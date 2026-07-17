Йигити учун “Мerry me” уюштирган қиз тармоқларда барчанинг танқидига учради

·58·Жамият
Йигити учун “Мerry me” уюштирган қиз тармоқларда барчанинг танқидига учради

Ижтимоий тармоқларда Ўзбекистонда содир бўлган ноодатий турмуш таклифи ҳақидаги хабар тез тарқалди. Унда аёл севгилисига ўз ҳис-туйғуларини очиқ билдириб, унга турмуш қуришни таклиф қилгани айтилмоқда.

У “Менга турмушга чиқасанми?” деган ёзув билан севгилисига мурожаат қилган. Бу ҳаракат кўпчилик учун кутилмаган бўлди ва фойдаланувчилар орасида қизиқ муҳокамаларни бошлаб берди.

Баъзи изоҳларда аёлнинг бу қарори қўллаб-қувватланган. Улар бундай вазиятда муҳими самимийлик ва икки инсоннинг розилиги эканини ёзишмоқда. Бошқа фойдаланувчилар эса турмуш таклифини одатда эркак киши қилиши керак, деган фикрни билдирган.

Бу воқеа муносабатларда анъана, шахсий танлов ва биринчи қадам ҳақидаги баҳсларни яна бир бор кун тартибига олиб чиқди.

Ўзбекистон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Иссиқ ҳавода қалин чопон кийиб олган бобо тармоқ фойдаланувчиларни кулдирди (видео)Иссиқ ҳавода қалин чопон кийиб олган бобо тармоқ фойдаланувчиларни кулдирди (видео)Бугун, 17:07Тошкент метроси 3 кун қисқартирилган жадвалда ишлайдиТошкент метроси 3 кун қисқартирилган жадвалда ишлайдиБугун, 16:0512 баллдан ошган ҳайдовчилар сони 671 нафарга етди12 баллдан ошган ҳайдовчилар сони 671 нафарга етдиБугун, 15:05Жиззахда мактабда ёнғин чиқдиЖиззахда мактабда ёнғин чиқдиБугун, 13:34Тошкент чеккасидаги заправкада портлаш: 3 киши жароҳатландиТошкент чеккасидаги заправкада портлаш: 3 киши жароҳатландиБугун, 13:03Тошкентдаги аянчли ЙТҲ: ЙПХ ходими ҳалок бўлдиТошкентдаги аянчли ЙТҲ: ЙПХ ходими ҳалок бўлдиБугун, 12:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда