Шерки мағлубиятдан сўнг Франция мухлисларига ваъда берди

·32·Спорт
Шерки мағлубиятдан сўнг Франция мухлисларига ваъда берди

Франция миллий жамоаси 2026 йилги Жаҳон чемпионати финалига чиқа олмади, аммо жамоа футболчилари кураш ҳали якунланмаганини таъкидламоқда. Яримҳимоячи Райан Шерки мухлисларга мурожаат қилиб, терма жамоа янада кучли бўлиб қайтишини айтди.

Энди францияликларни турнирдаги сўнгги синов — Англияга қарши учинчи ўрин учун баҳс кутмоқда.

«Биз янада кучлироқ бўлиб қайтамиз»

Райан Шерки Франция миллий жамоасининг Х тармоғидаги расмий саҳифаси орқали мухлисларга мурожаат қилди.

«Ҳеч қачон унутманг, биз қайтамиз ва янада кучлироқ бўлиб қайтамиз! Энг аввало биз яна барчани миллий рамзимиз атрофида бирлаштириш учун қайтамиз», — деди футболчи.

Шеркининг сўзларига кўра, мундиал давомида жамоа бутун мамлакатнинг қўллаб-қувватлашини ҳис қилган.

Франциядаги бирлик футболчиларни ҳайратга солди

Яримҳимоячи турнир пайтида мухлислар ва миллий жамоа ўртасида юзага келган муҳитни алоҳида таъкидлади.

«Биз бутун Франциянинг якдил эканини ҳис қилиб турдик ва бу ақлбовар қилмас ҳолат эди», — дея қўшимча қилди Шерки.

Франция терма жамоаси чемпионлик учун курашдан чиқиб кетган бўлса-да, футболчи жамоа келажагига ишонч билан қараётганини кўрсатди.

Олдинда Англияга қарши муҳим баҳс бор

Франция миллий жамоаси Жаҳон чемпионатининг учинчи ўрни учун учрашувида Англияга қарши майдонга тушади.

Ушбу баҳс икки жамоа учун ҳам турнирни ғалаба ва медаль билан якунлаш имконини беради. Шу сабабли учрашув оддий тасалли баҳси эмас, балки нуфуз ва бронза медали учун жиддий кураш бўлиши кутилмоқда.

Чемпионлик тақдири 19 июл куни ҳал бўлади

АҚШ, Канада ва Мексика мезбонлик қилаётган 2026 йилги Жаҳон чемпионати 19 июлга қадар давом этади.

Финалда амалдаги жаҳон чемпиони Аргентина миллий жамоаси Испанияга қарши майдонга тушади. Франция эса турнирни кучли учликда якунлаш учун Англия тўсиғидан ўтиши керак бўлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Испания ва Аргентина финали учун энг арзон чипта 8 минг доллардан ошдиИспания ва Аргентина финали учун энг арзон чипта 8 минг доллардан ошдиБугун, 17:21Грейм Сунесс Деклан Райсни кескин танқид қилди: У энди ўсмайдиГрейм Сунесс Деклан Райсни кескин танқид қилди: У энди ўсмайдиБугун, 17:11Арсенал таркибида катта ўзгаришлар: Бруно Гуимараес трансфери Одегаард келажагига таъсир қиладими?Арсенал таркибида катта ўзгаришлар: Бруно Гуимараес трансфери Одегаард келажагига таъсир қиладими?Бугун, 16:58Жозе Моуринью Реал Мадрид ҳужумчисини жамоада олиб қолишга қарор қилдиЖозе Моуринью Реал Мадрид ҳужумчисини жамоада олиб қолишга қарор қилдиБугун, 16:31ЖЧ тарихида илк бор: чемпионларга ноёб узуклар бериладиЖЧ тарихида илк бор: чемпионларга ноёб узуклар бериладиБугун, 16:24Ламине Ямал ва Лионель Месси: Жаҳон чемпионати финали ва Олтин тўп учун курашЛамине Ямал ва Лионель Месси: Жаҳон чемпионати финали ва Олтин тўп учун курашБугун, 16:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди