рақибга жиддий хавф туғдирадиган креатив ҳаракатларни амалга ошира олмайди. Айниқса, Райснинг ўйин услуби замонавий футбол талабларига тўлиқ жавоб бермаслиги айтилди.

Родри билан солиштириш

Грейм Сунесс ўз фикрларини исботлаш учун Испания терма жамоаси ва Манчестер Сити юлдузи Родри мисолини келтирди. Унинг сўзларига кўра, Родри Деклан Рисе учун мутлақо тескари намуна ҳисобланади. Родри майдонни кўриш қобилияти, паслар танлови ва ҳужумни қўллаб-қувватлаши билан дунёдаги энг яхши таянч ярим ҳимоячиси эканини исботлаб келмоқда.

"Испания ҳисобда олдинга чиқиб олганида ҳам, Родри олдинга интилишда давом этади. У тўпни шунчаки ёнига ёки орқасига узатмайди, балки жамоасининг ҳужумкорлигини таъминлайди. Деклан Рисе ва Андерсон эса бу борада анча орқада", — дея қўшимча қилди Сунесс. Унинг фикрича, Райснинг ўйинида кутилмаган қарорлар ва креативлик етишмайди.

Ярим ҳимоя эмас, ҳимоя чизиғи

Қизиқарли томони шундаки, Сунесс Деклан Рисе учун энг мақбул позиция ярим ҳимоя эмас, балки марказий ҳимоя чизиғи эканини таъкидлади. Эксперт футболчининг жисмоний ҳолати, интизоми ва ўйинга бўлган муносабатини юқори баҳолаган бўлса-да, унинг "дунё даражасидаги ярим ҳимоячи" эканига шубҳа билдирди.

"Унинг ўйинга бўлган муносабати, атлетизми ва биринчи дақиқадан охиригача кўрсатадиган фидойилигини ёмонлаб бўлмайди. Аммо у ижодкор футболчи эмас. Менимча, у яхши марказий ҳимоячи бўлиши мумкин эди, чунки ярим ҳимояда унга креативлик етишмаяпти", — дейди мутахассис.

Маълумот учун, Деклан Рисе Арсенал таркибида ўтган мавсумда ва терма жамоа сафида асосий ўйинчилардан бири бўлиб келмоқда. Бироқ Сунесс каби тажрибали мутахассисларнинг бундай чиқишлари футбол жамоатчилиги ўртасида катта баҳс-мунозараларга сабаб бўлиши табиий. Ҳозирча футболчининг ўзи ёки Арсенал мураббийлар штаби ушбу танқидларга муносабат билдиргани йўқ.

АрсеналДеклан РисеАнглияФутболГрейм Сунесс
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал таркибида катта ўзгаришлар: Бруно Гуимараес трансфери Одегаард келажагига таъсир қиладими?Арсенал таркибида катта ўзгаришлар: Бруно Гуимараес трансфери Одегаард келажагига таъсир қиладими?Бугун, 16:58Жозе Моуринью Реал Мадрид ҳужумчисини жамоада олиб қолишга қарор қилдиЖозе Моуринью Реал Мадрид ҳужумчисини жамоада олиб қолишга қарор қилдиБугун, 16:31Шерки мағлубиятдан сўнг Франция мухлисларига ваъда бердиШерки мағлубиятдан сўнг Франция мухлисларига ваъда бердиБугун, 16:31ЖЧ тарихида илк бор: чемпионларга ноёб узуклар бериладиЖЧ тарихида илк бор: чемпионларга ноёб узуклар бериладиБугун, 16:24Ламине Ямал ва Лионель Месси: Жаҳон чемпионати финали ва Олтин тўп учун курашЛамине Ямал ва Лионель Месси: Жаҳон чемпионати финали ва Олтин тўп учун курашБугун, 16:18Интер таркибни кучайтириш учун Тоттенхем ҳимоячисини нишонга олдиИнтер таркибни кучайтириш учун Тоттенхем ҳимоячисини нишонга олдиБугун, 16:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди