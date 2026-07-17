Испания ва Аргентина финали учун энг арзон чипта 8 минг доллардан ошди
Жаҳон чемпионати финали учун чипта нархлари юқори даражага кўтарилди. Испания ва Аргентина ўртасида ўтиши кутилаётган ҳал қилувчи баҳсга энг арзон чипта 8,1 минг доллардан сотилаётгани айтилмоқда.
Маълумотларга кўра, VIP жойлар нархи 180 минг доллардан 257 минг долларгача баҳоланмоқда. Энг юқори нархлар эса 260 минг долларгача етган.
Ўртача қулайликдаги ўриндиқлар учун нархлар 32 минг доллардан 90 минг долларгача кўтарилган. Бу финал ўйинига талаб жуда юқори эканини кўрсатади.
Стадионда кўриниши чекланган жойлар, жумладан, табло ортидаги ўриндиқлар ҳам арзон эмас. Бундай чипталар 8,1 минг доллар атрофида сотилмоқда.
Финалда Испания ва Аргентина ўзаро майдонга тушиши кутилмоқда. Ҳар икки жамоа ҳал қилувчи ўйин олдидан мухлислар эътиборида турибди.
…