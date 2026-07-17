Возиня финал олдидан Месси ва Ямал ҳақида кутилмаган гап айтди
2026 йилги Жаҳон чемпионати финали нафақат Аргентина ва Испания ўртасидаги баҳс, балки икки авлод юлдузларининг тўқнашуви сифатида ҳам катта қизиқиш уйғотмоқда. Кабо-Верде миллий жамоаси голкипери Возиня Лионель Месси ва Ламин Ямал қарама-қаршилиги ҳақида ўз фикрини билдирди.
Унинг сўзларига кўра, ҳал қилувчи учрашувда мухлисларни оддий футбол эмас, ҳақиқий томоша кутиб турибди.
«Бизни ҳақиқий сеҳр кутмоқда»
Возиня Испания ва Аргентина ўртасидаги финалда асосий эътибор Месси ҳамда Ямалга қаратилишини таъкидлади.
«Майдонда Месси ва Ямал — дунёнинг икки энг яхши футболчиси қарама-қарши турса, ишонч билан айтиш мумкин, бизни ҳақиқий сеҳр ва ҳайратланарли жанг кутмоқда», — деди голкипер.
Унинг фикрича, икки футболчининг ўйин услуби, техникаси ва яккама-якка вазиятлардаги маҳорати финалга алоҳида мазмун бағишлайди.
Ямалга катта баҳо берилди
Кабо-Верде дарвозабони Ламин Ямалнинг келажаги ҳақида ҳам дадил фикр билдирди.
«Ўйлашимча, айнан Ямал келажакда янги Месси бўлади», — дея Возиня сўзларини келтирди The Touchline.
Ёш испаниялик футболчи мундиал давомидаги ўйинлари билан жаҳон футболидаги энг истиқболли юлдузлардан бири эканини яна бир бор кўрсатди.
Икки авлоднинг катта тўқнашуви
39 ёшли Лионель Месси футбол тарихидаги энг буюк ўйинчилардан бири сифатида яна бир жаҳон чемпионлиги учун курашади.
Ламин Ямал эса янги авлод етакчиси сифатида илк бор мундиал финалида майдонга тушиш имкониятига эга бўлди. Шу сабабли уларнинг қарама-қаршилиги тажриба ва ёшлик ўртасидаги рамзий жанг сифатида баҳоланмоқда.
Чемпион 19 июл куни аниқланади
АҚШ, Канада ва Мексика мезбонлик қилаётган 2026 йилги Жаҳон чемпионати 19 июл куни якунланади.
Ҳал қилувчи баҳсда амалдаги жаҳон чемпиони Аргентина Испанияга қарши майдонга тушади. Финал натижаси нафақат янги чемпионни, балки Месси ва Ямал ўртасидаги тарихий дуэлнинг ғолибини ҳам аниқлаб беради.
…