Финал олдидан Ямаль жароҳат олди: Испания хавотирдами?
Испания терма жамоасининг ёш юлдузи Ламин Ямаль 2026 йилги Жаҳон чемпионати финали арафасида сонидаги ноқулайлик сабаб жамоа мухлисларини хавотирга солди. Бу ҳақда Испаниянинг AS нашри хабар тарқатди.
Манба маълумотига кўра, футболчи 16 июль куни бўлиб ўтган машғулотларда жамоадан алоҳида тартибда тайёргарлик олиб борган. Машғулотлар жараёнида унинг чап сонига махсус бандаж тақилгани ҳам эътибордан четда қолмади. Бу ҳолат Ямальнинг саломатлиги бўйича турли муҳокамаларга сабаб бўлди.
Бироқ испаниялик таниқли журналист Альфредо Мартинеснинг таъкидлашича, вазият жиддий эмас ва Ламин Ямаль Жаҳон чемпионатининг ҳал қилувчи финал учрашувида майдонга тушишга тайёр бўлади.
Маълумки, 2026 йилги мундиал финалида Испания ва Аргентина терма жамоалари ўзаро куч синашади. Ҳал қилувчи баҳс 19 июль куни Тошкент вақти билан соат 23:55 да старт олади.
Ямаль ушбу Жаҳон чемпионатида 7 та учрашувда иштирок этиб, 1 та гол урди ва Испаниянинг финалгача етиб келишида муҳим ўрин тутди.
…