«ПСЖ» Брэдли Баркола учун кутилмаган нарх белгилади...
«Пари Сен-Жермен» Брэдли Барколани сотишни режалаштирмаяпти, аммо жуда катта таклиф клуб раҳбариятининг фикрини ўзгартириши мумкин. Франциялик футболчи учун Англиянинг икки топ-клуби курашга қўшилган.
L'Equipe маълумотига кўра, парижликлар 23 ёшли ҳужумчи билан фақат муайян шарт асосида хайрлашишга тайёр.
«ПСЖ» 150 млн евро талаб қилмоқда
Манбага кўра, «ПСЖ» Барколани жорий ёзги трансфер ойнасида сотишга ошиқмаяпти.
Бироқ клубга 150 млн евро миқдорида таклиф келиб тушса, вазият ўзгариши мумкин. Бу сумма футболчининг Transfermarkt порталидаги баҳосидан икки баробардан ҳам кўпроқ.
Портал Барколанинг ҳозирги трансфер қийматини 70 млн еврога баҳоламоқда.
Англиянинг икки гранди қизиқиш билдирган
Барколага Премьер-лиганинг «Ливерпул» ва «Арсенал» клублари қизиқиш билдирмоқда.
Ҳар икки жамоа ҳам ҳужум чизиғини кучайтириш имкониятларини кўриб чиқмоқда. Бироқ «ПСЖ»нинг юқори молиявий талаби музокараларни мураккаблаштириши мумкин.
Шу сабабли футболчининг келажаги борасидаги масала ёзги трансфер ойнасининг сўнгги кунларигача очиқ қолиши эҳтимол қилинмоқда.
Баркола ўтган мавсумда қандай натижа кўрсатди?
Франциялик футболчи ўтган мавсум «ПСЖ» сафида барча мусобақаларда 49 та учрашувда майдонга тушди.
Унинг ҳисобига:
13 та гол;
7 та голли узатма ёзилди.
Баркола тезлиги, дриблинги ва ҳужумнинг бир нечта позициясида ўйнай олиши билан ажралиб туради.
Шартнома «ПСЖ»га устунлик бермоқда
Футболчининг Париж клуби билан амалдаги шартномаси 2028 йил ёзигача мўлжалланган.
Узоқ муддатли келишув «ПСЖ»ни Барколани арзон нархда сотиш мажбуриятидан халос қилади. Шунинг учун парижликлар музокараларда ўз шартларини қатъий белгилаш имкониятига эга.
Энди асосий савол — «Ливерпул» ёки «Арсенал» 150 млн евролик талабга яқинлашишга тайёрми?
…