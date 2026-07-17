Тошкентда Onix билан тўқнашиб кетган ЙПХ ҳодимининг шахси маълум бўлди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Пойтахтда 3 нафар ЙПХ инспектори ва Onix автомобили иштирокида йўл-транспорт ҳодисаси содир бўлди. Воқеа Дўрмон йўли ҳамда Ғазалкент кўчалари кесишмасида қайд этилган.
Маълумотга кўра, инспекторлар патрул мотоциклларида ҳаракатланиб кетаётган бўлган. Шу вақтда улар Onix автомобили билан тўқнашган.
Тўқнашув оқибатида ЙПХ ходимларидан бири воқеа жойида вафот этган. Қолган иштирокчилар ҳолати ҳақида қўшимча маълумот берилмаган.
Айни пайтда ҳодисанинг барча ҳолатлари ўрганилмоқда. Текширув натижасида ЙТҲ сабаблари ва иштирокчилар ҳаракатига ҳуқуқий баҳо берилади.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…