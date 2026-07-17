Иссиқ ҳавода қалин чопон кийиб олган бобо тармоқ фойдаланувчиларни кулдирди (видео)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ўзбекистонда ижтимоий тармоқларда кулгили видеолардан бири кенг тарқалмоқда. Унда ҳаво ҳарорати юқори бўлишига қарамай, кўчада дўппи ва қалин чопон кийган отахон кўринади.
Фойдаланувчилар бу ҳолатга турли ҳазиллар билан муносабат билдиришмоқда. Изоҳларда “бобо иссиқни устидан куляпти” деган фикрлар ҳам ёзилган.
Лавҳа одамлар орасида қизиқиш уйғотди. Айримлар отахоннинг кийинишини одат ва қулайлик билан боғласа, бошқалар буни иссиқ кунлардаги энг кутилмаган манзаралардан бири сифатида қабул қилмоқда.
Видео ижтимоий тармоқларда муҳокама қилиняпти. Кўпчилик бундай ҳолатлар ёзнинг иссиқ кунларида ҳам одамларни кулдириб қўяётганини ёзмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…