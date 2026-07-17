Финал олдидан Ямаль жароҳат олди: Испания хавотирдами?

·0·Спорт
Финал олдидан Ямаль жароҳат олди: Испания хавотирдами?

Испания терма жамоасининг ёш юлдузи Ламин Ямаль 2026 йилги Жаҳон чемпионати финали арафасида сонидаги ноқулайлик сабаб жамоа мухлисларини хавотирга солди. Бу ҳақда Испаниянинг AS нашри хабар тарқатди.

Манба маълумотига кўра, футболчи 16 июль куни бўлиб ўтган машғулотларда жамоадан алоҳида тартибда тайёргарлик олиб борган. Машғулотлар жараёнида унинг чап сонига махсус бандаж тақилгани ҳам эътибордан четда қолмади. Бу ҳолат Ямальнинг саломатлиги бўйича турли муҳокамаларга сабаб бўлди.

Бироқ испаниялик таниқли журналист Альфредо Мартинеснинг таъкидлашича, вазият жиддий эмас ва Ламин Ямаль Жаҳон чемпионатининг ҳал қилувчи финал учрашувида майдонга тушишга тайёр бўлади.

Маълумки, 2026 йилги мундиал финалида Испания ва Аргентина терма жамоалари ўзаро куч синашади. Ҳал қилувчи баҳс 19 июль куни Тошкент вақти билан соат 23:55 да старт олади.

Ямаль ушбу Жаҳон чемпионатида 7 та учрашувда иштирок этиб, 1 та гол урди ва Испаниянинг финалгача етиб келишида муҳим ўрин тутди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жон Терри Мессини тўхтатишнинг иложи йўқлигини айтдиЖон Терри Мессини тўхтатишнинг иложи йўқлигини айтдиБугун, 15:54Ўзбекистон дзюдочилари Осиё чемпионатини 12 медаль билан бошладиЎзбекистон дзюдочилари Осиё чемпионатини 12 медаль билан бошладиБугун, 15:51Жоан Лапорта: Месси — ўтмиш, Ламине Ямал эса — келажакЖоан Лапорта: Месси — ўтмиш, Ламине Ямал эса — келажакБугун, 15:19Лионель Месси яна Англияни тўхтатди: 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги аламли мағлубиятЛионель Месси яна Англияни тўхтатди: 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги аламли мағлубиятБугун, 14:57«Пахтакор» ва «Навбаҳор» бугун тарихий ўйинга чиқади«Пахтакор» ва «Навбаҳор» бугун тарихий ўйинга чиқадиБугун, 14:43PSJ Майкл Олисе пойгасидан чиқди: Реал Мадрид асосий даъвогарга айландиPSJ Майкл Олисе пойгасидан чиқди: Реал Мадрид асосий даъвогарга айландиБугун, 14:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди