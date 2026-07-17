Возиня финал олдидан Месси ва Ямал ҳақида кутилмаган гап айтди

·29·Спорт
Возиня финал олдидан Месси ва Ямал ҳақида кутилмаган гап айтди

2026 йилги Жаҳон чемпионати финали нафақат Аргентина ва Испания ўртасидаги баҳс, балки икки авлод юлдузларининг тўқнашуви сифатида ҳам катта қизиқиш уйғотмоқда. Кабо-Верде миллий жамоаси голкипери Возиня Лионель Месси ва Ламин Ямал қарама-қаршилиги ҳақида ўз фикрини билдирди.

Унинг сўзларига кўра, ҳал қилувчи учрашувда мухлисларни оддий футбол эмас, ҳақиқий томоша кутиб турибди.

«Бизни ҳақиқий сеҳр кутмоқда»

Возиня Испания ва Аргентина ўртасидаги финалда асосий эътибор Месси ҳамда Ямалга қаратилишини таъкидлади.

«Майдонда Месси ва Ямал — дунёнинг икки энг яхши футболчиси қарама-қарши турса, ишонч билан айтиш мумкин, бизни ҳақиқий сеҳр ва ҳайратланарли жанг кутмоқда», — деди голкипер.

Унинг фикрича, икки футболчининг ўйин услуби, техникаси ва яккама-якка вазиятлардаги маҳорати финалга алоҳида мазмун бағишлайди.

Ямалга катта баҳо берилди

Кабо-Верде дарвозабони Ламин Ямалнинг келажаги ҳақида ҳам дадил фикр билдирди.

«Ўйлашимча, айнан Ямал келажакда янги Месси бўлади», — дея Возиня сўзларини келтирди The Touchline.

Ёш испаниялик футболчи мундиал давомидаги ўйинлари билан жаҳон футболидаги энг истиқболли юлдузлардан бири эканини яна бир бор кўрсатди.

Икки авлоднинг катта тўқнашуви

39 ёшли Лионель Месси футбол тарихидаги энг буюк ўйинчилардан бири сифатида яна бир жаҳон чемпионлиги учун курашади.

Ламин Ямал эса янги авлод етакчиси сифатида илк бор мундиал финалида майдонга тушиш имкониятига эга бўлди. Шу сабабли уларнинг қарама-қаршилиги тажриба ва ёшлик ўртасидаги рамзий жанг сифатида баҳоланмоқда.

Чемпион 19 июл куни аниқланади

АҚШ, Канада ва Мексика мезбонлик қилаётган 2026 йилги Жаҳон чемпионати 19 июл куни якунланади.

Ҳал қилувчи баҳсда амалдаги жаҳон чемпиони Аргентина Испанияга қарши майдонга тушади. Финал натижаси нафақат янги чемпионни, балки Месси ва Ямал ўртасидаги тарихий дуэлнинг ғолибини ҳам аниқлаб беради.

Лионель МессиЛамин ЯмалАргентинаИспанияВозинья
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лапорта финал олдидан Месси ва Ямал ҳақида гапирдиЛапорта финал олдидан Месси ва Ямал ҳақида гапирдиБугун, 17:52Хосеп Гвардиола футболдан нега узоқлашганини очиқ айтди...Хосеп Гвардиола футболдан нега узоқлашганини очиқ айтди...Бугун, 17:50«ПСЖ» Брэдли Баркола учун кутилмаган нарх белгилади...«ПСЖ» Брэдли Баркола учун кутилмаган нарх белгилади...Бугун, 17:47Жуд Беллингем ЖЧ ярим финалидаги мағлубиятдан сўнг ҳайдовчининг шеърини улашдиЖуд Беллингем ЖЧ ярим финалидаги мағлубиятдан сўнг ҳайдовчининг шеърини улашдиБугун, 17:30Испания ва Аргентина финали учун энг арзон чипта 8 минг доллардан ошдиИспания ва Аргентина финали учун энг арзон чипта 8 минг доллардан ошдиБугун, 17:21Грейм Сунесс Деклан Райсни кескин танқид қилди: У энди ўсмайдиГрейм Сунесс Деклан Райсни кескин танқид қилди: У энди ўсмайдиБугун, 17:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди