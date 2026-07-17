Арсенал таркибида катта ўзгаришлар: Бруно Гуимараес трансфери Одегаард келажагига таъсир қиладими?

·26·Спорт
Арсенал таркибида катта ўзгаришлар: Бруно Гуимараес трансфери Одегаард келажагига таъсир қиладими?

Лондоннинг Арсенал клуби ўтган мавсумдаги муваффақиятли юришидан сўнг таркибни янада кучайтириш ниятида. Жамоа бош мураббийи Микел Артета майдон марказини янгилаш ва жамоага қўшимча энергия олиб кириш учун Нюкасл Унитед юлдузи Бруно Гуимараес номзодини кўриб чиқмоқда. Ушбу трансфер нафақат молиявий, балки тактик жиҳатдан ҳам жамоанинг ҳозирги етакчилари позициясига таъсир кўрсатиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашрига берган интервюсида Арсенал собиқ футболчиси Жеремие Алиадиере бразилиялик ярим ҳимоячининг трансфери жамоа ичидаги иерархияни ўзгартириб юбориши ҳақида сўзлади. Унинг фикрича, Бруно Гуимараес каби юқори савияли ижрочининг келиши Мартин Одегаард ва Деклан Рисе каби футболчиларнинг майдондаги вазифаларини қайта кўриб чиқишга мажбур қилади. Ҳатто жамоа сардорлик боғичи борасида ҳам кутилмаган қарорлар қабул қилиниши эҳтимолдан холи эмас.

Майдон марказидаги рақобат ва тактик ўзгаришлар

Ҳозирда Арсенал ярим ҳимоясида Деклан Рисе ва Мартин Одегаард асосий фигуралар ҳисобланади. Бироқ, Бруно Гуимараеснинг трансфери амалга ошса, Микел Артета учта марказий ярим ҳимоячини қандай жойлаштириши катта савол остида қолмоқда. Алиадиеренининг таъкидлашича, бразилиялик футболчи нафақат ҳимоявий, балки ҳужумкор ҳаракатларда ҳам жуда фаол ва бу Мартин Одегаарднинг ўрнини хавф остига қўйиши мумкин.

Шу билан бирга, жамоада Мйлес Левис-Скеллй каби ёш иқтидорлар ҳам ўз ўрнини топиб бормоқда. Эберечи Эзе каби футболчиларнинг ҳам Арсенал қизиқишлари доирасида эканлиги, Лондон клуби келаси мавсумда бутунлай янгича қиёфадаги ярим ҳимоя чизиғи билан майдонга тушишини англатади. Бу эса рақобатни кескинлаштириб, баъзи етакчи футболчиларнинг сотилишига ёки захира ўриндиғига михланиб қолишига олиб келиши мумкин.

Трансфер нархи масаласига келсак, Нюкасл Унитед ўз етакчисини арзон гаровга қўйиб юбормоқчи эмас. Тахминларга кўра, Бруно Гуимараес учун 80 миллион фунт стерлингдан 100 миллион фунтгача бўлган маблағ талаб қилиниши мумкин. Бу Арсенал учун рекорд даражадаги инвестиция бўлади ва жамоа раҳбарияти бундай катта маблағни сарфлашдан олдин барча хавфларни таҳлил қилиши лозим.

Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам Арсеналнинг ушбу трансфер сиёсати қизиқарли. Англия Премер-лигаси мамлакатимизда энг кўп кузатиладиган чемпионатлардан бири бўлгани сабабли, "тўпчилар"нинг ҳар бир хариди ва таркибдаги ўзгаришлар маҳаллий мухлислар диққат марказида турибди. Бруно Гуимараеснинг келиши жамоани янги босқичга олиб чиқадими ёки ички мувозанатни бузадими, буни вақт кўрсатади.

АрсеналБруно ГуимараесМартин ОдегаардТрансферларАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Испания ва Аргентина финали учун энг арзон чипта 8 минг доллардан ошдиИспания ва Аргентина финали учун энг арзон чипта 8 минг доллардан ошдиБугун, 17:21Грейм Сунесс Деклан Райсни кескин танқид қилди: У энди ўсмайдиГрейм Сунесс Деклан Райсни кескин танқид қилди: У энди ўсмайдиБугун, 17:11Жозе Моуринью Реал Мадрид ҳужумчисини жамоада олиб қолишга қарор қилдиЖозе Моуринью Реал Мадрид ҳужумчисини жамоада олиб қолишга қарор қилдиБугун, 16:31Шерки мағлубиятдан сўнг Франция мухлисларига ваъда бердиШерки мағлубиятдан сўнг Франция мухлисларига ваъда бердиБугун, 16:31ЖЧ тарихида илк бор: чемпионларга ноёб узуклар бериладиЖЧ тарихида илк бор: чемпионларга ноёб узуклар бериладиБугун, 16:24Ламине Ямал ва Лионель Месси: Жаҳон чемпионати финали ва Олтин тўп учун курашЛамине Ямал ва Лионель Месси: Жаҳон чемпионати финали ва Олтин тўп учун курашБугун, 16:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди