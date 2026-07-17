Интер таркибни кучайтириш учун Тоттенхем ҳимоячисини нишонга олди

·0·Спорт
Интер таркибни кучайтириш учун Тоттенхем ҳимоячисини нишонга олди

Италиянинг Интер клуби ёзги трансфер ойнасида ўз таркибини сезиларли даражада кучайтиришни режалаштирмоқда. Миланликлар айни дамда Англиянинг Тоттенхем жамоаси аъзоси Джед Спенсе трансфери бўйича фаол музокараларга тайёргарлик кўрмоқда. Gazzetta нашри хабарига кўра, "нерадзуррилар" раҳбарияти футболчи учун сўралаётган 30 миллион фунт стерлинг миқдоридаги маблағни тўлаб бериш имкониятларини кўриб чиқмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Интер бош мураббийи Кристиан Киву жамоанинг қанот ҳимоясини мустаҳкамлашни асосий вазифа қилиб белгилаган. Джед Спенсе ўзининг тезкорлиги ва ҳимоядаги ишончли ўйини билан миланликлар скаутлари эътиборига тушган. Айниқса, футболчининг сўнгги йирик турнирлардаги барқарор ҳаракатлари унинг трансфер қиймати ошишига ва Европанинг бошқа грандлари қизиқишига сабаб бўлмоқда.

Клуб президенти Беппе Маротта ва спорт директори Пиеро Аусилио трансфер бўйича режаларни жадаллаштиришга қарор қилишган. Дастлаб Интер ушбу позиция учун 21 миллион фунт атрофида маблағ ажратишни мўлжаллаган эди, бироқ рақобатнинг кучайиши ва Тоттенхем қўяётган талаблар сабабли бюджетни оширишга мажбур бўлмоқда. Лондонликлар 25 ёшли ҳимоячи учун 30 миллиондан 35 миллион фунтгача бадал пули талаб қилиши кутилмоқда.

Кивунинг тактик режалари ва янги трансфер зарурати

Кристиан Киву учун Джед Спенсе шунчаки оддий ҳимоячи эмас, балки тактик мослашувчанликни таъминловчи муҳим фигура ҳисобланади. Руминиялик мутахассис клуб раҳбарияти билан учрашувда инглиз футболчиси ҳам ўнг, ҳам чап қанотда бирдек самарали ўйнай олишини таъкидлаган. Бу эса жамоанинг ҳозирги таркибидаги тактик бўшлиқларни тўлдириш имконини беради.

Интер айни дамда Оактреэ эгалик қилаётган молиявий тизим доирасида иш олиб бормоқда. Шунга қарамай, клуб раҳбарияти жамоанинг келгуси мавсумдаги амбицияларидан келиб чиқиб, трансфер харажатларини чекламасликка қарор қилди. Дензел Думфриес Реал Мадрид сафига ўтиб кетганидан сўнг, миланликлар қанотда муносиб ўринбосар топишга қийналмоқда.

Аввалроқ Интер бошқа бир қатор номзодларни ҳам кўриб чиққан эди. Хусусан, Марко Палестра ва Анан Халаили вариантлари турли сабабларга кўра амалга ошмади. Исроиллик футболчи Халаилининг трансфери тиббий кўрик вақтида аниқланган юрак муаммолари туфайли тўхтатилган эди. Шу сабабли, Спенсе ҳозирда клубнинг трансфер рўйхатида биринчи рақамли мақсадга айланган.

Агар Тоттенхем билан келишув амалга ошмаса, Интер захира вариантларини ҳам тайёрлаб қўйган. Қуйидаги футболчилар миланликларнинг кузатувида турибди:

  • Наҳуел Молина (Атлетико Мадрид)
  • Вандерсон (Монако)
  • Гуела Доуе (Страцбург)

Шунга қарамай, Интер раҳбарияти айнан Джед Спенсе трансферини якунлашга бор кучини сафарбар этган. Бу трансфер амалга ошса, миланликлар нафақат ҳимоя чизиғини, балки ҳужумга қўшилиш салоҳиятини ҳам ошириб оладилар. Англия Премер-лигасидан А Серияга ўтиш футболчининг фаолиятида янги саҳифа очиши кутилмоқда.

ИнтерТоттенҳамТрансферФутболА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямал ва Лионель Месси: Жаҳон чемпионати финали ва Олтин тўп учун курашЛамине Ямал ва Лионель Месси: Жаҳон чемпионати финали ва Олтин тўп учун курашБугун, 16:18Финал олдидан Ямаль жароҳат олди: Испания хавотирдами?Финал олдидан Ямаль жароҳат олди: Испания хавотирдами?Бугун, 16:05Жон Терри Мессини тўхтатишнинг иложи йўқлигини айтдиЖон Терри Мессини тўхтатишнинг иложи йўқлигини айтдиБугун, 15:54Ўзбекистон дзюдочилари Осиё чемпионатини 12 медаль билан бошладиЎзбекистон дзюдочилари Осиё чемпионатини 12 медаль билан бошладиБугун, 15:51Жоан Лапорта: Месси — ўтмиш, Ламине Ямал эса — келажакЖоан Лапорта: Месси — ўтмиш, Ламине Ямал эса — келажакБугун, 15:19Лионель Месси яна Англияни тўхтатди: 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги аламли мағлубиятЛионель Месси яна Англияни тўхтатди: 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги аламли мағлубиятБугун, 14:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди