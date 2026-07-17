Испания ва Аргентина финали учун энг арзон чипта 8 минг доллардан ошди

·0·Спорт
Испания ва Аргентина финали учун энг арзон чипта 8 минг доллардан ошди

Жаҳон чемпионати финали учун чипта нархлари юқори даражага кўтарилди. Испания ва Аргентина ўртасида ўтиши кутилаётган ҳал қилувчи баҳсга энг арзон чипта 8,1 минг доллардан сотилаётгани айтилмоқда.

Маълумотларга кўра, VIP жойлар нархи 180 минг доллардан 257 минг долларгача баҳоланмоқда. Энг юқори нархлар эса 260 минг долларгача етган.

Ўртача қулайликдаги ўриндиқлар учун нархлар 32 минг доллардан 90 минг долларгача кўтарилган. Бу финал ўйинига талаб жуда юқори эканини кўрсатади.

Стадионда кўриниши чекланган жойлар, жумладан, табло ортидаги ўриндиқлар ҳам арзон эмас. Бундай чипталар 8,1 минг доллар атрофида сотилмоқда.

Финалда Испания ва Аргентина ўзаро майдонга тушиши кутилмоқда. Ҳар икки жамоа ҳал қилувчи ўйин олдидан мухлислар эътиборида турибди.

Жаҳон чемпионатиИспанияАргентинаФиналЧиптаVIP
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Грейм Сунесс Деклан Райсни кескин танқид қилди: У энди ўсмайдиГрейм Сунесс Деклан Райсни кескин танқид қилди: У энди ўсмайдиБугун, 17:11Арсенал таркибида катта ўзгаришлар: Бруно Гуимараес трансфери Одегаард келажагига таъсир қиладими?Арсенал таркибида катта ўзгаришлар: Бруно Гуимараес трансфери Одегаард келажагига таъсир қиладими?Бугун, 16:58Жозе Моуринью Реал Мадрид ҳужумчисини жамоада олиб қолишга қарор қилдиЖозе Моуринью Реал Мадрид ҳужумчисини жамоада олиб қолишга қарор қилдиБугун, 16:31Шерки мағлубиятдан сўнг Франция мухлисларига ваъда бердиШерки мағлубиятдан сўнг Франция мухлисларига ваъда бердиБугун, 16:31ЖЧ тарихида илк бор: чемпионларга ноёб узуклар бериладиЖЧ тарихида илк бор: чемпионларга ноёб узуклар бериладиБугун, 16:24Ламине Ямал ва Лионель Месси: Жаҳон чемпионати финали ва Олтин тўп учун курашЛамине Ямал ва Лионель Месси: Жаҳон чемпионати финали ва Олтин тўп учун курашБугун, 16:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди