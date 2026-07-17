Сунъий интеллект бозорида янги давр: Генерал Компуте 400 миллион доллар инвестиция олди
Сунъий интеллект (AI) технологиялари ривожланиши билан бозор иштирокчилари эндиликда нафақат моделларни ўқитиш, балки уларни самарали ишлатиш (инференсе) босқичига катта эътибор қаратмоқда. Генерал Компуте стартапи Upper90 инвестиция фирмасидан 400 миллион доллар миқдорида кредит маблағини жалб қилди. Ушбу келишувнинг ўзига хос жиҳати шундаки, у тарихдаги илк бор махсус инференс-чипларни гаровга қўйиш орқали амалга оширилган йирик молиявий битим бўлиши мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ҳозиргача AI бозорида асосий эътибор NVIDIA каби компанияларнинг қимматбаҳо график процессорларига (GPU) қаратилган эди. Бироқ, Генерал Компуте томонидан қўлланилаётган SambaNova чиплари тайёр моделларни тезроқ ва арзонроқ ишлатишга мўлжалланган. TechCrunch маълумотларига кўра, бозор эндиликда очиқ кодли моделларни (опен-соурсе) тежамкор инфратузилмаларда ишга туширишга интилмоқда, бу эса OpenAI ёки Anthropic каби гигантларнинг қиммат хизматларига муқобил бўлади.
Инференс-чипларнинг устунлиги ва янги стратегияГенерал Компуте компанияси Финн Пукловски томонидан асос солинган бўлиб, у анъанавий AWS ёки Azure каби умумий булутли хизматлардан фарқли равишда, фақат AI иш юкламалари учун мўлжалланган "неоклоуд" (неоклоуд) яратишни мақсад қилган. Компаниянинг SN50 чиплари энергия тежамкорлиги билан ажралиб туради ва улар учун қиммат сув билан совутиш тизимлари талаб этилмайди. Бу эса ушбу чипларни турли маълумотлар марказларида тезроқ ўрнатиш имконини беради.
Компания вакилларининг таъкидлашича, янги чиплар GPU асосидаги булутли тизимларга қараганда инференс жараёнини 16 баравар тезроқ амалга ошира олади. Бу кўрсаткич AI дастурларини реал вақт режимида ишлатадиган корхоналар учун жуда муҳимдир. Чунки ҳар бир сўровнинг (токен) нархи ва тезлиги бизнес самарадорлигига бевосита таъсир кўрсатади.
Инвестиция бозоридаги ўзгаришларUpper90 ҳаммуассиси Биллй Либбй илгари Goldman Sachs банкида ишлаган бўлиб, у 2021-йилда GPU чипларини гаровга қўйиш орқали кредит бериш амалиётини бошлаб берган эди. Ўша пайтда анъанавий банклар чипларнинг тез эскириши ва хавф даражаси юқорилиги сабабли бундай битимлардан қочишган. Бугунги кунда NVIDIA GPU'лари бозорнинг асосий қисмига айланган бўлса-да, Upper90 кейинги тўлқин айнан ихтисослашган инференс чиплари билан боғлиқ бўлишини башорат қилмоқда.
Ҳозирда Groq ва Cerebras каби янги чип ишлаб чиқарувчиларга бўлган қизиқиш ортиб бормоқда. Шунингдек, Кимиъс K3 каби янги моделлар код ёзиш ва мураккаб вазифаларда энг етакчи лабораториялар маҳсулотлари билан рақобат қила олишини исботлади. Бу эса бозорда очиқ кодли моделларни қўллаб-қувватловчи инфратузилмага бўлган талабни янада оширмоқда.
Хулоса қилиб айтганда, Генерал Компуте ва Upper90 ўртасидаги ушбу йирик келишув сунъий интеллект инфратузилмаси диверсификация қилинаётганидан далолат беради. Эндиликда нафақат суперкомпьютерлар, балки кундалик вазифаларни тез ва арзон бажарувчи ихтисослашган тизимлар глобал технологик пойганинг асосий йўналишига айланмоқда.
…