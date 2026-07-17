Интер таркибни кучайтириш учун Тоттенхем ҳимоячисини нишонга олди
Италиянинг Интер клуби ёзги трансфер ойнасида ўз таркибини сезиларли даражада кучайтиришни режалаштирмоқда. Миланликлар айни дамда Англиянинг Тоттенхем жамоаси аъзоси Джед Спенсе трансфери бўйича фаол музокараларга тайёргарлик кўрмоқда. Gazzetta нашри хабарига кўра, "нерадзуррилар" раҳбарияти футболчи учун сўралаётган 30 миллион фунт стерлинг миқдоридаги маблағни тўлаб бериш имкониятларини кўриб чиқмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Интер бош мураббийи Кристиан Киву жамоанинг қанот ҳимоясини мустаҳкамлашни асосий вазифа қилиб белгилаган. Джед Спенсе ўзининг тезкорлиги ва ҳимоядаги ишончли ўйини билан миланликлар скаутлари эътиборига тушган. Айниқса, футболчининг сўнгги йирик турнирлардаги барқарор ҳаракатлари унинг трансфер қиймати ошишига ва Европанинг бошқа грандлари қизиқишига сабаб бўлмоқда.
Клуб президенти Беппе Маротта ва спорт директори Пиеро Аусилио трансфер бўйича режаларни жадаллаштиришга қарор қилишган. Дастлаб Интер ушбу позиция учун 21 миллион фунт атрофида маблағ ажратишни мўлжаллаган эди, бироқ рақобатнинг кучайиши ва Тоттенхем қўяётган талаблар сабабли бюджетни оширишга мажбур бўлмоқда. Лондонликлар 25 ёшли ҳимоячи учун 30 миллиондан 35 миллион фунтгача бадал пули талаб қилиши кутилмоқда.
Кивунинг тактик режалари ва янги трансфер заруратиКристиан Киву учун Джед Спенсе шунчаки оддий ҳимоячи эмас, балки тактик мослашувчанликни таъминловчи муҳим фигура ҳисобланади. Руминиялик мутахассис клуб раҳбарияти билан учрашувда инглиз футболчиси ҳам ўнг, ҳам чап қанотда бирдек самарали ўйнай олишини таъкидлаган. Бу эса жамоанинг ҳозирги таркибидаги тактик бўшлиқларни тўлдириш имконини беради.
Интер айни дамда Оактреэ эгалик қилаётган молиявий тизим доирасида иш олиб бормоқда. Шунга қарамай, клуб раҳбарияти жамоанинг келгуси мавсумдаги амбицияларидан келиб чиқиб, трансфер харажатларини чекламасликка қарор қилди. Дензел Думфриес Реал Мадрид сафига ўтиб кетганидан сўнг, миланликлар қанотда муносиб ўринбосар топишга қийналмоқда.
Аввалроқ Интер бошқа бир қатор номзодларни ҳам кўриб чиққан эди. Хусусан, Марко Палестра ва Анан Халаили вариантлари турли сабабларга кўра амалга ошмади. Исроиллик футболчи Халаилининг трансфери тиббий кўрик вақтида аниқланган юрак муаммолари туфайли тўхтатилган эди. Шу сабабли, Спенсе ҳозирда клубнинг трансфер рўйхатида биринчи рақамли мақсадга айланган.
Агар Тоттенхем билан келишув амалга ошмаса, Интер захира вариантларини ҳам тайёрлаб қўйган. Қуйидаги футболчилар миланликларнинг кузатувида турибди:
- Наҳуел Молина (Атлетико Мадрид)
- Вандерсон (Монако)
- Гуела Доуе (Страцбург)
Шунга қарамай, Интер раҳбарияти айнан Джед Спенсе трансферини якунлашга бор кучини сафарбар этган. Бу трансфер амалга ошса, миланликлар нафақат ҳимоя чизиғини, балки ҳужумга қўшилиш салоҳиятини ҳам ошириб оладилар. Англия Премер-лигасидан А Серияга ўтиш футболчининг фаолиятида янги саҳифа очиши кутилмоқда.
…