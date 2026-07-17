Грейм Сунесс Деклан Райсни кескин танқид қилди: У энди ўсмайди
Футбол оламининг таниқли эксперти ва Ливерпул афсонаси Грейм Сунесс Англия терма жамоаси ҳамда Арсенал ярим ҳимоячиси Деклан Рисе ҳақида кутилмаган ва ўта кескин фикрларни билдирди. Сунесснинг таъкидлашича, 27 ёшли футболчи ўзининг энг юқори чўққисига чиқиб бўлган ва унинг ўйинида бошқа ўсиш кузатилмайди. Бу танқидлар Англия терма жамоасининг йирик турнирдаги муваффақиятсизлигидан сўнг янгради. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Сунесс Sportс Унсенсоред нашрига берган интервюсида Деклан Рисе ва унинг жамоадоши Эллиот Андерсонни техник жиҳатдан чекланган футболчилар деб атади. Экспертнинг фикрича, бу икки ўйинчи майдонда фақат тўпни узатиб бериш (рекйклинг) билан шуғулланади, бироқ рақибга жиддий хавф туғдирадиган креатив ҳаракатларни амалга ошира олмайди. Айниқса, Райснинг ўйин услуби замонавий футбол талабларига тўлиқ жавоб бермаслиги айтилди.
Родри билан солиштиришГрейм Сунесс ўз фикрларини исботлаш учун Испания терма жамоаси ва Манчестер Сити юлдузи Родри мисолини келтирди. Унинг сўзларига кўра, Родри Деклан Рисе учун мутлақо тескари намуна ҳисобланади. Родри майдонни кўриш қобилияти, паслар танлови ва ҳужумни қўллаб-қувватлаши билан дунёдаги энг яхши таянч ярим ҳимоячиси эканини исботлаб келмоқда.
"Испания ҳисобда олдинга чиқиб олганида ҳам, Родри олдинга интилишда давом этади. У тўпни шунчаки ёнига ёки орқасига узатмайди, балки жамоасининг ҳужумкорлигини таъминлайди. Деклан Рисе ва Андерсон эса бу борада анча орқада", — дея қўшимча қилди Сунесс. Унинг фикрича, Райснинг ўйинида кутилмаган қарорлар ва креативлик етишмайди.
Ярим ҳимоя эмас, ҳимоя чизиғиҚизиқарли томони шундаки, Сунесс Деклан Рисе учун энг мақбул позиция ярим ҳимоя эмас, балки марказий ҳимоя чизиғи эканини таъкидлади. Эксперт футболчининг жисмоний ҳолати, интизоми ва ўйинга бўлган муносабатини юқори баҳолаган бўлса-да, унинг "дунё даражасидаги ярим ҳимоячи" эканига шубҳа билдирди.
"Унинг ўйинга бўлган муносабати, атлетизми ва биринчи дақиқадан охиригача кўрсатадиган фидойилигини ёмонлаб бўлмайди. Аммо у ижодкор футболчи эмас. Менимча, у яхши марказий ҳимоячи бўлиши мумкин эди, чунки ярим ҳимояда унга креативлик етишмаяпти", — дейди мутахассис.
Маълумот учун, Деклан Рисе Арсенал таркибида ўтган мавсумда ва терма жамоа сафида асосий ўйинчилардан бири бўлиб келмоқда. Бироқ Сунесс каби тажрибали мутахассисларнинг бундай чиқишлари футбол жамоатчилиги ўртасида катта баҳс-мунозараларга сабаб бўлиши табиий. Ҳозирча футболчининг ўзи ёки Арсенал мураббийлар штаби ушбу танқидларга муносабат билдиргани йўқ.
…