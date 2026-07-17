Жон Терри Мессини тўхтатишнинг иложи йўқлигини айтди
Англия миллий жамоасининг собиқ сардори Жон Терри 2026 йилги Жаҳон чемпионати яримфиналидан кейин Лионел Месси ҳақида кескин фикр билдирди. Унинг таъкидлашича, 39 ёшли аргентиналик юлдузга қарши одатий ҳимоя усуллари деярли иш бермайди.
Аргентина Англияни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, финалга йўл олди. Месси эса ҳал қилувчи учрашувда иккита голли узатмани амалга оширди.
«У ҳали ҳам энг юқори савияда ўйнаяпти»
Жон Терри Мессининг ёшига қарамай, жаҳон футболидаги энг юқори даражани сақлаб қолаётганини алоҳида таъкидлади.
«39 ёшли бу инсоннинг ўйинини кузатиш ҳайратланарли эди. У — тарихдаги энг буюк футболчи ва ҳали ҳам энг юқори савияда тўп тепмоқда», — деб ёзди Терри ижтимоий тармоқдаги саҳифасида.
Собиқ ҳимоячи Аргентина терма жамоаси яримфиналда кўп жиҳатдан ажойиб ўйин намойиш этганини ҳам қайд этди.
Мессини қандай тўхтатиш мумкин?
Террига фаолияти давомида ва ундан кейин Мессига қарши қандай ўйнаш кераклиги ҳақида кўп савол берилган.
Унинг бу саволга жавоби қисқа ва кескин бўлди:
«Мендан кўпинча: “Мессини қандай тўхтатиш мумкин?” деб сўрашади. Жавоб оддий — ҳеч қандай».
Англиянинг собиқ сардорига кўра, Месси билан жисмоний курашга киришиш ҳам ҳимоячилар учун ечим эмас.
Жисмоний босим ҳам унга ёрдам беради
Жон Терри Мессини фақат техникаси ёки тезлиги билан эмас, жисмоний жиҳатдан ҳам жуда кучли футболчи деб атади.
«У билан жисмонан курашиш, аксинча, унинг фойдасига ишлайди. У жуда кучли, курашишни яхши кўради ва унда барча сифатлар мужассам», — деди у.
39 ёшида ҳам Жаҳон чемпионати яримфиналида иккита голли узатма берган Месси яна бир бор катта ўйинларда ҳал қилувчи футболчи бўлиб қолаётганини кўрсатди.
Аргентина финалда Испанияга қарши ўйнайди
2026 йилги Жаҳон чемпионати финали 19 июль куни АҚШнинг Ист-Ратерфорд шаҳрида бўлиб ўтади.
Ҳал қилувчи баҳсда амалдаги жаҳон чемпионлари Аргентина миллий жамоаси Испанияга қарши майдонга тушади.
Энди асосий савол битта: Месси 39 ёшида Аргентинани яна бир бор жаҳон чемпионлигига олиб чиқа оладими?
…