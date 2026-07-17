Geely дунёдаги илк 16-в-1 электр узатмасини тақдим этди: Рекорд даражадаги самарадорлик
Хитойнинг Geely автогиганти электромобиллар саноатида инқилобий қадам ташлаб, дунёдаги биринчи 16-в-1 форматидаги Тундер интеллектуал электр узатма тизимини намойиш этди. ИнфиМотион шўъба корхонаси томонидан ишлаб чиқилган ушбу технология ўзининг рекорд даражадаги 93,8 фоизлик фойдали иш коэффициенти (ФИК) билан соҳа мутахассисларини ҳайратда қолдирмоқда. Бу кўрсаткич ҳозирги кунда бозорда мавжуд бўлган барча аналоглардан сезиларли даражада юқоридир. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Тундер тизими ўз ичига 12 та аппарат функциясини ва 4 та дастурий имкониятни бирлаштирган. ixbt.com маълумотига кўра, тизим таркибига двигател, редуктор, ДКДК конвертори, борт компьютери, қувват тақсимлаш блоки ва турли бошқарув модуллари (ВКУ, TMS, ҲБМС) киради. Бундай юқори даражадаги интеграция натижасида 180 дан ортиқ ортиқча бутловчи қисмлардан воз кечилди, бу эса қурилманинг умумий оғирлигини 75 килограммгача камайтириш имконини берди.
Технологик устунлик ва ихчамликЯнги тизим нафақат енгил, балки жуда ихчам қилиб ишланган. Корпус магний қотишмасидан тайёрланган бўлиб, унинг вертикал баландлиги 325 миллиметрдан ошмайди. Бу эса электромобилларнинг юкхонасида қўшимча 28 литр бўш жой яратишга хизмат қилади. Шунингдек, юқори кучланишли симлар миқдори 30 фоизга, паст кучланишли симлар эса 15 фоизга қисқартирилган, бу эса ишлаб чиқариш таннархи ва хавфсизликка ижобий таъсир кўрсатади.
Тундер тизими 800 вольтли юқори кучланишли платформага асосланган ва Оне-Чип технологиясидан фойдаланади. Ушбу ечим бошқарув сигналларининг узатилишидаги кечикиш вақтини ўртача 40 миллисекунддан атиги 2 миллисекундга туширишга ёрдам берган. Натижада электромобилнинг ҳайдовчи буйруқларига жавоб бериш тезлиги ва ҳаракатланиш аниқлиги кескин ошган.
Энергия тежамкорлиги ва сунъий интеллектСиновлар давомида ушбу тизим билан жиҳозланган автомобил ҳар 100 километрга атиги 8,2 кВ·соат энергия сарфлаб, мутлақ рекорд ўрнатди. Кундалик ҳаётга яқин бўлган КLTC сикли бўйича эса бу кўрсаткич 10,7 кВ·соатни ташкил этади. Тизимнинг асосий афзалликлари қуйидагилардан иборат:
- Сунъий интеллект алгоритмлари ёрдамида энергия сарфини оптималлаштириш;
- Паст ҳароратларда (-18 °К гача) иссиқлик энергиясини тўплаш қобилияти;
- Салонни иситиш учун сарфланадиган энергияни 40 фоиздан кўпроққа тежаш;
- Юқори тезликларда двигател самарадорлигини сақлаб қолиш.
Янги Тундер 16-в-1 тизими биринчи бўлиб Geely Galaxy ТТ моделида дебют қилиши кутилмоқда. Мазкур технология оммавий ишлаб чиқаришга жорий этилиши билан электромобиллар янада енгил, тежамкор ва динамик хусусиятларга эга бўлади, бу эса бренднинг жаҳон бозоридаги рақобатбардошлигини янада оширади.
…