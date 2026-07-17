Сунъий интеллект бозорида янги давр: Генерал Компуте 400 миллион доллар инвестиция олди

·0·Техно
Сунъий интеллект бозорида янги давр: Генерал Компуте 400 миллион доллар инвестиция олди

Сунъий интеллект (AI) технологиялари ривожланиши билан бозор иштирокчилари эндиликда нафақат моделларни ўқитиш, балки уларни самарали ишлатиш (инференсе) босқичига катта эътибор қаратмоқда. Генерал Компуте стартапи Upper90 инвестиция фирмасидан 400 миллион доллар миқдорида кредит маблағини жалб қилди. Ушбу келишувнинг ўзига хос жиҳати шундаки, у тарихдаги илк бор махсус инференс-чипларни гаровга қўйиш орқали амалга оширилган йирик молиявий битим бўлиши мумкин. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ҳозиргача AI бозорида асосий эътибор NVIDIA каби компанияларнинг қимматбаҳо график процессорларига (GPU) қаратилган эди. Бироқ, Генерал Компуте томонидан қўлланилаётган SambaNova чиплари тайёр моделларни тезроқ ва арзонроқ ишлатишга мўлжалланган. TechCrunch маълумотларига кўра, бозор эндиликда очиқ кодли моделларни (опен-соурсе) тежамкор инфратузилмаларда ишга туширишга интилмоқда, бу эса OpenAI ёки Anthropic каби гигантларнинг қиммат хизматларига муқобил бўлади.

Инференс-чипларнинг устунлиги ва янги стратегия

Генерал Компуте компанияси Финн Пукловски томонидан асос солинган бўлиб, у анъанавий AWS ёки Azure каби умумий булутли хизматлардан фарқли равишда, фақат AI иш юкламалари учун мўлжалланган "неоклоуд" (неоклоуд) яратишни мақсад қилган. Компаниянинг SN50 чиплари энергия тежамкорлиги билан ажралиб туради ва улар учун қиммат сув билан совутиш тизимлари талаб этилмайди. Бу эса ушбу чипларни турли маълумотлар марказларида тезроқ ўрнатиш имконини беради.

Компания вакилларининг таъкидлашича, янги чиплар GPU асосидаги булутли тизимларга қараганда инференс жараёнини 16 баравар тезроқ амалга ошира олади. Бу кўрсаткич AI дастурларини реал вақт режимида ишлатадиган корхоналар учун жуда муҳимдир. Чунки ҳар бир сўровнинг (токен) нархи ва тезлиги бизнес самарадорлигига бевосита таъсир кўрсатади.

Инвестиция бозоридаги ўзгаришлар

Upper90 ҳаммуассиси Биллй Либбй илгари Goldman Sachs банкида ишлаган бўлиб, у 2021-йилда GPU чипларини гаровга қўйиш орқали кредит бериш амалиётини бошлаб берган эди. Ўша пайтда анъанавий банклар чипларнинг тез эскириши ва хавф даражаси юқорилиги сабабли бундай битимлардан қочишган. Бугунги кунда NVIDIA GPU'лари бозорнинг асосий қисмига айланган бўлса-да, Upper90 кейинги тўлқин айнан ихтисослашган инференс чиплари билан боғлиқ бўлишини башорат қилмоқда.

Ҳозирда Groq ва Cerebras каби янги чип ишлаб чиқарувчиларга бўлган қизиқиш ортиб бормоқда. Шунингдек, Кимиъс K3 каби янги моделлар код ёзиш ва мураккаб вазифаларда энг етакчи лабораториялар маҳсулотлари билан рақобат қила олишини исботлади. Бу эса бозорда очиқ кодли моделларни қўллаб-қувватловчи инфратузилмага бўлган талабни янада оширмоқда.

Хулоса қилиб айтганда, Генерал Компуте ва Upper90 ўртасидаги ушбу йирик келишув сунъий интеллект инфратузилмаси диверсификация қилинаётганидан далолат беради. Эндиликда нафақат суперкомпьютерлар, балки кундалик вазифаларни тез ва арзон бажарувчи ихтисослашган тизимлар глобал технологик пойганинг асосий йўналишига айланмоқда.

Сунъий ИнтеллектГенерал КомпутеТехнологияЧипИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Акробатик ҳаракатлари билан ҳайратга солган робот тақдим этилди (видео)Акробатик ҳаракатлари билан ҳайратга солган робот тақдим этилди (видео)Бугун, 16:52Huawei буклама смартфонлар бозорида рекорд ўрнатди: Пура Х серияси кутилганидан ўзиб кетдиHuawei буклама смартфонлар бозорида рекорд ўрнатди: Пура Х серияси кутилганидан ўзиб кетдиБугун, 16:50Ёлғиз инсонлар учун мўлжалланган гуманоид роботлар сотувга тайёрланмоқдаЁлғиз инсонлар учун мўлжалланган гуманоид роботлар сотувга тайёрланмоқдаБугун, 16:27Нокиа 300 4G Повер Банк: 44 кунлик қувват ва смартфонларни зарядлаш имкониятиНокиа 300 4G Повер Банк: 44 кунлик қувват ва смартфонларни зарядлаш имкониятиБугун, 15:56Жанубий Корея ва АҚШ олимлари инсон танаси бўйлаб «ўсувчи» робот-кийимни яратишдиЖанубий Корея ва АҚШ олимлари инсон танаси бўйлаб «ўсувчи» робот-кийимни яратишдиБугун, 15:22Россияда давлат хизматчилари 2030-йилгача тўлиқ «Макс» платформасига ўтказиладиРоссияда давлат хизматчилари 2030-йилгача тўлиқ «Макс» платформасига ўтказиладиБугун, 14:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди