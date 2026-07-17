Жон Терри Мессини тўхтатишнинг иложи йўқлигини айтди

·0·Спорт
Жон Терри Мессини тўхтатишнинг иложи йўқлигини айтди

Англия миллий жамоасининг собиқ сардори Жон Терри 2026 йилги Жаҳон чемпионати яримфиналидан кейин Лионел Месси ҳақида кескин фикр билдирди. Унинг таъкидлашича, 39 ёшли аргентиналик юлдузга қарши одатий ҳимоя усуллари деярли иш бермайди.

Аргентина Англияни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, финалга йўл олди. Месси эса ҳал қилувчи учрашувда иккита голли узатмани амалга оширди.

«У ҳали ҳам энг юқори савияда ўйнаяпти»

Жон Терри Мессининг ёшига қарамай, жаҳон футболидаги энг юқори даражани сақлаб қолаётганини алоҳида таъкидлади.

«39 ёшли бу инсоннинг ўйинини кузатиш ҳайратланарли эди. У — тарихдаги энг буюк футболчи ва ҳали ҳам энг юқори савияда тўп тепмоқда», — деб ёзди Терри ижтимоий тармоқдаги саҳифасида.

Собиқ ҳимоячи Аргентина терма жамоаси яримфиналда кўп жиҳатдан ажойиб ўйин намойиш этганини ҳам қайд этди.

Мессини қандай тўхтатиш мумкин?

Террига фаолияти давомида ва ундан кейин Мессига қарши қандай ўйнаш кераклиги ҳақида кўп савол берилган.

Унинг бу саволга жавоби қисқа ва кескин бўлди:

«Мендан кўпинча: “Мессини қандай тўхтатиш мумкин?” деб сўрашади. Жавоб оддий — ҳеч қандай».

Англиянинг собиқ сардорига кўра, Месси билан жисмоний курашга киришиш ҳам ҳимоячилар учун ечим эмас.

Жисмоний босим ҳам унга ёрдам беради

Жон Терри Мессини фақат техникаси ёки тезлиги билан эмас, жисмоний жиҳатдан ҳам жуда кучли футболчи деб атади.

«У билан жисмонан курашиш, аксинча, унинг фойдасига ишлайди. У жуда кучли, курашишни яхши кўради ва унда барча сифатлар мужассам», — деди у.

39 ёшида ҳам Жаҳон чемпионати яримфиналида иккита голли узатма берган Месси яна бир бор катта ўйинларда ҳал қилувчи футболчи бўлиб қолаётганини кўрсатди.

Аргентина финалда Испанияга қарши ўйнайди

2026 йилги Жаҳон чемпионати финали 19 июль куни АҚШнинг Ист-Ратерфорд шаҳрида бўлиб ўтади.

Ҳал қилувчи баҳсда амалдаги жаҳон чемпионлари Аргентина миллий жамоаси Испанияга қарши майдонга тушади.

Энди асосий савол битта: Месси 39 ёшида Аргентинани яна бир бор жаҳон чемпионлигига олиб чиқа оладими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон дзюдочилари Осиё чемпионатини 12 медаль билан бошладиЎзбекистон дзюдочилари Осиё чемпионатини 12 медаль билан бошладиБугун, 15:51Жоан Лапорта: Месси — ўтмиш, Ламине Ямал эса — келажакЖоан Лапорта: Месси — ўтмиш, Ламине Ямал эса — келажакБугун, 15:19Лионель Месси яна Англияни тўхтатди: 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги аламли мағлубиятЛионель Месси яна Англияни тўхтатди: 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги аламли мағлубиятБугун, 14:57«Пахтакор» ва «Навбаҳор» бугун тарихий ўйинга чиқади«Пахтакор» ва «Навбаҳор» бугун тарихий ўйинга чиқадиБугун, 14:43PSJ Майкл Олисе пойгасидан чиқди: Реал Мадрид асосий даъвогарга айландиPSJ Майкл Олисе пойгасидан чиқди: Реал Мадрид асосий даъвогарга айландиБугун, 14:36Месси етакчи, аммо рейтингдаги энг катта сакрашни бошқа юлдуз қилдиМесси етакчи, аммо рейтингдаги энг катта сакрашни бошқа юлдуз қилдиБугун, 14:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди