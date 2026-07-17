Шерки мағлубиятдан сўнг Франция мухлисларига ваъда берди
Франция миллий жамоаси 2026 йилги Жаҳон чемпионати финалига чиқа олмади, аммо жамоа футболчилари кураш ҳали якунланмаганини таъкидламоқда. Яримҳимоячи Райан Шерки мухлисларга мурожаат қилиб, терма жамоа янада кучли бўлиб қайтишини айтди.
Энди францияликларни турнирдаги сўнгги синов — Англияга қарши учинчи ўрин учун баҳс кутмоқда.
«Биз янада кучлироқ бўлиб қайтамиз»
Райан Шерки Франция миллий жамоасининг Х тармоғидаги расмий саҳифаси орқали мухлисларга мурожаат қилди.
«Ҳеч қачон унутманг, биз қайтамиз ва янада кучлироқ бўлиб қайтамиз! Энг аввало биз яна барчани миллий рамзимиз атрофида бирлаштириш учун қайтамиз», — деди футболчи.
Шеркининг сўзларига кўра, мундиал давомида жамоа бутун мамлакатнинг қўллаб-қувватлашини ҳис қилган.
Франциядаги бирлик футболчиларни ҳайратга солди
Яримҳимоячи турнир пайтида мухлислар ва миллий жамоа ўртасида юзага келган муҳитни алоҳида таъкидлади.
«Биз бутун Франциянинг якдил эканини ҳис қилиб турдик ва бу ақлбовар қилмас ҳолат эди», — дея қўшимча қилди Шерки.
Франция терма жамоаси чемпионлик учун курашдан чиқиб кетган бўлса-да, футболчи жамоа келажагига ишонч билан қараётганини кўрсатди.
Олдинда Англияга қарши муҳим баҳс бор
Франция миллий жамоаси Жаҳон чемпионатининг учинчи ўрни учун учрашувида Англияга қарши майдонга тушади.
Ушбу баҳс икки жамоа учун ҳам турнирни ғалаба ва медаль билан якунлаш имконини беради. Шу сабабли учрашув оддий тасалли баҳси эмас, балки нуфуз ва бронза медали учун жиддий кураш бўлиши кутилмоқда.
Чемпионлик тақдири 19 июл куни ҳал бўлади
АҚШ, Канада ва Мексика мезбонлик қилаётган 2026 йилги Жаҳон чемпионати 19 июлга қадар давом этади.
Финалда амалдаги жаҳон чемпиони Аргентина миллий жамоаси Испанияга қарши майдонга тушади. Франция эса турнирни кучли учликда якунлаш учун Англия тўсиғидан ўтиши керак бўлади.
…