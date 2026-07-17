Арсенал таркибида катта ўзгаришлар: Бруно Гуимараес трансфери Одегаард келажагига таъсир қиладими?
Лондоннинг Арсенал клуби ўтган мавсумдаги муваффақиятли юришидан сўнг таркибни янада кучайтириш ниятида. Жамоа бош мураббийи Микел Артета майдон марказини янгилаш ва жамоага қўшимча энергия олиб кириш учун Нюкасл Унитед юлдузи Бруно Гуимараес номзодини кўриб чиқмоқда. Ушбу трансфер нафақат молиявий, балки тактик жиҳатдан ҳам жамоанинг ҳозирги етакчилари позициясига таъсир кўрсатиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашрига берган интервюсида Арсенал собиқ футболчиси Жеремие Алиадиере бразилиялик ярим ҳимоячининг трансфери жамоа ичидаги иерархияни ўзгартириб юбориши ҳақида сўзлади. Унинг фикрича, Бруно Гуимараес каби юқори савияли ижрочининг келиши Мартин Одегаард ва Деклан Рисе каби футболчиларнинг майдондаги вазифаларини қайта кўриб чиқишга мажбур қилади. Ҳатто жамоа сардорлик боғичи борасида ҳам кутилмаган қарорлар қабул қилиниши эҳтимолдан холи эмас.
Майдон марказидаги рақобат ва тактик ўзгаришларҲозирда Арсенал ярим ҳимоясида Деклан Рисе ва Мартин Одегаард асосий фигуралар ҳисобланади. Бироқ, Бруно Гуимараеснинг трансфери амалга ошса, Микел Артета учта марказий ярим ҳимоячини қандай жойлаштириши катта савол остида қолмоқда. Алиадиеренининг таъкидлашича, бразилиялик футболчи нафақат ҳимоявий, балки ҳужумкор ҳаракатларда ҳам жуда фаол ва бу Мартин Одегаарднинг ўрнини хавф остига қўйиши мумкин.
Шу билан бирга, жамоада Мйлес Левис-Скеллй каби ёш иқтидорлар ҳам ўз ўрнини топиб бормоқда. Эберечи Эзе каби футболчиларнинг ҳам Арсенал қизиқишлари доирасида эканлиги, Лондон клуби келаси мавсумда бутунлай янгича қиёфадаги ярим ҳимоя чизиғи билан майдонга тушишини англатади. Бу эса рақобатни кескинлаштириб, баъзи етакчи футболчиларнинг сотилишига ёки захира ўриндиғига михланиб қолишига олиб келиши мумкин.
Трансфер нархи масаласига келсак, Нюкасл Унитед ўз етакчисини арзон гаровга қўйиб юбормоқчи эмас. Тахминларга кўра, Бруно Гуимараес учун 80 миллион фунт стерлингдан 100 миллион фунтгача бўлган маблағ талаб қилиниши мумкин. Бу Арсенал учун рекорд даражадаги инвестиция бўлади ва жамоа раҳбарияти бундай катта маблағни сарфлашдан олдин барча хавфларни таҳлил қилиши лозим.
Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам Арсеналнинг ушбу трансфер сиёсати қизиқарли. Англия Премер-лигаси мамлакатимизда энг кўп кузатиладиган чемпионатлардан бири бўлгани сабабли, "тўпчилар"нинг ҳар бир хариди ва таркибдаги ўзгаришлар маҳаллий мухлислар диққат марказида турибди. Бруно Гуимараеснинг келиши жамоани янги босқичга олиб чиқадими ёки ички мувозанатни бузадими, буни вақт кўрсатади.
…