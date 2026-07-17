Жуд Беллингем ЖЧ ярим финалидаги мағлубиятдан сўнг ҳайдовчининг шеърини улашди
Англия терма жамоасининг етакчи ярим ҳимоячиси Жуд Беллингем Жаҳон чемпионати ярим финалида Аргентинадан қабул қилинган оғир мағлубиятдан сўнг ўз ҳис-туйғуларини ифода этишда қийналаётганини тан олди. Реал Мадрид юлдузи ижтимоий тармоқлар орқали мухлисларга мурожаат қилиб, жамоа автобуси ҳайдовчиси томонидан ёзилган таъсирли шеърни эълон қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Атланта шаҳри мезбонлик қилган ярим финал баҳсида Томас Тухел шогирдлари 1:2 ҳисобида имкониятни бой беришди. Учрашувнинг 55-дақиқасида Энтони Гордон томонидан киритилган гол инглизларни ҳисобда олдинга олиб чиққан эди. Бироқ ўйин якунланиши арафасида Энзо Фернандез ва Лаутаро Мартинез томонидан киритилган голлар Англиянинг финал орзуларини чиппакка чиқарди.
Мусобақа давомида 6 та гол уришга муваффақ бўлган Жуд Беллингем мағлубиятдан кейинги ҳолатини тасвирлаш учун муносиб сўз топа олмаганини айтди. Унинг сўзларига кўра, жамоа ҳайдовчиси Майкл Чендлер томонидан ёзилган шеър айни дамдаги ҳолатни ва турнир давомидаги ҳиссиётларни мукаммал тарзда очиб берган.
Бирлик ва руҳий матонат рамзиБеллингэм ўзининг Instagram саҳифасида шундай деб ёзди: "Кеча ва ўтган ҳафталар ҳақида гапириш учун тўғри сўзларни топишга жуда қийналдим, лекин Канзасдаги ҳайдовчимиз ёзган ушбу сатрлар барчасини ўрнига қўйди". Футболчи ўз постида мухлисларга чексиз миннатдорчилик билдирди.
Чендлер қаламига мансуб шеърда шернинг мағрурлиги, қўрқувни матонат билан енгиш ва жамоавий бирликнинг аҳамияти ҳақида сўз боради. Бу сатрлар инглиз футболчилари ва мухлислари учун оғир дамларда маънавий далда бўлиши кутилмоқда. Беллингэм мухлисларни турнир давомидаги бирликни сақлаб қолишга ва жамоани қўллаб-қувватлашда давом этишга чақирди.
"Ватанимиздаги ақлбовар қилмас қўллаб-қувватлаш ва Америка бўйлаб биз билан бирга юрган мухлисларимизга раҳмат айтаман. Мамлакатимизда кўрганимиз — бу бирдамлик ва меҳр ушбу кампания билан тугаб қолмасин. Бирга бўлсак, катта ишларни амалга ошира оламиз ва бунга албатта эришамиз", — дея қўшимча қилди футболчи.
Ушбу воқеа Англия терма жамоаси атрофидаги муҳит нақадар самимий эканлигини кўрсатмоқда. Ҳатто техник ходимлар ҳам жамоа руҳиятини кўтаришда фаол иштирок этаётгани эътиборга молик. Мағлубиятга қарамай, Беллингэм ва унинг жамоадошлари келажакка умид билан қарашмоқда.
…