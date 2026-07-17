Йигити учун “Мerry me” уюштирган қиз тармоқларда барчанинг танқидига учради
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ижтимоий тармоқларда Ўзбекистонда содир бўлган ноодатий турмуш таклифи ҳақидаги хабар тез тарқалди. Унда аёл севгилисига ўз ҳис-туйғуларини очиқ билдириб, унга турмуш қуришни таклиф қилгани айтилмоқда.
У “Менга турмушга чиқасанми?” деган ёзув билан севгилисига мурожаат қилган. Бу ҳаракат кўпчилик учун кутилмаган бўлди ва фойдаланувчилар орасида қизиқ муҳокамаларни бошлаб берди.
Баъзи изоҳларда аёлнинг бу қарори қўллаб-қувватланган. Улар бундай вазиятда муҳими самимийлик ва икки инсоннинг розилиги эканини ёзишмоқда. Бошқа фойдаланувчилар эса турмуш таклифини одатда эркак киши қилиши керак, деган фикрни билдирган.
Бу воқеа муносабатларда анъана, шахсий танлов ва биринчи қадам ҳақидаги баҳсларни яна бир бор кун тартибига олиб чиқди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…