Жуд Беллингем ЖЧ ярим финалидаги мағлубиятдан сўнг ҳайдовчининг шеърини улашди

·32·Спорт
Жуд Беллингем ЖЧ ярим финалидаги мағлубиятдан сўнг ҳайдовчининг шеърини улашди

Англия терма жамоасининг етакчи ярим ҳимоячиси Жуд Беллингем Жаҳон чемпионати ярим финалида Аргентинадан қабул қилинган оғир мағлубиятдан сўнг ўз ҳис-туйғуларини ифода этишда қийналаётганини тан олди. Реал Мадрид юлдузи ижтимоий тармоқлар орқали мухлисларга мурожаат қилиб, жамоа автобуси ҳайдовчиси томонидан ёзилган таъсирли шеърни эълон қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Атланта шаҳри мезбонлик қилган ярим финал баҳсида Томас Тухел шогирдлари 1:2 ҳисобида имкониятни бой беришди. Учрашувнинг 55-дақиқасида Энтони Гордон томонидан киритилган гол инглизларни ҳисобда олдинга олиб чиққан эди. Бироқ ўйин якунланиши арафасида Энзо Фернандез ва Лаутаро Мартинез томонидан киритилган голлар Англиянинг финал орзуларини чиппакка чиқарди.

Мусобақа давомида 6 та гол уришга муваффақ бўлган Жуд Беллингем мағлубиятдан кейинги ҳолатини тасвирлаш учун муносиб сўз топа олмаганини айтди. Унинг сўзларига кўра, жамоа ҳайдовчиси Майкл Чендлер томонидан ёзилган шеър айни дамдаги ҳолатни ва турнир давомидаги ҳиссиётларни мукаммал тарзда очиб берган.

Бирлик ва руҳий матонат рамзи

Беллингэм ўзининг Instagram саҳифасида шундай деб ёзди: "Кеча ва ўтган ҳафталар ҳақида гапириш учун тўғри сўзларни топишга жуда қийналдим, лекин Канзасдаги ҳайдовчимиз ёзган ушбу сатрлар барчасини ўрнига қўйди". Футболчи ўз постида мухлисларга чексиз миннатдорчилик билдирди.

Чендлер қаламига мансуб шеърда шернинг мағрурлиги, қўрқувни матонат билан енгиш ва жамоавий бирликнинг аҳамияти ҳақида сўз боради. Бу сатрлар инглиз футболчилари ва мухлислари учун оғир дамларда маънавий далда бўлиши кутилмоқда. Беллингэм мухлисларни турнир давомидаги бирликни сақлаб қолишга ва жамоани қўллаб-қувватлашда давом этишга чақирди.

"Ватанимиздаги ақлбовар қилмас қўллаб-қувватлаш ва Америка бўйлаб биз билан бирга юрган мухлисларимизга раҳмат айтаман. Мамлакатимизда кўрганимиз — бу бирдамлик ва меҳр ушбу кампания билан тугаб қолмасин. Бирга бўлсак, катта ишларни амалга ошира оламиз ва бунга албатта эришамиз", — дея қўшимча қилди футболчи.

Ушбу воқеа Англия терма жамоаси атрофидаги муҳит нақадар самимий эканлигини кўрсатмоқда. Ҳатто техник ходимлар ҳам жамоа руҳиятини кўтаришда фаол иштирок этаётгани эътиборга молик. Мағлубиятга қарамай, Беллингэм ва унинг жамоадошлари келажакка умид билан қарашмоқда.

Жуде БеллингэмАнглияАргентинаЖаҳон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лапорта финал олдидан Месси ва Ямал ҳақида гапирдиЛапорта финал олдидан Месси ва Ямал ҳақида гапирдиБугун, 17:52Хосеп Гвардиола футболдан нега узоқлашганини очиқ айтди...Хосеп Гвардиола футболдан нега узоқлашганини очиқ айтди...Бугун, 17:50«ПСЖ» Брэдли Баркола учун кутилмаган нарх белгилади...«ПСЖ» Брэдли Баркола учун кутилмаган нарх белгилади...Бугун, 17:47Возиня финал олдидан Месси ва Ямал ҳақида кутилмаган гап айтдиВозиня финал олдидан Месси ва Ямал ҳақида кутилмаган гап айтдиБугун, 17:44Испания ва Аргентина финали учун энг арзон чипта 8 минг доллардан ошдиИспания ва Аргентина финали учун энг арзон чипта 8 минг доллардан ошдиБугун, 17:21Грейм Сунесс Деклан Райсни кескин танқид қилди: У энди ўсмайдиГрейм Сунесс Деклан Райсни кескин танқид қилди: У энди ўсмайдиБугун, 17:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди