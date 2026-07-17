«ПСЖ» Брэдли Баркола учун кутилмаган нарх белгилади...

·26·Спорт
«ПСЖ» Брэдли Баркола учун кутилмаган нарх белгилади...

«Пари Сен-Жермен» Брэдли Барколани сотишни режалаштирмаяпти, аммо жуда катта таклиф клуб раҳбариятининг фикрини ўзгартириши мумкин. Франциялик футболчи учун Англиянинг икки топ-клуби курашга қўшилган.

L'Equipe маълумотига кўра, парижликлар 23 ёшли ҳужумчи билан фақат муайян шарт асосида хайрлашишга тайёр.

«ПСЖ» 150 млн евро талаб қилмоқда

Манбага кўра, «ПСЖ» Барколани жорий ёзги трансфер ойнасида сотишга ошиқмаяпти.

Бироқ клубга 150 млн евро миқдорида таклиф келиб тушса, вазият ўзгариши мумкин. Бу сумма футболчининг Transfermarkt порталидаги баҳосидан икки баробардан ҳам кўпроқ.

Портал Барколанинг ҳозирги трансфер қийматини 70 млн еврога баҳоламоқда.

Англиянинг икки гранди қизиқиш билдирган

Барколага Премьер-лиганинг «Ливерпул» ва «Арсенал» клублари қизиқиш билдирмоқда.

Ҳар икки жамоа ҳам ҳужум чизиғини кучайтириш имкониятларини кўриб чиқмоқда. Бироқ «ПСЖ»нинг юқори молиявий талаби музокараларни мураккаблаштириши мумкин.

Шу сабабли футболчининг келажаги борасидаги масала ёзги трансфер ойнасининг сўнгги кунларигача очиқ қолиши эҳтимол қилинмоқда.

Баркола ўтган мавсумда қандай натижа кўрсатди?

Франциялик футболчи ўтган мавсум «ПСЖ» сафида барча мусобақаларда 49 та учрашувда майдонга тушди.

Унинг ҳисобига:

  • 13 та гол;

  • 7 та голли узатма ёзилди.

Баркола тезлиги, дриблинги ва ҳужумнинг бир нечта позициясида ўйнай олиши билан ажралиб туради.

Шартнома «ПСЖ»га устунлик бермоқда

Футболчининг Париж клуби билан амалдаги шартномаси 2028 йил ёзигача мўлжалланган.

Узоқ муддатли келишув «ПСЖ»ни Барколани арзон нархда сотиш мажбуриятидан халос қилади. Шунинг учун парижликлар музокараларда ўз шартларини қатъий белгилаш имкониятига эга.

Энди асосий савол — «Ливерпул» ёки «Арсенал» 150 млн евролик талабга яқинлашишга тайёрми?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лапорта финал олдидан Месси ва Ямал ҳақида гапирдиЛапорта финал олдидан Месси ва Ямал ҳақида гапирдиБугун, 17:52Хосеп Гвардиола футболдан нега узоқлашганини очиқ айтди...Хосеп Гвардиола футболдан нега узоқлашганини очиқ айтди...Бугун, 17:50Возиня финал олдидан Месси ва Ямал ҳақида кутилмаган гап айтдиВозиня финал олдидан Месси ва Ямал ҳақида кутилмаган гап айтдиБугун, 17:44Жуд Беллингем ЖЧ ярим финалидаги мағлубиятдан сўнг ҳайдовчининг шеърини улашдиЖуд Беллингем ЖЧ ярим финалидаги мағлубиятдан сўнг ҳайдовчининг шеърини улашдиБугун, 17:30Испания ва Аргентина финали учун энг арзон чипта 8 минг доллардан ошдиИспания ва Аргентина финали учун энг арзон чипта 8 минг доллардан ошдиБугун, 17:21Грейм Сунесс Деклан Райсни кескин танқид қилди: У энди ўсмайдиГрейм Сунесс Деклан Райсни кескин танқид қилди: У энди ўсмайдиБугун, 17:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди