Ламине Ямал ва Лионель Месси: Жаҳон чемпионати финали ва Олтин тўп учун кураш

·7·Спорт
Ламине Ямал ва Лионель Месси: Жаҳон чемпионати финали ва Олтин тўп учун кураш

Футбол олами тарихий тўқнашув арафасида турибди. Ню-Жерсидаги МетЛифе Стадиум ўйингоҳида бўлиб ўтадиган Жаҳон чемпионати финалида Европа чемпиони Испания ҳамда Жанубий Америка етакчиси Аргентина терма жамоалари ўзаро баҳс олиб боради. Бу учрашув нафақат жаҳон тожи, балки йилнинг энг яхши футболчисига бериладиган Олтин тўп соврини тақдирини ҳам ҳал қилиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мазкур финалнинг асосий қаҳрамонлари сифатида афсонавий Лионель Месси ва Барселона клубининг ёш юлдузи Ламине Ямал тилга олинмоқда. Goal.com нашрига берган интервюсида Испания терма жамоасининг собиқ аъзоси Гаизка Мендиета ушбу қарама-қаршилик борасидаги ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Унинг сўзларига кўра, 19 ёшли Ямал ўзининг тажрибали устозидан ўзиб кетиш имкониятига эга.

Олтин тўп учун ҳал қилувчи палла

Мендиета Жаҳон чемпионати финали Олтин тўп соврини учун курашда энг муҳим нуқта эканини таъкидлади. 2025-2026-йилги мавсумда Барселона билан Испания чемпионлигини қўлга киритган Ламине Ямал турнир давомида ҳали ўзининг сўнгги сўзини айтгани йўқ. Мутахассиснинг фикрича, ёш иқтидор соҳиби ўзининг энг яхши ўйинини айнан финалга сақлаб қўйган бўлиши мумкин.

"Агар Испания ғалаба қозонса, биз номзодлар қаторида албатта ушбу таркиб вакилларини кўрамиз. Ламине Ямал жароҳатларга қарамай ажойиб мавсум ўтказди ва у терма жамоа учун жуда муҳим фигура ҳисобланади. Шу билан бирга, Микел Оярзабал каби кашфиётларни ҳам унутмаслик керак. Бироқ Аргентина зафар қучса, Олтин тўп яна Лионель Мессига насиб этади", — дейди Мендиета.

Ҳозирда 39 ёшда бўлган Лионель Месси ҳамон юқори спорт формасида эканлигини исботламоқда. Интер Миами ҳужумчиси ярим финалда Англияга қарши кечган баҳсда иккита голли узатмани амалга ошириб, ўйин тақдирини ўзгартириб юборди. Қатар-2022 қаҳрамони ўзининг тўққизинчи Олтин тўпи сари ишончли одимламоқда.

Рақибларнинг имкониятлари

Мазкур нуфузли соврин учун курашда бир қатор юлдузлар аллақачон мусобақани тарк этишди. Хусусан, Франция ва Англия терма жамоалари сардорлари Килиан Мбаппе ҳамда Гарри Кейн ярим финалдаги мағлубиятдан сўнг асосий даъвогарлар сафидан чиқиб кетишди. Бу эса Ямал ва Месси ўртасидаги рақобатни янада кескинлаштирди.

Ламине Ямал ўтган йили Олтин тўп сўровномасида иккинчи ўринни эгаллаган эди. Бу йилги ғалаба уни футбол тарихидаги энг ёш совриндорга айлантириши мумкин. Аргентина таркибида эса Месси йиллар давомида тўплаган тажрибаси ва босим остида ўйнаш қобилияти билан устунликка эга бўлишга интилади.

Якшанба куни бўлиб ўтадиган финал нафақат икки қитъа футбол мактабларининг тўқнашуви, балки ўтмиш ва келажакнинг юзма-юз келиши сифатида ҳам тарихдан жой олади. Бутун дунё нигоҳи қаратилган ушбу баҳс кимнинг дунё футболи тахтига ўтиришини белгилаб беради.

Ламине ЯмалЛионель МессиЖаҳон ЧемпионатиБарселонаОлтин Тўп
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шерки мағлубиятдан сўнг Франция мухлисларига ваъда бердиШерки мағлубиятдан сўнг Франция мухлисларига ваъда бердиБугун, 16:31ЖЧ тарихида илк бор: чемпионларга ноёб узуклар бериладиЖЧ тарихида илк бор: чемпионларга ноёб узуклар бериладиБугун, 16:24Интер таркибни кучайтириш учун Тоттенхем ҳимоячисини нишонга олдиИнтер таркибни кучайтириш учун Тоттенхем ҳимоячисини нишонга олдиБугун, 16:18Финал олдидан Ямаль жароҳат олди: Испания хавотирдами?Финал олдидан Ямаль жароҳат олди: Испания хавотирдами?Бугун, 16:05Жон Терри Мессини тўхтатишнинг иложи йўқлигини айтдиЖон Терри Мессини тўхтатишнинг иложи йўқлигини айтдиБугун, 15:54Ўзбекистон дзюдочилари Осиё чемпионатини 12 медаль билан бошладиЎзбекистон дзюдочилари Осиё чемпионатини 12 медаль билан бошладиБугун, 15:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди