Geely дунёдаги илк 16-в-1 электр узатмасини тақдим этди: Рекорд даражадаги самарадорлик

·0·Техно
Geely дунёдаги илк 16-в-1 электр узатмасини тақдим этди: Рекорд даражадаги самарадорлик

Хитойнинг Geely автогиганти электромобиллар саноатида инқилобий қадам ташлаб, дунёдаги биринчи 16-в-1 форматидаги Тундер интеллектуал электр узатма тизимини намойиш этди. ИнфиМотион шўъба корхонаси томонидан ишлаб чиқилган ушбу технология ўзининг рекорд даражадаги 93,8 фоизлик фойдали иш коэффициенти (ФИК) билан соҳа мутахассисларини ҳайратда қолдирмоқда. Бу кўрсаткич ҳозирги кунда бозорда мавжуд бўлган барча аналоглардан сезиларли даражада юқоридир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Тундер тизими ўз ичига 12 та аппарат функциясини ва 4 та дастурий имкониятни бирлаштирган. ixbt.com маълумотига кўра, тизим таркибига двигател, редуктор, ДКДК конвертори, борт компьютери, қувват тақсимлаш блоки ва турли бошқарув модуллари (ВКУ, TMS, ҲБМС) киради. Бундай юқори даражадаги интеграция натижасида 180 дан ортиқ ортиқча бутловчи қисмлардан воз кечилди, бу эса қурилманинг умумий оғирлигини 75 килограммгача камайтириш имконини берди.

Технологик устунлик ва ихчамлик

Янги тизим нафақат енгил, балки жуда ихчам қилиб ишланган. Корпус магний қотишмасидан тайёрланган бўлиб, унинг вертикал баландлиги 325 миллиметрдан ошмайди. Бу эса электромобилларнинг юкхонасида қўшимча 28 литр бўш жой яратишга хизмат қилади. Шунингдек, юқори кучланишли симлар миқдори 30 фоизга, паст кучланишли симлар эса 15 фоизга қисқартирилган, бу эса ишлаб чиқариш таннархи ва хавфсизликка ижобий таъсир кўрсатади.

Тундер тизими 800 вольтли юқори кучланишли платформага асосланган ва Оне-Чип технологиясидан фойдаланади. Ушбу ечим бошқарув сигналларининг узатилишидаги кечикиш вақтини ўртача 40 миллисекунддан атиги 2 миллисекундга туширишга ёрдам берган. Натижада электромобилнинг ҳайдовчи буйруқларига жавоб бериш тезлиги ва ҳаракатланиш аниқлиги кескин ошган.

Энергия тежамкорлиги ва сунъий интеллект

Синовлар давомида ушбу тизим билан жиҳозланган автомобил ҳар 100 километрга атиги 8,2 кВ·соат энергия сарфлаб, мутлақ рекорд ўрнатди. Кундалик ҳаётга яқин бўлган КLTC сикли бўйича эса бу кўрсаткич 10,7 кВ·соатни ташкил этади. Тизимнинг асосий афзалликлари қуйидагилардан иборат:

  • Сунъий интеллект алгоритмлари ёрдамида энергия сарфини оптималлаштириш;
  • Паст ҳароратларда (-18 °К гача) иссиқлик энергиясини тўплаш қобилияти;
  • Салонни иситиш учун сарфланадиган энергияни 40 фоиздан кўпроққа тежаш;
  • Юқори тезликларда двигател самарадорлигини сақлаб қолиш.
Ўзбекистон каби иқлими кескин ўзгарувчан ҳудудлар учун ушбу тизимнинг қишки шароитда энергия тежаш хусусияти жуда муҳим аҳамиятга эга. Маълумки, совуқ ҳаво электромобилларнинг юриш масофасини сезиларли даражада камайтиради, Geely ечими эса бу муаммони бартараф этишга қаратилган.

Янги Тундер 16-в-1 тизими биринчи бўлиб Geely Galaxy ТТ моделида дебют қилиши кутилмоқда. Мазкур технология оммавий ишлаб чиқаришга жорий этилиши билан электромобиллар янада енгил, тежамкор ва динамик хусусиятларга эга бўлади, бу эса бренднинг жаҳон бозоридаги рақобатбардошлигини янада оширади.

GeelyЭлектромобилТехнологияИнфиМотионТундер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект бозорида янги давр: Генерал Компуте 400 миллион доллар инвестиция олдиСунъий интеллект бозорида янги давр: Генерал Компуте 400 миллион доллар инвестиция олдиБугун, 17:24Акробатик ҳаракатлари билан ҳайратга солган робот тақдим этилди (видео)Акробатик ҳаракатлари билан ҳайратга солган робот тақдим этилди (видео)Бугун, 16:52Huawei буклама смартфонлар бозорида рекорд ўрнатди: Пура Х серияси кутилганидан ўзиб кетдиHuawei буклама смартфонлар бозорида рекорд ўрнатди: Пура Х серияси кутилганидан ўзиб кетдиБугун, 16:50Ёлғиз инсонлар учун мўлжалланган гуманоид роботлар сотувга тайёрланмоқдаЁлғиз инсонлар учун мўлжалланган гуманоид роботлар сотувга тайёрланмоқдаБугун, 16:27Нокиа 300 4G Повер Банк: 44 кунлик қувват ва смартфонларни зарядлаш имкониятиНокиа 300 4G Повер Банк: 44 кунлик қувват ва смартфонларни зарядлаш имкониятиБугун, 15:56Жанубий Корея ва АҚШ олимлари инсон танаси бўйлаб «ўсувчи» робот-кийимни яратишдиЖанубий Корея ва АҚШ олимлари инсон танаси бўйлаб «ўсувчи» робот-кийимни яратишдиБугун, 15:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди