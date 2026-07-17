Ламине Ямал ва Лионель Месси: Жаҳон чемпионати финали ва Олтин тўп учун кураш
Футбол олами тарихий тўқнашув арафасида турибди. Ню-Жерсидаги МетЛифе Стадиум ўйингоҳида бўлиб ўтадиган Жаҳон чемпионати финалида Европа чемпиони Испания ҳамда Жанубий Америка етакчиси Аргентина терма жамоалари ўзаро баҳс олиб боради. Бу учрашув нафақат жаҳон тожи, балки йилнинг энг яхши футболчисига бериладиган Олтин тўп соврини тақдирини ҳам ҳал қилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мазкур финалнинг асосий қаҳрамонлари сифатида афсонавий Лионель Месси ва Барселона клубининг ёш юлдузи Ламине Ямал тилга олинмоқда. Goal.com нашрига берган интервюсида Испания терма жамоасининг собиқ аъзоси Гаизка Мендиета ушбу қарама-қаршилик борасидаги ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Унинг сўзларига кўра, 19 ёшли Ямал ўзининг тажрибали устозидан ўзиб кетиш имкониятига эга.
Олтин тўп учун ҳал қилувчи паллаМендиета Жаҳон чемпионати финали Олтин тўп соврини учун курашда энг муҳим нуқта эканини таъкидлади. 2025-2026-йилги мавсумда Барселона билан Испания чемпионлигини қўлга киритган Ламине Ямал турнир давомида ҳали ўзининг сўнгги сўзини айтгани йўқ. Мутахассиснинг фикрича, ёш иқтидор соҳиби ўзининг энг яхши ўйинини айнан финалга сақлаб қўйган бўлиши мумкин.
"Агар Испания ғалаба қозонса, биз номзодлар қаторида албатта ушбу таркиб вакилларини кўрамиз. Ламине Ямал жароҳатларга қарамай ажойиб мавсум ўтказди ва у терма жамоа учун жуда муҳим фигура ҳисобланади. Шу билан бирга, Микел Оярзабал каби кашфиётларни ҳам унутмаслик керак. Бироқ Аргентина зафар қучса, Олтин тўп яна Лионель Мессига насиб этади", — дейди Мендиета.
Ҳозирда 39 ёшда бўлган Лионель Месси ҳамон юқори спорт формасида эканлигини исботламоқда. Интер Миами ҳужумчиси ярим финалда Англияга қарши кечган баҳсда иккита голли узатмани амалга ошириб, ўйин тақдирини ўзгартириб юборди. Қатар-2022 қаҳрамони ўзининг тўққизинчи Олтин тўпи сари ишончли одимламоқда.
Рақибларнинг имкониятлариМазкур нуфузли соврин учун курашда бир қатор юлдузлар аллақачон мусобақани тарк этишди. Хусусан, Франция ва Англия терма жамоалари сардорлари Килиан Мбаппе ҳамда Гарри Кейн ярим финалдаги мағлубиятдан сўнг асосий даъвогарлар сафидан чиқиб кетишди. Бу эса Ямал ва Месси ўртасидаги рақобатни янада кескинлаштирди.
Ламине Ямал ўтган йили Олтин тўп сўровномасида иккинчи ўринни эгаллаган эди. Бу йилги ғалаба уни футбол тарихидаги энг ёш совриндорга айлантириши мумкин. Аргентина таркибида эса Месси йиллар давомида тўплаган тажрибаси ва босим остида ўйнаш қобилияти билан устунликка эга бўлишга интилади.
Якшанба куни бўлиб ўтадиган финал нафақат икки қитъа футбол мактабларининг тўқнашуви, балки ўтмиш ва келажакнинг юзма-юз келиши сифатида ҳам тарихдан жой олади. Бутун дунё нигоҳи қаратилган ушбу баҳс кимнинг дунё футболи тахтига ўтиришини белгилаб беради.
…